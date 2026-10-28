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México expresa condolencias a España por el accidente de trenes de alta velocidad en Toledo: activan atención a connacionales

La cancillería difundió un teléfono de contacto para connacionales, mientras Castilla-La Mancha reporta un balance provisional de 64 fallecidos

La colisión entre dos trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, con al menos 64 fallecidos y 80 heridos, ocurre diez meses después de la tragedia de Adamuz y agudiza las interrogantes sobre la seguridad del sistema ferroviario español. REUTERS/Violeta Santos Moura
La colisión entre dos trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, con al menos 64 fallecidos y 80 heridos, ocurre diez meses después de la tragedia de Adamuz y agudiza las interrogantes sobre la seguridad del sistema ferroviario español. REUTERS/Violeta Santos Moura
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó este miércoles 28 de octubre sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. Además, compartió un número de contacto de la Embajada de México en España para los connacionales que requieran apoyo.

El mensaje se publicó en la cuenta oficial de la dependencia en la red social X. Hasta el momento, la cancillería no ha informado si hay mexicanos entre las víctimas.

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¿Qué dijo la SRE?

Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo.

En su comunicado, la dependencia manifestó la solidaridad de México con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española “en este difícil momento”.

Para los connacionales que necesiten asistencia o protección consular, la SRE indicó los siguientes canales:

  • Cuenta en X: @EmbaMexEsp
  • Teléfono: +34 660 862 625

¿Qué se sabe del accidente?

Los medios españoles informan que el presidente castellanomanchego Emiliano García-Page actualiza el recuento, mientras las autoridades mantienen las tareas de rescate en los vagones de ambos trenes, donde viajaban 544 personas. REUTERS/Violeta Santos Moura
Los medios españoles informan que el presidente castellanomanchego Emiliano García-Page actualiza el recuento, mientras las autoridades mantienen las tareas de rescate en los vagones de ambos trenes, donde viajaban 544 personas. REUTERS/Violeta Santos Moura

De acuerdo con medios españoles, la colisión ocurrió a las 8:54 horas de España (1:54 de la madrugada en la Ciudad de México). Fue una colisión por alcance entre dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla: un AVE de Renfe y un tren de la operadora Iryo.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, informó que el AVE 2080 llevaba 397 pasajeros y el Iryo 6076, 146 pasajeros y un bebé. En total viajaban 544 personas.

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Las cifras de víctimas han cambiado durante la jornada:

  • Según un balance provisional difundido por medios españoles, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, elevó el recuento a 64 fallecidos, con alrededor de 80 heridos.
  • Antes, la cifra oficial era de 30 muertos (24 en el AVE y seis en el Iryo) y al menos 50 heridos graves.
  • Autoridades regionales advirtieron que el número podría aumentar porque aún no se había llegado a todos los vagones.

Causas: sin determinar

El Gobierno español cancela la agenda de Pedro Sánchez, mientras el Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz asume las pesquisas sobre el siniestro registrado a las 8:54 horas en esa ruta. REUTERS/Violeta Santos Moura
El Gobierno español cancela la agenda de Pedro Sánchez, mientras el Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz asume las pesquisas sobre el siniestro registrado a las 8:54 horas en esa ruta. REUTERS/Violeta Santos Moura

Hasta ahora no hay una explicación oficial. Iryo informó que su tren “recibió un golpe en la parte trasera” por causas que aún se desconocen. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó lo ocurrido de “inexplicable”, según el diario Deia. La firma Meteored descartó que las condiciones meteorológicas influyeran.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz asumió la investigación judicial.

La respuesta en España

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó sus condolencias al pueblo de España y habilitó canales de atención consular, aunque su comunicado no aclara si hay ciudadanos mexicanos entre las víctimas del choque en Urda. REUTERS/Violeta Santos Moura
La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó sus condolencias al pueblo de España y habilitó canales de atención consular, aunque su comunicado no aclara si hay ciudadanos mexicanos entre las víctimas del choque en Urda. REUTERS/Violeta Santos Moura

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó suspendida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda y, según fuentes de Moncloa, se dirige a Urda. Renfe habilitó el teléfono 900 10 10 20 para afectados y familiares.

Andalucía decretó tres días de luto oficial, desde las 14:00 horas de este miércoles hasta las 14:00 del sábado 31 de octubre. Madrid y Extremadura anunciaron medidas similares. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también expresó su apoyo a España.

Partidos como el PP y el Frente Amplio suspendieron sus actos de precampaña. Organizaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil pausaron sus protestas laborales.

Antecedente: Adamuz, en enero

El accidente de Urda ocurre menos de diez meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba), del 18 de enero de 2026. En aquel caso, un tren Iryo descarriló, invadió la vía contigua y chocó con un Alvia de Renfe. Según elDiario.es, esa tragedia dejó 46 muertos.

Entonces, la SRE también expresó sus condolencias y señaló que la Embajada de México en España no reportaba connacionales afectados, de acuerdo con N+. En el caso de Urda, el mensaje de la cancillería no incluye hasta ahora una precisión similar.

¿Qué sigue?

El choque entre un AVE de Renfe y un tren Iryo en la línea Madrid-Sevilla, con 544 personas a bordo, paralizó el país, llevó al presidente Pedro Sánchez a cancelar su agenda y desencadenó luto oficial en tres comunidades autónomas. REUTERS/Violeta Santos Moura
El choque entre un AVE de Renfe y un tren Iryo en la línea Madrid-Sevilla, con 544 personas a bordo, paralizó el país, llevó al presidente Pedro Sánchez a cancelar su agenda y desencadenó luto oficial en tres comunidades autónomas. REUTERS/Violeta Santos Moura

Las autoridades españolas continúan con las labores de rescate e identificación. El balance de víctimas no es definitivo y las causas del choque siguen bajo investigación.

Los connacionales que se encuentren en España y requieran apoyo pueden comunicarse con la Embajada de México en ese país. Para familiares de afectados, Renfe mantiene activa su línea de atención.

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