México

Alessandra Rosaldo dedica un altar a Fiona y conmueve al recordar a sus mascotas

La cantante mostró este 27 de octubre la ofrenda familiar, donde colocó veladoras personalizadas y fotografías

alessandra rosaldo -México- 28 octubre
(Instagram)
Guardar

Alessandra Rosaldo mostró el altar de Día de Muertos que preparó en su casa y dedicó un espacio a Fiona, Shaq y Marius, las mascotas que formaron parte de su familia. La cantante compartió el recorrido este 27 de octubre, fecha en la que recordó a los animales de compañía que ya murieron.

La intérprete explicó que aprendió que el 27 de octubre estaba destinado a recordar a las mascotas que trascendieron. Por ello, colocó fotografías, veladoras personalizadas, juguetes y otros elementos en su ofrenda para honrar su memoria.

PUBLICIDAD

Rosaldo enseñó una veladora que mandó a elaborar con la imagen de Fiona, la bulldog inglesa de Eugenio Derbez que murió el 21 de agosto de 2023, luego de permanecer 11 años con la familia.

Alessandra Rosaldo explicó por qué recordó a sus mascotas este 27 de octubre

En el video, Alessandra Rosaldo habló sobre el significado que tuvo esa fecha dentro de la tradición de Día de Muertos. La cantante sostuvo que las mascotas que ya no están regresaban para convivir por un momento con sus familias.

“Oigan, hoy, 27 de octubre, es el día en que nuestras mascotas, las que ya trascendieron, las que ya no están con nosotros, regresan para poder pasar con nosotros un tiempo, un rato”, dijo.

PUBLICIDAD

Rosaldo señaló que las familias podían colocar en el altar la comida o los juguetes favoritos de los animales que murieron. Su mensaje estuvo acompañado por imágenes de la ofrenda que instaló junto con Eugenio Derbez.

alessandra rosaldo -México- 28 octubre
(Instagram)

La actriz recorrió el altar y mostró el sitio en el que colocaron fotografías de Fiona, Shaq y Marius. También aparecieron retratos de familiares de la pareja, entre ellos el padre de Alessandra Rosaldo, sus abuelos, su tío y los padres de Eugenio Derbez.

“Quiero volverles a mostrar nuestro altar y el lugar tan especial donde hemos puesto las fotos de Fiona, de Shaq y de Marius”, comentó frente a la cámara.

La integrante de Sentidos Opuestos mostró una fotografía de Fiona junto a su padre. En otro espacio del altar colocó una imagen de la perrita con Shaq, además de retratos de los abuelos de Derbez.

Fiona tuvo una veladora personalizada dentro de la ofrenda

Uno de los elementos que llamó la atención fue una veladora que Alessandra Rosaldo mandó a hacer con una fotografía de Fiona. La cantante explicó que preparó la pieza de forma especial para recordar a la perrita.

“Les quiero también compartir esta vela que mandé hacer con su foto especialmente para ella”, expresó mientras enfocaba la imagen de Fiona.

Rosaldo también mostró una veladora dedicada a Shaq. “Acá está la vela que mandé a hacer para Shaq, que me encanta”, dijo durante el recorrido por el altar.

La cantante describió el momento como una oportunidad para recordar con afecto a los animales que acompañaron a su familia. “Hoy es un día muy, muy especial en el que los recordamos todavía con más amor. Siempre, siempre, siempre están en nuestros corazones”, afirmó.

Alessandra Rosaldo reconoció que desconocía el sentido que se atribuye al 27 de octubre dentro de las celebraciones de Día de Muertos. Explicó que fue aprendiendo sobre esta fecha y decidió compartirlo con sus seguidores.

Altar de muertos moderno, decoración sencilla, simbolismo cultural, ambiente espiritual, homenaje familiar, tradición mexicana reinterpretada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La verdad es que yo no lo sabía, he ido aprendiendo y hoy es el día en el que nuestras mascotas regresan, regresan con nosotros”, comentó.

Fiona murió en agosto de 2023 después de 11 años con Eugenio Derbez

Fiona fue una bulldog inglesa que acompañó a Eugenio Derbez durante 11 años. El actor la llevaba a viajes, grabaciones y eventos públicos, mientras que sus seguidores seguían sus publicaciones a través de una cuenta de Instagram dedicada a la perrita.

