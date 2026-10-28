México

Comida china, el detalle que delató el escondite de "El Chapo" Guzmán y dio vida a la Operación Cisne Negro

Un pedido de tacos para cinco y comida asiática para uno elevó del 30% al 95% la certeza de que Joaquín Guzmán estaba en Los Mochis, revela la docuserie de ViX

Dibujo de un hombre con bigote y camiseta manchada esposado de manos junto a una mesa con fideos chinos y platos de tacos.
Joaquín "El Chapo" Guzmán aparece esposado y con ropa manchada junto a una mesa servida con comida china para llevar y varios platos de tacos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un pedido de comida china para una sola persona, en medio de un encargo de tacos para ocho, fue la señal que disparó la certeza de las autoridades mexicanas sobre el escondite de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, y detonó el operativo que acabó con su recaptura el 8 de enero de 2016.

El dato, revelado en la docuserie Operación Cisne Negro —estrenada el 27 de octubre de 2026 en ViX—, muestra cómo la inteligencia mexicana pasó meses rastreando hábitos alimenticios, basura doméstica y redes de comunicación cifradas hasta que un antojo delató al capo más buscado del continente.

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Según los testimonios recogidos en la producción de N+ Docs, cuando los agentes interceptaron la orden de compra dirigida al Plomero —un ingeniero que acondicionaba casas de seguridad para Guzmán Loera—, la probabilidad de que el objetivo estuviera en esa casa que llevaban tiempo vigilando subió de 30% a 95% en cuestión de minutos.

LOS MOCHIS, SINALOA, 11ENERO2016.- La casa ubicada en la calle de bulevar Jiquilpan casi esquina con Río Quelite sirvió como refugio de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, muestra los daños de la refriega que suscitó tras el operativo que implementó la Marina para capturarlo, en las paredes se observa los impactos de bala y se constata el alto calibre que se utilizó en la balacera. Cuatro gatilleros del capo fueron abatidos en este lugar. El narcotraficante huyó por un pasadizo que estaba construido exprofeso en su recamara y el cual lo conectaba con un tunel de unos diez metros y este a su vez con la red de alcantarillas de la ciudad. Tras huir en un primer momento a través de este sistema Guzmán Loera robo un auto, cuyo dueño lo reporto lo que llevó finalmente a su captura junto con su gatillero apodado el Cholo. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
LOS MOCHIS, SINALOA, 11ENERO2016.- La casa ubicada en la calle de bulevar Jiquilpan casi esquina con Río Quelite sirvió como refugio de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, muestra los daños de la refriega que suscitó tras el operativo que implementó la Marina para capturarlo, en las paredes se observa los impactos de bala y se constata el alto calibre que se utilizó en la balacera. Cuatro gatilleros del capo fueron abatidos en este lugar. El narcotraficante huyó por un pasadizo que estaba construido exprofeso en su recamara y el cual lo conectaba con un tunel de unos diez metros y este a su vez con la red de alcantarillas de la ciudad. Tras huir en un primer momento a través de este sistema Guzmán Loera robo un auto, cuyo dueño lo reporto lo que llevó finalmente a su captura junto con su gatillero apodado el Cholo. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

“Los tacos podían ser para cualquiera del grupo, pero cuando piden algo distinto, indica que había cierta jerarquía dentro de la casa”, explicó uno de los agentes de inteligencia federales entrevistados en el documental. “Nosotros ya sabíamos, por todo el tiempo que llevábamos investigando al Chapo, que una de sus comidas favoritas era la comida china”.

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La red Espejo: el sistema de comunicación que el Chapo armó desde la sierra

Tras su fuga del penal del Altiplano el 11 de julio de 2015, Guzmán Loera se refugió en el Triángulo Dorado, la zona serrana entre Sinaloa, Durango y Chihuahua donde nació y donde el terreno le daba ventaja sobre cualquier operativo militar. Desde ahí construyó un sistema de comunicación que la inteligencia mexicana bautizó como Espejo.

