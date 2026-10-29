México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 29 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,86 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,35% respecto al precio de cierre anterior de 20,79 pesos mexicanos. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,2%, mientras que en el contexto interanual, su valor ha disminuido un 1,26%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, registrando dos días consecutivos de incremento. Actualmente, la volatilidad se sitúa en un 9,47%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 6,24%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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