La mascota murió el 21 de agosto de 2023, después de desvanecerse mientras perseguía una pelota de tenis en el hogar de la familia. Derbez informó entonces que la perrita se fue rodeada por sus seres queridos.

En agosto de 2026, el actor recordó el tercer aniversario de la muerte de Fiona con una animación inspirada en la estética de Coco. El video mostró un reencuentro ficticio entre ambos en el reino de los muertos.

Familia Derbez despide a Fiona
Foto:capturas

La publicación de Alessandra Rosaldo retomó ese recuerdo en vísperas de las celebraciones de Día de Muertos. En la parte final de su video, la cantante mostró la ofrenda terminada y dijo que ya había colocado la “grimita” para sus mascotas.

Temas Relacionados

Alessandra RosaldoDía de Muertosmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Buscan sustituir alimentos de origen animal en comedores escolares y públicos de Jalisco con un recetario de platillos sostenibles

La iniciativa promueve el uso de legumbres y proteínas vegetales para ofrecer comidas nutritivas, accesibles y de menor impacto ambiental

Buscan sustituir alimentos de origen animal en comedores escolares y públicos de Jalisco con un recetario de platillos sostenibles

Enjambre, Majo Aguilar y Alejandra Guzmán tendrán conciertos en el Festival de las Almas 2026 en Valle de Bravo

El cartel de la vigésima cuarta edición reúne propuestas de pop, rock, música tropical y rock sinfónico en La Velaría, con funciones a las 8 de la noche y acceso gratuito

Enjambre, Majo Aguilar y Alejandra Guzmán tendrán conciertos en el Festival de las Almas 2026 en Valle de Bravo

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

El equipo de Tampa Bay venció 4-3 en 12 entradas y evitó que Milwaukee consiguiera el primer campeonato de su historia

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

Economía plateada abre oportunidades laborales en salud y tecnología ante el envejecimiento de la población en México

El país cuenta con 34.2 millones de personas de 50 años o más, equivalentes al 26.3% de los habitantes

Economía plateada abre oportunidades laborales en salud y tecnología ante el envejecimiento de la población en México

México expresa condolencias a España por el accidente de trenes de alta velocidad en Toledo: activan atención a connacionales

La cancillería difundió un teléfono de contacto para connacionales, mientras Castilla-La Mancha reporta un balance provisional de 64 fallecidos

México expresa condolencias a España por el accidente de trenes de alta velocidad en Toledo: activan atención a connacionales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

Navy SEAL de EEUU llegarán a México: Sheinbaum pide al Senado autorizar ingreso de 28 militares

En 3 camionetas y armados: así detectó la Marina a “Chuy González” en Sinaloa, operador del Cártel de Guasave y uno de los más buscados por el FBI

Comida china, el detalle que delató el escondite de "El Chapo" Guzmán y dio vida a la Operación Cisne Negro

Una llamada de auxilio, tentación y pelea con la Marina: el relato inédito de un policía federal que detuvo por última vez a "El Chapo"

ENTRETENIMIENTO

Los maquillajes de catrina más sencillos para verte espectacular sin gastar mucho este Día de Muertos 2026

Los maquillajes de catrina más sencillos para verte espectacular sin gastar mucho este Día de Muertos 2026

Rivers conmueve con desgarradora carta a El Komanche tras su muerte: “Me dejas un hueco en mi corazón”

Enjambre, Majo Aguilar y Alejandra Guzmán tendrán conciertos en el Festival de las Almas 2026 en Valle de Bravo

Abuchean a Martha Debayle por “colarse” en foto grupal con Kim Kardashian, Sarah Paulson y elenco de “Todo Vale”

La alcaldía Venustiano Carranza alista jornada de Día de Muertos con conciertos, Feria de Pan de Muerto y experiencia de terror gratis

DEPORTES

Gilberto Mora sí estará ante América: Sebastián Abreu explica cómo decidirá su regreso a Xolos

Gilberto Mora sí estará ante América: Sebastián Abreu explica cómo decidirá su regreso a Xolos

Checo Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta el 2029

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

Así luce el Paseo de la Reforma a pocas horas del comienzo del Showrun de Checo Pérez

Lalo Camarena analiza caída del Vaquero Navarrete y adelanta si Canelo se retirará en 2027