LOS MOCHIS, SINALOA, 11ENERO2016.- Al fondo del túnel por donde escapó Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se observa una compuerta por donde huyó en un primer momento el capo, esta estructura es parte de un sistema de escape que se encuentra en la recámara principal de la casa, ubicada en la calle Jiquilpan y Río Quelite de lo calonia Las Palmas. Este domicilio fue en donde la Marina implementó un operativo para detener al narcotraficante, en el cual murieron cuatro de sus sicarios, tras salir presuroso Guzmán Loera salió por una alcantarilla en donde robo un auto para proseguir con su huida, fue en este vehículo donde finalmente lo aprendieron. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
LOS MOCHIS, SINALOA, 11ENERO2016.- Al fondo del túnel por donde escapó Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se observa una compuerta por donde huyó en un primer momento el capo, esta estructura es parte de un sistema de escape que se encuentra en la recámara principal de la casa, ubicada en la calle Jiquilpan y Río Quelite de lo calonia Las Palmas. Este domicilio fue en donde la Marina implementó un operativo para detener al narcotraficante, en el cual murieron cuatro de sus sicarios, tras salir presuroso Guzmán Loera salió por una alcantarilla en donde robo un auto para proseguir con su huida, fue en este vehículo donde finalmente lo aprendieron. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

El mecanismo funcionaba así: el Chapo dictaba un mensaje a una persona de confianza que permanecía a su lado. Esa persona se desplazaba hasta dos horas a pie hasta una casa de seguridad que llamaban “la oficina”, donde había un teléfono.

Desde ahí enviaba el mensaje a uno de dos intermediarios —guardia A o guardia B, según el destinatario—, y estos lo replicaban a 50 contactos distintos. Solo uno de esos 50 era el receptor real.

“Con este sistema logramos conocer cuál era su círculo operativo”, relató otro agente en Operación Cisne Negro. Entre los contactos identificaron al Plomero, el profesional encargado de modificar la arquitectura de las construcciones donde llegaría el Chapo.

Cinco casas preparadas en distintas ciudades de Sinaloa

El seguimiento al Plomero reveló que estaba adecuando cinco casas de seguridad: dos en Culiacán, una en Badiraguato, una en Guamúchil y una en Los Mochis. Cada una recibía un nombre clave con la palabra “Avenida” seguida de un número.

La de Los Mochis era Avenida Cuatro, ubicada en el bulevar Jiquilpan, una zona residencial donde nadie sospecharía la presencia de un fugitivo.

LOS MOCHIS, SINALOA, 11ENERO2016.- Al fondo del túnel por donde escapó Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se observa una compuerta por donde huyó en un primer momento el capo, esta estructura es parte de un sistema de escape que se encuentra en la recámara principal de la casa, ubicada en la calle Jiquilpan y Río Quelite de lo calonia Las Palmas. Este domicilio fue en donde la Marina implementó un operativo para detener al narcotraficante, en el cual murieron cuatro de sus sicarios, tras salir presuroso Guzmán Loera salió por una alcantarilla en donde robo un auto para proseguir con su huida, fue en este vehículo donde finalmente lo aprendieron. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
LOS MOCHIS, SINALOA, 11ENERO2016.- Al fondo del túnel por donde escapó Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se observa una compuerta por donde huyó en un primer momento el capo, esta estructura es parte de un sistema de escape que se encuentra en la recámara principal de la casa, ubicada en la calle Jiquilpan y Río Quelite de lo calonia Las Palmas. Este domicilio fue en donde la Marina implementó un operativo para detener al narcotraficante, en el cual murieron cuatro de sus sicarios, tras salir presuroso Guzmán Loera salió por una alcantarilla en donde robo un auto para proseguir con su huida, fue en este vehículo donde finalmente lo aprendieron. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Los agentes detectaron que las modificaciones no eran solo cosméticas. En la casa de Los Mochis intervinieron 650 metros del sistema de desagüe pluvial para construir lo que en ese momento sospechaban que era otro túnel de escape. Joaquín Guzmán, el hombre que se fugó dos veces de penales de máxima seguridad por túneles, estaba preparando una tercera ruta subterránea.

