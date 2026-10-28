En 3 camionetas y armados: así detectó la Marina a “Chuy González” en Sinaloa, operador del Cártel de Guasave y uno de los más buscados por el FBI

Grabación aérea de vigilancia coordinada por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Las imágenes captadas desde una aeronave muestran el rastreo y la trayectoria de camionetas a lo largo de zonas urbanas y caminos rurales junto a vías ferroviarias. Video: Marina

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Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, fue localizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) mediante trabajos de inteligencia en el municipio de Sinaloa, Sinaloa, luego de que detectaron un convoy con tres camionetas en las que se transportaban hombres armados.

El líder criminal era señalado como uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por su captura debido a sus actividades de tráfico de drogas dentro del Cártel de Guasave.

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Su abatimiento ocurrió la tarde de este martes en la localidad de Alfredo V. Bonfil, cuando los elementos navales dieron seguimiento mediante información de inteligencia especializada a los hombres armados durante su desplazamiento por la región.

Foto: Marina

En el seguimiento, detectaron que dos personas descendieron de una camioneta y se internaron a una zona de matorrales. Los elementos navales se desplazaron por territorio al sitio, lo que provocó una agresión armada.

El enfrentamiento provocó el fallecimiento de dos hombres armados, quienes fueron identificados de manera preliminar por familiares como Jesús González Peñuelas, “Chuy Peñuelas”, y Cesáreo “N”.

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Las autoridades les aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 46 cartuchos y cuatro camionetas con reporte de robo, los cuales pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Buscado por el FBI: el perfil criminal de “Chuy González”

El “Chuy González” es identificado por las autoridades como operador de segundo nivel del Cártel de Guasave, ubicado en la cadena de mando solo por debajo del líder, Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que Jesús González encabezaba desde inicios del 2000 una célula dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína. Además, supervisaba laboratorios clandestinos para procesar goma de opio, pero de manera reciente se detectó que pudo haber incursionado en el fentanilo.

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Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)

Su organización criminal era identificada como una de las principales dedicadas al tráfico de drogas para “El Chapo Isidro”, en la que también participaban sus hermanos: Ignacio y Wilfrido González Peñuelas, así como otros operadores que fueron sancionados por Estados Unidos.

“Chuy González” también fue colaborador de Rafael Caro Quintero como parte de su relación con el Cártel de Sinaloa. Sus zonas de operación eran Sinaloa, Sonora y puntos fronterizos del noroeste, así como con células de distribución de drogas ubicadas en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

En 2017, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California presentó cargos contra González Peñuelas por conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a la importación y conspiración para importar sustancias controladas.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo designó como narcotraficante especialmente señalado en mayo de 2021, y en el mes de mayo de 2026 anunció nuevas sanciones en su contra por presuntos vínculos con lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

(OFAC)

Por su parte, en febrero de 2018 la Fiscalía del Distrito de Colorado lo acusó junto con otras dos personas de fabricación y distribución de más de un kilogramo de heroína y cinco kilogramos de cocaína para su importación a Estados Unidos. Además, le imputaron seis cargos por heroína y dos por cocaína.

La DEA ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura. Las autoridades también contaban con antecedentes de una orden de captura en su contra con fines de extradición.

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De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Jesús González Peñuelas contaba con la nacionalidad mexicana y estadounidense.

Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', líder del Cártel de Guasave. (Jovani Pérez | Infobae México)

Las autoridades destacaron su abatimiento como parte del seguimiento que la Marina ha realizado al Cártel de Guasave en los últimos meses, tanto con la captura de dos de sus operadores: Pedro Inzunza Coronel y Pedro Inzunza Noriega, así como el decomiso de cientos de kilogramos de droga.