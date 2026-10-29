México

Así es el disfraz de Belinda que recrea al xenomorfo de ‘Alien’, creación de H. R. Giger

El “Beliween” 2026 tuvo como eje central el contacto extraterrestre, con una nave espacial y la participación previa del ufólogo Jaime Maussan en la promoción del evento

Belinda
La cantante recreó al xenomorfo de Alien, personaje diseñado por el artista suizo H. R. Giger, durante su fiesta anual de Halloween celebrada el miércoles 28 de octubre. (Captura de pantalla redes)
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Belinda celebró su fiesta anual de Halloween, conocida como “Beliween”, la noche del miércoles 28 de octubre, y sorprendió a sus invitados con un disfraz de xenomorfo, la criatura de la película Alien diseñada originalmente por el artista suizo Hans Ruedi Giger. La temática elegida este año giró en torno a los extraterrestres, el espacio y el contacto intergaláctico.

Desde varios días antes del evento, la cantante adelantó pistas sobre el concepto de su fiesta. Por medio de sus redes sociales mostró una nave espacial como parte de la ambientación y difundió un video promocional protagonizado por el ufólogo mexicano Jaime Maussan, figura reconocida en México por sus investigaciones sobre fenómenos extraterrestres.

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Ese material generó expectativa entre sus seguidores, quienes especularon sobre la dirección que tomaría el Beliween 2026. La combinación de nave espacial y ufología terminó por confirmarse la noche del miércoles, cuando la artista se presentó caracterizada como Alien, el monstruo que cambió la ciencia ficción y el terror.

Belinda
El "Beliween" 2026 tuvo como eje central el contacto extraterrestre, con una nave espacial y la participación previa del ufólogo Jaime Maussan en la promoción del evento. (Captura de pantalla @belipop)

Cabe destacar que Belinda organiza una celebración de Halloween desde hace aproximadamente diez años. Durante buena parte de ese tiempo, el evento se mantuvo reservado a un círculo cercano de amistades.

Desde hace dos años, la fiesta cambió de escala. La cantante comenzó a invitar a personalidades de las redes sociales y de la industria del espectáculo, lo que convirtió al Beliween en uno de los eventos esperados de la temporada de Halloween en México. Entre los disfraces más icónicos de la cantante se encuentran los siguientes:

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  • Pennywise — uno de los primeros disfraces de la cantante, inspirado en el payaso de la película Eso, recreado en una versión femenina con el maquillaje característico de rostro blanco y rasgos exagerados.
  • La Novia de Frankenstein — lo realizó junto a Christian Nodal en 2021, cuando la fiesta todavía se conocía como “Nodeliween” y ambos aparecieron bajo el concepto de Mr. and Mrs. Frankenstein.
  • Pinhead — en 2022, basado en la saga Hellraiser, con maquillaje especializado para recrear los clavos distintivos en el rostro y la cabeza del personaje.
  • Lilith — en 2023, personaje de Diablo IV descrito como la hija de Mefisto.
  • Lucy Westenra — en 2024, personaje de la novela Drácula de Bram Stoker, con vestido de inspiración victoriana.
  • Greta — en 2025, versión femenina de los Gremlins de la película Gremlins 2: The New Batch.
Belinda
El atuendo retomó la estética biomecánica del monstruo de Alien, con una silueta inspirada en la cabeza alargada, las extremidades y los elementos orgánicos del personaje. (Captura de pantalla redes)

El xenomorfo nació de una pintura de H. R. Giger de 1976

El diseño que inspiró el disfraz de Belinda proviene del trabajo del aclamado artista H.R Giger, activo entre 1940 y 2014. Su obra combinaba anatomía humana, maquinaria y elementos de horror, un estilo que definió como “biomecánico”.

La referencia directa fue Necronom IV, una pintura de 1976 que muestra una figura de cráneo alargado, silueta estilizada y superficies con apariencia orgánica y mecánica a la vez. El director Ridley Scott encontró esa obra en el libro Necronomicon, publicado en 1977, y decidió incorporarla al proyecto de Alien, estrenada en 1979.

Alien Romulus (2024)
Alien Romulus (2024)

De esa pintura derivan los rasgos distintivos de la criatura: la cabeza alargada sin ojos visibles, la silueta antropomórfica y el aspecto biomecánico que la distinguió de otros monstruos de ciencia ficción de la época.

En la primera película, el organismo aparece sin un nombre científico definido. El término “xenomorfo” se popularizó más adelante, principalmente a partir de Aliens, la cual fue estrenada en 1986, y con el tiempo pasó a usarse de forma general para referirse a la especie completa.

Por su trabajo en Alien, Giger compartió el Oscar a mejores efectos visuales en la ceremonia de 1980, galardón que también reconoció a Carlo Rambaldi, Brian Johnson, Nick Allder y Denys Ayling.

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