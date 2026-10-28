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¿Hormiga borrado? Armando González no fue incluido en la convocatoria de Olympiacos para el juego de Copa de este miércoles

Pese a ser titular el fin de semana, el delantero mexicano no fue considerado por Imanol Alguacil para el encuentro de este día

Pese a ser titular el fin de semana, el delantero mexicano no fue considerado por Imanol Alguacil para el encuentro de este día
Pese a ser titular el fin de semana, el delantero mexicano no fue considerado por Imanol Alguacil para el encuentro de este día
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Olympiacos dio a conocer esta mañana su convocatoria para el partido de este miércoles ante GS Marko, correspondiente a la Copa de Grecia, donde destaca la ausencia del delantero mexicano Hormiga González.

La decisión generó molestia entre algunos aficionados mexicanos en los comentarios de la publicación del club. Mientras unos sostienen que el entrenador mantiene borrado al Otaku del Gol, otros señalan que la ausencia respondería a una rotación para darle descanso en un juego sin mayor trascendencia dentro de la competición copera.

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Descanso o falta de credibilidad del entrenador

Armando González anota el gol de la victoria del Olympiacos contra el Sparta Praga. ( REUTERS/Louiza Vradi)
Armando González anota el gol de la victoria del Olympiacos contra el Sparta Praga. ( REUTERS/Louiza Vradi)

Después de varios partidos sin ser tomado en cuenta por Imanol Alguacil, Armando “La Hormiga” González vuelve a generar expectativa sobre su lugar en el equipo.

El delantero mexicano no fue considerado después de la Fecha FIFA para formar parte de la alineación inicial en varios encuentros. Sin embargo, aprovechó los minutos que recibió en el partido de la UEFA Europa League contra el Sparta Praga, donde ingresó de cambio durante el segundo tiempo y anotó el gol de la victoria con un remate de cabeza.

Su actuación llevó al técnico español a incluirlo en la alineación para el duelo del fin de semana ante Kalamata FC.

Aunque el atacante nacional no marcó en ese encuentro, colaboró en la goleada de 5-0 de su equipo dentro de la liga griega, pero cuando parecía que esto provocaría que fuera tomado más en cuenta, el ariete vuelve a enfrentar la incógnita sobre su continuidad en el once inicial.

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De acuerdo a estos, han surgido diferentes versiones, donde algunos sostienen que su ausencia se debe a una decisión de descanso, ante la carga de minutos que acumuló entre la competencia continental y el torneo local.

Actualidad del Olympiacos

El Olympiacos FC acumula siete victorias consecutivas. (REUTERS/Louiza Vradi)
El Olympiacos FC acumula siete victorias consecutivas. (REUTERS/Louiza Vradi)

Olympiacos llega con confianza a su próximo compromiso después de encadenar siete victorias entre la liga griega y la UEFA Europa League. La racha permite al equipo recuperar terreno tras un inicio irregular de temporada.

En el campeonato local, el conjunto de El Pireo encuentra regularidad y se mantiene a dos puntos de Panathinaikos, líder de la clasificación. Los resultados recientes lo colocan de nuevo en la disputa por los primeros lugares.

El panorama también es favorable en la UEFA Europa League. Olympiacos suma tres triunfos en sus primeros partidos del torneo, un rendimiento que fortalece sus aspiraciones de avanzar de forma directa a los octavos de final.

En la Copa, el club ocupa el segundo lugar con seis puntos, misma cantidad que AEK Atenas. El cuadro ateniense se mantiene en la cima debido a su mejor diferencia de goles.

Olympiacos viene de golear 5-0 a Kalamata FC durante el fin de semana. Antes, el equipo consiguió una victoria ante Sparta Praga en la UEFA Europa League.

Cuándo será el encuentro del Olympiacos por la Copa

El encuentro entre el Olympiacos y GS Marko se llevará a cabo este miércoles 28 de octubre a las 7:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por Claro Sports Premium.

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