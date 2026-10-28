Alessandra Rosaldo dedica un altar a Fiona y conmueve al recordar a sus mascotas

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Alessandra Rosaldo mostró el altar de Día de Muertos que preparó en su casa y dedicó un espacio a Fiona, Shaq y Marius, las mascotas que formaron parte de su familia. La cantante compartió el recorrido este 27 de octubre, fecha en la que recordó a los animales de compañía que ya murieron.

La intérprete explicó que aprendió que el 27 de octubre estaba destinado a recordar a las mascotas que trascendieron. Por ello, colocó fotografías, veladoras personalizadas, juguetes y otros elementos en su ofrenda para honrar su memoria.

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Rosaldo enseñó una veladora que mandó a elaborar con la imagen de Fiona, la bulldog inglesa de Eugenio Derbez que murió el 21 de agosto de 2023, luego de permanecer 11 años con la familia.

Alessandra Rosaldo explicó por qué recordó a sus mascotas este 27 de octubre

En el video, Alessandra Rosaldo habló sobre el significado que tuvo esa fecha dentro de la tradición de Día de Muertos. La cantante sostuvo que las mascotas que ya no están regresaban para convivir por un momento con sus familias.

“Oigan, hoy, 27 de octubre, es el día en que nuestras mascotas, las que ya trascendieron, las que ya no están con nosotros, regresan para poder pasar con nosotros un tiempo, un rato”, dijo.

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Rosaldo señaló que las familias podían colocar en el altar la comida o los juguetes favoritos de los animales que murieron. Su mensaje estuvo acompañado por imágenes de la ofrenda que instaló junto con Eugenio Derbez.

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La actriz recorrió el altar y mostró el sitio en el que colocaron fotografías de Fiona, Shaq y Marius. También aparecieron retratos de familiares de la pareja, entre ellos el padre de Alessandra Rosaldo, sus abuelos, su tío y los padres de Eugenio Derbez.

“Quiero volverles a mostrar nuestro altar y el lugar tan especial donde hemos puesto las fotos de Fiona, de Shaq y de Marius”, comentó frente a la cámara.

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La integrante de Sentidos Opuestos mostró una fotografía de Fiona junto a su padre. En otro espacio del altar colocó una imagen de la perrita con Shaq, además de retratos de los abuelos de Derbez.

Fiona tuvo una veladora personalizada dentro de la ofrenda

Uno de los elementos que llamó la atención fue una veladora que Alessandra Rosaldo mandó a hacer con una fotografía de Fiona. La cantante explicó que preparó la pieza de forma especial para recordar a la perrita.

“Les quiero también compartir esta vela que mandé hacer con su foto especialmente para ella”, expresó mientras enfocaba la imagen de Fiona.

Rosaldo también mostró una veladora dedicada a Shaq. “Acá está la vela que mandé a hacer para Shaq, que me encanta”, dijo durante el recorrido por el altar.

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La cantante describió el momento como una oportunidad para recordar con afecto a los animales que acompañaron a su familia. “Hoy es un día muy, muy especial en el que los recordamos todavía con más amor. Siempre, siempre, siempre están en nuestros corazones”, afirmó.

Alessandra Rosaldo reconoció que desconocía el sentido que se atribuye al 27 de octubre dentro de las celebraciones de Día de Muertos. Explicó que fue aprendiendo sobre esta fecha y decidió compartirlo con sus seguidores.

“La verdad es que yo no lo sabía, he ido aprendiendo y hoy es el día en el que nuestras mascotas regresan, regresan con nosotros”, comentó.

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Fiona murió en agosto de 2023 después de 11 años con Eugenio Derbez

Fiona fue una bulldog inglesa que acompañó a Eugenio Derbez durante 11 años. El actor la llevaba a viajes, grabaciones y eventos públicos, mientras que sus seguidores seguían sus publicaciones a través de una cuenta de Instagram dedicada a la perrita.

La mascota murió el 21 de agosto de 2023, después de desvanecerse mientras perseguía una pelota de tenis en el hogar de la familia. Derbez informó entonces que la perrita se fue rodeada por sus seres queridos.

En agosto de 2026, el actor recordó el tercer aniversario de la muerte de Fiona con una animación inspirada en la estética de Coco. El video mostró un reencuentro ficticio entre ambos en el reino de los muertos.

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Foto:capturas

La publicación de Alessandra Rosaldo retomó ese recuerdo en vísperas de las celebraciones de Día de Muertos. En la parte final de su video, la cantante mostró la ofrenda terminada y dijo que ya había colocado la “grimita” para sus mascotas.