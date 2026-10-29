México

“México está de luto”: Sheinbaum rinde homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas con video en La Mañanera tras fallecimiento

El exsenador es considerado como una figura emblemática de la izquierda en México

Mexico's President Claudia Sheinbaum and Cuauhtemoc Cardenas talk while attending an event marking the 87th anniversary of state oil company PEMEX, founded after the expropriation of foreign oil firms, in Mexico City, Mexico March 18, 2025. REUTERS/Henry Romero
Mexico's President Claudia Sheinbaum and Cuauhtemoc Cardenas talk while attending an event marking the 87th anniversary of state oil company PEMEX, founded after the expropriation of foreign oil firms, in Mexico City, Mexico March 18, 2025. REUTERS/Henry Romero
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Tras el fallecimiento de Cuahtémoc Cárdenas Solórzano, figura emblemática de la izquierda en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó sus condolencias durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de hoy.

“Desde aquí mandamos un abrazo cariñoso a Lázaro, Cuauhtémoc y Camilo, sus hijos, y a todas las personas que estuvieron cerca del ingeniero”, dijo la presidenta.

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Sheinbaum Pardo también dedicó un espacio en su conferencia para rendir un homenaje al exsenador, a cargo de la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, quien recordó la trayectoria política de Cárdenas Solórzano, señalando su legado democrático para México y el resto de América Latina.

Cuauhtémoc Cárdenas: “La chispa” que encendió la esperanza en México

Rosa Icela Rodríguez dedicó unas palabras al tres veces candidato a la presidencia: “ Cuauhtémoc Cárdenas fue uno de los hombres fundamentales en el México de hoy. Fue un líder histórico del México moderno. Fue el hombre que encendió la chispa de la esperanza ante un régimen autoritario y anquilosado”, dijo la funcionaria luego de recordar que el ingeniero militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y luego fundó el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

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“Fue el primer opositor en décadas en llenar el Zócalo y todas las plazas del país. Entre otras, nos obligó a redefinir lo que entendemos por un héroe. A partir de su ejemplo en México, un héroe es también el que sabe resistir fraudes, calumnias, campañas de odio y no pierde la cabeza ni la dignidad”.

La secretaria también envió condolencias y muestras de afecto a la familia Cárdenas Batel. También declaró que “México está de luto” y afirmó que sus enseñanzas políticas, su amor a la patria, sus principios y sus ideales prevalecerán. “Que viva por siempre el gran demócrata de México, Cuahtémoc Cárdenas Solórzano”, concluyó.

La funcionaria Rosa Icela Rodríguez pronuncia un discurso frente a un atril oficial del Gobierno de México, con interpretación en lengua de señas en pantalla. En su mensaje, hace referencia a la trayectoria y la relevancia histórica de Cuauhtémoc Cárdenas en el desarrollo democrático de México.

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