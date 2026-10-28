Ari Gameplays anuncia una pausa en sus redes tras la muerte de El Komanche: “Estaré ausente”

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La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en el mundo digital como El Komanche, dejó un profundo vacío entre sus amigos, seguidores y compañeros de las plataformas de streaming. Una de las reacciones que más ha llamado la atención es la de Ari Gameplays, quien, además de dedicarle una extensa carta de despedida, anunció que se ausentará temporalmente de las redes sociales para atravesar este difícil momento.

La creadora de contenido compartió primero un mensaje en el que recordó el cariño que sentía por su amigo y la cercanía que construyeron a lo largo del tiempo. Sus palabras dejaron ver que la relación entre ambos iba más allá de las transmisiones en vivo y las partidas de videojuegos, pues El Komanche llegó a convertirse en alguien muy importante para ella y su familia.

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Ahora, Ari informó a sus seguidores que necesita unos días para encontrar tranquilidad después de la pérdida. La noticia de su retiro temporal coincidió con la circulación de un video grabado meses atrás, en el que expresó una frase que hoy resulta especialmente emotiva: “Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí, ¿no?”. El intercambio ocurrió durante una broma telefónica y permite recordar la confianza que existía entre los dos creadores.

Ari Gameplays anuncia una pausa tras despedirse de El Komanche

A través de su canal de WhatsApp, Ari Gameplays agradeció las muestras de cariño que recibió. Sin entrar en mayores detalles sobre su estado emocional, explicó que atraviesa un momento complicado y que, por ahora, necesita tomar distancia de la actividad habitual en internet.

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“Gracias por sus bonitos mensajes, estoy pasando por un momento muy difícil, Komanche significa mucho para mí. Estaré ausente por unos días hasta encontrar un poco de paz. Nos vemos pronto.”, escribió la streamer.

El mensaje confirmó que su ausencia no responde a una despedida definitiva de las plataformas, sino a la necesidad de contar con tiempo para procesar lo ocurrido.

La decisión llega después de que la creadora publicara una carta en sus cuentas de Instagram y X, donde habló abiertamente sobre el dolor que le provocó la muerte de su amigo. “Komanche, nadie me preparó para vivir con el dolor de ya no tenerte, y sé que no existirán palabras suficientes para expresar todo lo que estoy sintiendo en este momento”, escribió al comenzar su despedida. Sus palabras reflejan la dimensión personal de una pérdida que, para ella, no puede resumirse en la relación entre dos figuras de internet.

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La amistad que unió a Ari Gameplays y El Komanche

En su carta, Ari dejó claro que El Komanche ocupaba un lugar especial en su vida y que su vínculo también se extendía al entorno familiar. La streamer recordó que su familia lo había recibido con cariño en Monterrey, hasta el punto de que terminó considerándolo un hermano.

“Mi familia te adoptó en Monterrey, y tenerte tan cerca terminó convirtiéndote en un hermano para mí”, expresó. Con esa frase, la creadora describió una relación que trascendía las colaboraciones digitales y que se fortaleció mediante los momentos compartidos fuera de las cámaras.

Ari también destacó la manera en que su amigo acompañaba a otras personas, incluso cuando él mismo enfrentaba dificultades. “Podías estar atravesando tus propias batallas y siempre encontrabas la manera de estar presente para quienes te necesitaban”, recordó. Además, describió su alegría como contagiosa y aseguró que tenía una capacidad especial para convertir cualquier encuentro en una experiencia memorable. “Yo sabía que a donde fuera si estabas tú no necesitaba nada más para pasarla increíble”, añadió.

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Otro de los pasajes más íntimos de la despedida estuvo relacionado con el cariño que ambos se expresaban. “La última vez que te vi te abracé muchísimo. Si hubiera sabido que era la última te hubiera abrazado todavía más”, escribió Ari, al recordar un encuentro cuyo significado cambió después de la muerte de su amigo.

La creadora también manifestó que encuentra cierto consuelo en saber que pudo expresarle en vida lo mucho que lo quería. “Nunca me guardé el cariño que sentía por ti y estoy segura de que sabías que te quería con todo mi corazón”, señaló. Su mensaje incluyó una promesa que resume el deseo de volver a encontrarse algún día: “No sé cuándo volveré a verte, pero te ruego que, cuando llegue ese momento, me saques a bailar apenas me veas”.

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La despedida concluyó con una referencia religiosa y una última declaración de afecto: “Estés donde estés, hoy te encomiendo a la Virgencita como tú tantas veces lo hiciste conmigo. Le pido que te abrace, que te cuide y que te dé toda la paz que mereces”. Finalmente, escribió: “Descansa en paz mi Komi y que Dios te tenga en su gloria. Te voy a querer y a extrañar toda mi vida”.

El video viral en el que Ari le dijo que, si algo le pasaba, también le afectaría a ella

La creadora regiomontana publicó una carta de despedida para Komanche. (IG: arigameplays)

Tras conocerse la muerte de El Komanche, usuarios de redes sociales volvieron a compartir un fragmento de una transmisión del 25 de diciembre de 2025. En el video, el streamer se comunica por teléfono con Ari Gameplays mientras ella realiza un directo durante la madrugada. La conversación comienza cuando él decide llamarla después de notar que estaba transmitiendo a una hora poco habitual.

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Durante la llamada, Komanche finge necesitar ayuda y repite varias veces que lo auxilie. La reacción de Ari cambia al pensar que podría estar ocurriendo una emergencia: “Amigo, me asustas. ¿Qué pasó?”, pregunta, mientras intenta averiguar qué sucede e incluso considera detener su transmisión para atenderlo.

La tensión termina cuando el streamer se ríe y revela que todo era una broma. Después del susto, Ari le reclama por haberla preocupado, pero también le expresa directamente el cariño que siente por él. “Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí, ¿no?”, le dice. Komanche responde: “No, sí, yo sé. Te quiero mucho. Te quiero mucho”.

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La conversación, que en su momento transcurrió entre bromas y risas, adquirió otra dimensión tras la muerte del creador. La frase de Ari se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos por quienes recuerdan la amistad que mantenían, precisamente porque deja ver la preocupación y el afecto que existían entre ambos.

El fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez fue reportado el domingo 25 de octubre de 2026, luego de que fuera localizado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia del estado inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

Mientras avanzan las indagatorias, Ari Gameplays enfrenta la pérdida de alguien a quien describió como un hermano. Su pausa de las redes y la carta que le dedicó muestran la dimensión personal de su duelo, lejos de las transmisiones y de la exposición pública. Por ahora, la creadora pidió tiempo para encontrar paz, mientras sus seguidores recuerdan junto a ella a El Komanche y los momentos que compartieron.

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