La operación de vigilancia sobre Avenida Cuatro incluyó métodos que, según el director del documental Héctor Lazo, parecen salidos de una película de espionaje. Agentes de inteligencia se disfrazaban para pasar desapercibidos en la calle. Uno de ellos operaba como paletero frente a la casa.

“Se visten de indigentes y están en la calle. Aquí, en este caso, había un paletero afuera de la casa de Los Mochis que estaba vigilando todo lo que sucedía y agarraban toda la basura”, explicó Lazo en una entrevista para el podcast Hablemos de N+. Al revisar los desechos domésticos confirmaron que habían instalado televisión de paga y que estaban preparando la vivienda para alguien.

“Va para allá La Tía”

El 6 de enero de 2016, los agentes interceptaron un mensaje dentro de la red Espejo: “Prepárate en la Avenida Cuatro. Asegúrate que haya Sky e Internet, porque ya va para allá la Tía”. Avenida Cuatro era la casa de Los Mochis. La Tía era el nombre en clave de El Chapo.

Con esa intercepción, la probabilidad de que Guzmán estuviera por llegar a esa casa se calculó en 30%.

LOS MOCHIS, SINALOA, 10ENERO2015.- Imágenes exclusivas de la casa donde Joaquín “El Chapo” Guzmán, se encontraba resguardado. En este punto inició un operativo de la SEMAR para realizar la detención del ex líder del cartel del Sinaloa, al momento de la llegada de los marinos existió un enfrentamiento armado, mientras “El Chapo” logro escapar por el sistema de drenaje. La casa se ubica en la calle Rio Quelite casi esquina con Jiquilpan en el fraccionamiento Las Palmas, hasta el momento el lugar se encuentra en custodia por la policía municipal y elementos de la SEMAR. FOTO: CORTESÍA EL DEBATE /KIKO GUERRERO /CUARTOSCURO.COM
LOS MOCHIS, SINALOA, 10ENERO2015.- Imágenes exclusivas de la casa donde Joaquín “El Chapo” Guzmán, se encontraba resguardado. En este punto inició un operativo de la SEMAR para realizar la detención del ex líder del cartel del Sinaloa, al momento de la llegada de los marinos existió un enfrentamiento armado, mientras “El Chapo” logro escapar por el sistema de drenaje. La casa se ubica en la calle Rio Quelite casi esquina con Jiquilpan en el fraccionamiento Las Palmas, hasta el momento el lugar se encuentra en custodia por la policía municipal y elementos de la SEMAR. FOTO: CORTESÍA EL DEBATE /KIKO GUERRERO /CUARTOSCURO.COM

Las escuchas telefónicas al Plomero siguieron activas. Días después, captaron una llamada en la que le pedían tacos para ocho personas y comida china para uno. La diferenciación en el pedido marcaba una jerarquía dentro de la casa que solo podía corresponder a alguien de alto rango.

“Y recibo la llamada y me dicen: ‘¿Se acuerda que hablamos de un treinta por ciento? Esta posibilidad acaba de subir a un 95 por ciento, porque acaba de llegar comida asiática’”, narró Miguel Ángel Osorio Chong.

El operativo ya estaba en marcha. Los elementos de la Marina se habían trasladado de noche en autobús desde Guaymas hasta Los Mochis, vestidos de civil. El asalto a la casa se ejecutó a las cuatro de la madrugada del 8 de enero. Aunque Guzmán logró escapar temporalmente por un drenaje pluvial modificado, fue recapturado horas después en la carretera, cuando policías federales detuvieron un Ford Focus rojo robado.

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