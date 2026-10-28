Economía plateada abre oportunidades laborales en salud y tecnología ante el envejecimiento de la población en México

Economía plateada abre oportunidades laborales en salud y tecnología para adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México atraviesa una transformación demográfica que modificará las necesidades de consumo, los servicios públicos y las oportunidades de negocio en las próximas décadas. El aumento de la población de 50 años y más impulsará la demanda de atención médica, cuidados especializados, viviendas adaptadas y herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar la vida cotidiana.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025, el país cuenta con 34.2 millones de personas con más de cinco décadas de vida, equivalentes al 26.3% de los habitantes. Además, las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que este grupo representará el 37.5% de la población en 2050.

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Ante este panorama, la economía plateada adquiere relevancia como un conjunto de actividades productivas orientadas a satisfacer las necesidades de las personas mayores, pero su desarrollo también enfrenta obstáculos relacionados con la desigualdad económica, las pensiones y el acceso a la seguridad social, explicó Isalia Nava Bolaños, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Salud, cuidados y tecnología, entre los sectores con mayor potencial

El envejecimiento poblacional abre oportunidades para ampliar los servicios médicos, especialmente aquellos relacionados con enfermedades crónico-degenerativas y discapacidades, también será necesario fortalecer la prevención, la alimentación equilibrada y la actividad física para favorecer una mejor calidad de vida.

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Otro ámbito con perspectivas de crecimiento es la economía del cuidado, que incluye atención domiciliaria, residencias geriátricas, centros de día y cuidadores profesionales, estos servicios serán relevantes para quienes requieran asistencia permanente o apoyo en sus actividades cotidianas.

A estas necesidades se suman las posibilidades de la tecnología: aplicaciones accesibles, plataformas bancarias sencillas, dispositivos médicos y robots de asistencia pueden contribuir a la autonomía de las personas mayores. De la misma forma, sectores como el turismo, la educación, las actividades culturales, los seguros de salud y las viviendas adaptadas podrían ampliar su oferta para atender a este segmento.

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Nava Bolaños advirtió sobre la importancia de evitar estereotipos, pues los adultos de la tercera edad tienen necesidades y hábitos de consumo distintos, determinados por factores como sus ingresos, escolaridad, salud y lugar de residencia.

Una infografía expone el potencial de la economía plateada en México y las restricciones asociadas al 74.4% de informalidad laboral en la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Informalidad laboral y pensiones afectan a los adultos de la tercera edad

Pese a las oportunidades comerciales, el acceso a los productos y servicios de la economía plateada depende de las condiciones económicas de cada persona, ya que la informalidad laboral y los ingresos insuficientes durante el retiro reducen la posibilidad de destinar dinero a viajes, tecnología, recreación o cuidados especializados.

Según los datos citados por la investigadora, el 74.4% de las personas de 65 años y más que participan en la actividad económica trabaja en la informalidad. Además, el 44.4% de los hombres cuenta con una pensión contributiva, frente al 27.6% de las mujeres.

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Estas diferencias hacen que parte de la población deba priorizar gastos esenciales, como alimentación, atención médica y cuidados, antes que otros bienes y servicios.

El envejecimiento exige cambios en las políticas públicas

La investigadora señaló la necesidad de coordinar esfuerzos entre familias, sector privado y autoridades para fortalecer los servicios públicos de salud, los cuidados y los mecanismos de protección social ante la dependencia de este grupo a las empresas.

Asimismo, destacó la importancia de combatir la discriminación por edad en el empleo, impulsar la capacitación y adecuar viviendas y espacios urbanos para facilitar la movilidad.

Aprovechar la economía plateada requiere prepararse antes de llegar a la vejez, mediante mejores condiciones laborales, acceso a la educación y mayor seguridad económica. De esta manera, México podrá responder a los cambios demográficos sin profundizar las desigualdades que afectan a las personas mayores.

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