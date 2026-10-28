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Lalo Camarena analiza caída del Vaquero Navarrete y adelanta si Canelo se retirará en 2027

Camarena calificó como “decepcionante” la derrota de Emanuel Navarrete sobre O’Shaquie Foster

Eduardo Camarena aseguró que a Canelo Álvarez le tocó una época cómoda en las 168 libras (Captura de pantalla - Un Round Más)
Eduardo Camarena calificó como “decepcionante” la derrota de Emanuel Navarrete sobre O’Shaquie Foster (Captura de pantalla - Un Round Más)
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Eduardo Camarena calificó como “decepcionante” la derrota de Emanuel Navarrete sobre O’Shaquie Foster y consideró que el resultado pudo marcar un límite físico para el boxeador mexicano. En el podcast Desde el Ring, que compartió con Juan Manuel Márquez, sostuvo que el Vaquero debe valorar subir a la división de peso ligero.

El comentarista y especialista en boxeo relacionó esa sugerencia con las dificultades que Navarrete habría tenido para marcar las 130 libras. Camarena recordó que el peleador había asegurado sentirse cómodo y bien preparado para enfrentar a Sugar Núñez, por lo que interpretó el episodio como una alerta de la báscula más que como una falla en su condición.

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Emmanuel “Vaquero” Navarrete reconoció que O’Shaquie Foster impuso un estilo superior durante la pelea por la unificación de los cetros superpluma (Captura de pantalla | Box Azteca )
Emmanuel “Vaquero” Navarrete reconoció que O’Shaquie Foster impuso un estilo superior durante la pelea por la unificación de los cetros superpluma (Captura de pantalla | Box Azteca )

Para Lalo Camarena, el cuerpo ha marcado la pauta por encima de la estrategia. Ahora, Navarrete tiene dos opciones: modificar su preparación para mantenerse en el mismo peso o competir en las 135 libras. Su postura se inclinó por el ascenso, pues el desgaste para cumplir con la división pudo afectar su rendimiento arriba del ring.

“Decepcionante (cuando le preguntaron sobre definir al Vaquero en una palabra). Yo creo que sí (sube a las 135 libras), porque si sufrió para dar el peso, creo que el cuerpo manda y tendría que, o buscar una manera diferente para prepararse, porque nos dijo que se había preparado muy bien contra el Sugar, que se sintió muy cómodo. Si algo falló, seguramente es un aviso de la báscula y tendría que buscar ya el peso ligero”.

Eduardo Camarena calificó como “decepcionante” la derrota de Emanuel Navarrete sobre O’Shaquie Foster y consideró que el resultado pudo marcar un límite físico para el boxeador mexicano (Instagram | Desde el Ring)

¿Canelo se retirará en 2027?

Sobre Saúl “Canelo” Álvarez, Camarena descartó un retiro en 2027. El periodista señaló que el tapatío mantiene su capacidad para generar ingresos y atención mundial, aunque aclaró que no lo considera el mejor boxeador libra por libra de la actualidad.

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Finalmente, Camarena también cuestionó que Canelo peleara en Riad, Arabia Saudita, sede que, a su juicio, debía estar vetada para funciones de boxeo.

Canelo Álvarez aseguró que está listo para enfrentarse a Mbilli (IG/ @canelo)
Canelo Álvarez aseguró que está listo para enfrentarse a Mbilli (IG/ @canelo)
“No, no creo (que Canelo se retire en el 2027). Sabe que sigue generando dinero. Nos guste o no, es la cara del boxeo. Sigue siendo la cara del boxeo. No es el mejor boxeador en la actualidad a nivel mundial, pero sigue siendo la cara del boxeo, lo que vende, lo que implica a nivel mundial. Bueno, es la cara del boxeo que va a pelear en un lugar que hoy debería estar vetado para presentar boxeo como es Riad, Arabia Saudita”.

La dolorosa derrota del Vaquero Navarrete

El 24 de octubre, Emanuel Vaquero Navarrete perdió los títulos mundiales superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al caer por decisión unánime frente al estadounidense O’Shaquie Foster en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

El boxeador de San Juan Zitlaltepec, Zumpango, Estado de México, aspiraba a ampliar su legado con otra corona mundial, pero Foster frenó su propuesta ofensiva y explotó sus propias virtudes para imponerse. Tras 12 asaltos, los jueces entregaron tarjetas de 115-111, 118-108 y 118-108 a favor del estadounidense.

Dos boxeadores vistos de perfil se miran de cerca mientras llevan cinturones de campeonato sobre sus hombros.
El mexicano busca los tres títulos superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canelo en la búsqueda de ser campeón mundial nuevamente

Canelo Álvarez regresa al ring este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde enfrenta al canadiense Christian Mbilli por el campeonato mundial supermediano del CMB. El mexicano ya se encuentra en la capital saudita para cerrar su preparación rumbo a la pelea.

El tapatío llega después de más de un año sin actividad. Su última pelea fue la derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025, resultado con el que perdió los cuatro cinturones de las 168 libras. Ahora busca volver a coronarse en una división que dominó como campeón indiscutido.

Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)
Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)

Canelo registra 63 triunfos, 3 derrotas y 2 empates, con 39 nocauts. Realizó parte de su campamento en Valencia, España, antes de trasladarse a Riad. El boxeador sostiene que llega descansado y listo para enfrentar una nueva oportunidad titular.

Christian Mbilli se presenta como campeón del CMB y permanece invicto con 29 victorias, un empate y 24 nocauts. El canadiense realiza la primera defensa de su título ante Álvarez, en una función que se mantiene programada pese a las alertas de seguridad en la región.

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