Enjambre, Majo Aguilar y Alejandra Guzmán tendrán conciertos en el Festival de las Almas 2026 en Edomex

El Festival de las Almas es un evento cultural gratuito que se celebra cada año en Valle de Bravo durante los primeros días de noviembre, coincidiendo con las fiestas de Día de Muertos.(Composición fotográfica)

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La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México confirmó el elenco musical de la vigésima cuarta edición del Festival de las Almas, que se realizará del 30 de octubre al 7 de noviembre en el Pueblo Mágico de Valle de Bravo. Todos los conciertos tendrán entrada libre.

Las presentaciones se desarrollarán en La Velaría, recinto sede de los conciertos, con inicio a las 20:00 horas cada jornada.

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El festival combina presentaciones musicales con teatro, cine, talleres, conferencias y actividades literarias a lo largo de nueve días. Se trata de uno de los eventos culturales más relevantes de la temporada en el Estado de México y coincide con las celebraciones de Día de Muertos en la región.

El Festival de las Almas es un evento cultural gratuito que se celebra cada año en Valle de Bravo durante los primeros días de noviembre, coincidiendo con las fiestas de Día de Muertos. Reúne conciertos de artistas mexicanos, teatro, cine, talleres y actividades literarias organizadas por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.

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Video promocional del Festival de las Almas celebrado en Valle de Bravo, Estado de México. (Facebook)

Calendario completo de conciertos

Según se informó, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México difundió este calendario con pocos días de anticipación al inicio del festival, dada la cercanía del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las presentaciones musicales fueron confirmadas día por día por la dependencia estatal. El cartel incluye a figuras de distintos géneros, desde pop y rock hasta música tropical y sinfónica, todas con presentación en La Velaría a las 20:00 horas:

El repertorio incluirá éxitos de Mariachi Mío, álbum de 2025 que obtuvo tres nominaciones al Latin Grammy y el galardón en Premio Lo Nuestro. (IG: majo__aguilar)

30 de octubre: Ximena Sariñana abre el ciclo de conciertos.

31 de octubre: se presenta el dúo Lagos.

1 de noviembre: llega al escenario la cantante Majo Aguilar.

2 de noviembre: turno de Edgar Oceransky.

3 de noviembre: concierto de la Orquesta Canela.

4 de noviembre: presentación del grupo Enjambre.

5 de noviembre: la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) ofrece un concierto de rock sinfónico junto al grupo Metamorféame.

6 de noviembre: show de Sonora Dinamita.

7 de noviembre: Alejandra Guzmán cierra la edición 2026 del festival.

La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México presenta el programa musical del Festival de las Almas celebrado en Valle de Bravo. (Valle de Bravo/redes sociales)

Según se informó, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México difundió este calendario con pocos días de anticipación al inicio del festival, dada la cercanía del evento. El organismo anticipó que el programa completo, que incluye teatro, cine, talleres y actividades literarias, se publicaría en los días siguientes a través de sus redes sociales oficiales (@CulturaEdomex).

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Ximena Sariñana lanzó su nuevo sencillo, "ALV", que marca el principio de nueva música que verá la luz a través de un LP. (@ximenamusic).

Programación cultural en Valle de Bravo

Además de los conciertos, Valle de Bravo desarrolla una agenda de actividades vinculadas a las celebraciones de Día de Muertos que se extiende desde fines de octubre. El Pueblo Mágico combina recorridos junto al lago con propuestas para públicos y presupuestos diferentes.

Entre las actividades confirmadas para la semana previa al cierre del festival se encuentran:

Lunes 26 de octubre: Ghost Running, una carrera nocturna a las 18.00 horas con salida desde la plazoleta Joaquín Arcadio Pagaza y meta en el embarcadero, junto al letrero “Yo Amo Valle”.

Martes 27 de octubre: Caminata nocturna de la luz, un recorrido con calaveras y globos de cantoya a las 18:00 horas, desde el Jardín Central hasta el Mirador Loma Bonita.

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Miércoles 28 de octubre: taller de acuarela de 13:00 a 17:00 horas en el kiosco del Jardín Central, y caminata canina con concurso de disfraces a las 18:00 horas, del Mercado de Artesanías al Jardín Central.

Jueves 29 de octubre: taller de pan de muerto a las 11:00 horas en la explanada de la Presidencia Municipal, y taller de manualidades de Día de Muertos de 13:00 a 17:00 horas en el kiosco del Jardín Central.

Viernes 30 de octubre: taller de pan de muerto en la delegación de Colorines a las 11:00 horas; desfile Metamorfosis entre la Vida y la Muerte a las 19:00 horas, desde la glorieta hasta la delegación de Colorines; y concurso de embarcaciones Altar Flotante a las 19:00 horas en el Embarcadero Municipal.

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Sábado 31 de octubre: segunda edición del desfile Metamorfosis entre la Vida y la Muerte, a las 18:30 horas, desde la plazoleta Joaquín Arcadio Pagaza hasta el Jardín Central.

El concurso de embarcaciones Altar Flotante fue señalado como una de las actividades más singulares de la programación por su vínculo con el paisaje lacustre que caracteriza a Valle de Bravo.

La cantante mexicana Majo Aguilar sostiene un micrófono con ambas manos durante una interpretación en un escenario. (Archivo/Redes sociales)

Artistas confirmados y géneros musicales

Fotos Cuartoscuro

El cartel de esta edición reúne propuestas de distintos géneros. Ximena Sariñana, encargada de inaugurar el ciclo de conciertos, es una de las cantautoras de pop con mayor proyección dentro del circuito musical mexicano.

El dúo Lagos y la cantante Majo Aguilar completan la primera mitad de la programación, mientras que Edgar Oceransky aporta un perfil más cercano a la canción de autor.

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La Orquesta Canela abre la segunda semana de conciertos, previa a la presentación de Enjambre, agrupación de rock mexicano con una trayectoria consolidada en festivales del país.

El 5 de noviembre, la Orquesta Sinfónica del Estado de México se presentará junto al grupo Metamorféame en un formato de rock sinfónico, una de las propuestas con mayor producción dentro del festival.

Sonora Dinamita aportará el cierre tropical de la semana previa al último concierto, a cargo de Alejandra Guzmán, quien será la encargada de cerrar el Festival de las Almas 2026.

Entrada libre y programación pendiente

El cartel del vigésimo cuarto Festival de las Almas anuncia su edición de 2026 en Valle de Bravo, Estado de México, del 30 de octubre al 7 de noviembre. (Valle de Bravo/redes sociales)

Todos los conciertos del Festival de las Almas 2026 tendrán acceso gratuito en La Velaría, según confirmó la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. La dependencia no detalló, hasta el momento de la publicación del elenco, el procedimiento para acceder al recinto ni su capacidad.

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Se informó que, más allá del calendario musical ya difundido, resta publicar el programa completo del festival, que contempla funciones de teatro, proyecciones de cine, talleres, conferencias y actividades literarias distribuidas a lo largo de los nueve días de duración del evento.

La difusión de esa programación detallada quedó prevista para los días previos al inicio del festival, el próximo viernes 30 de octubre, a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.