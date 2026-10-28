El Trono de México confiesa que dejó de tocar en México durante años por miedo a la violencia: “Preferimos dormir a gusto”

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El Trono de México prepara su regreso al Palacio de los Deportes este 6 de marzo, luego de una etapa en la que el grupo decide concentrar gran parte de su trabajo en Estados Unidos por miedo a la delincuencia que golpea al país.

La agrupación presenta este concierto como parte de una segunda etapa, con control de sus decisiones y nuevos recintos en su agenda.

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La banda, encabezada por sus integrantes históricos, adelanta que el espectáculo mantendrá su forma de trabajar sobre el escenario: sin un setlist fijo y con canciones elegidas según la respuesta del público.

Entre los temas que ya anticipan para la fecha están Te ves fatal, Almas gemelas y Prometiste volver.

El Trono de México había reducido su actividad en México por temor a la violencia

Durante una conferencia de prensa, los integrantes recordaron que su primera etapa de mayor fuerza se registró entre 2008 y 2012, además de una parte de 2013. En ese periodo, explicaron, el avance de la violencia alteró sus planes de trabajo en México.

“Cuando inició la delincuencia fea acá en México, más bien en todos lados, pero ya se organizaba, nos fuimos a Estados Unidos”, relató uno de los músicos.

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La agrupación había concentrado entonces sus presentaciones y actividades en territorio estadounidense. Esa decisión implicó dejar de hacer promociones, bajar el ritmo de trabajo en México y alejarse de una competencia más intensa por los primeros lugares de popularidad.

“Prácticamente nos pasamos todo el tiempo en Estados Unidos. No hacíamos nada acá, entonces como que descuidamos un poquito”, explicó el integrante de El Trono de México.

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El grupo sostuvo que no recibió prohibiciones para visitar plazas específicas. Sus músicos dijeron que nunca les impidieron presentarse en alguna ciudad, aunque sí recibieron sugerencias sobre canciones que supuestamente no convenía tocar en determinados lugares.

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“Nunca nos han prohibido ir a ningún lugar, afortunadamente. Somos afortunados en ese aspecto”, afirmó uno de los integrantes durante el encuentro con medios.

Las recomendaciones, contaron, incluían evitar temas zapateados o canciones rancheras. La banda eligió mantener su propio criterio porque sus integrantes veían de primera mano la reacción de la gente en los bailes y conciertos.

“Nosotros estamos frente a un escenario, en el campo. Tal vez los demás que opinaban se la pasan sentados en una oficina y no ven lo que está sucediendo alrededor”, dijo el vocalista.

El miedo también influyó en la decisión de reducir la exposición pública del proyecto. Los integrantes recordaron que la empresa les planteó la posibilidad de competir por una mayor presencia en las listas, aunque ellos eligieron moderar sus planes.

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“Nos dijeron: ‘¿Quieren estar en primeros lugares? Ustedes dicen’. La verdad, nos surgió el miedo”, recordó el músico.

La agrupación resumió la postura que adoptó durante ese periodo con una frase: “Preferimos estar tranquilos, dormir a gusto que estar en el ojo del huracán”.

El grupo describió el Palacio de los Deportes como parte de su “segundo aire”

Los integrantes definieron el momento actual como una segunda etapa de su carrera. El regreso a recintos de mayor capacidad, como el Palacio de los Deportes, había sido interpretado por ellos como el resultado de una nueva forma de trabajar.

“Nosotros lo vemos como una segunda etapa de nosotros”, explicó el vocalista. “Ahorita bien, por eso fue lo de mi segundo aire. Gracias a Dios lo estamos disfrutando ahora con más responsabilidad”.

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El Trono de México había dicho que, a diferencia de años anteriores, ahora tomaba decisiones sobre redes sociales, videos, imagen y lanzamientos. Esa dinámica les permitía organizar directamente los elementos que rodeaban a sus presentaciones y materiales discográficos.

“Ahora nosotros lo estamos haciendo todo. Nosotros coordinamos desde redes sociales. Queremos hacer un video, lo coordinamos. Si queremos hacer portada de disco, nosotros lo hacemos”, detalló el integrante.

La agrupación descartó hacer un cambio completo hacia otros géneros, aunque dejó abierta la puerta a colaboraciones. Sus miembros señalaron que respetaban el trabajo de bandas y exponentes del norteño, pero buscaban preservar el estilo con el que se dieron a conocer.

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“Mejor disfruto de ellos y yo me dedico a lo mío. Me voy a tratar de superar y de hacer algo diferente para seguir en el gusto de la gente”, comentó el músico al explicar por qué no planeaban grabar un álbum completo de banda.

El grupo también habló de “Ganas de volver a amar”, una de las canciones que, según su relato, no era considerada inicialmente como sencillo. El tema se había abierto paso entre el público hasta hacerse frecuente en tianguis y espacios de venta de música, tanto en México como en Estados Unidos.

“Una canción que se fue orgánicamente solita, la gente la aceptó”, recordó el integrante. “Desde ahí empezó lo bonito”.

El grupo presenta el Palacio de los Deportes como su “segundo aire”

La banda llama “mi segundo aire” a la etapa que vive ahora. El nombre también remite a la forma en que retoman los escenarios de mayor capacidad, con una producción que ya no depende de decisiones ajenas.

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“Nosotros lo vemos como una segunda etapa de nosotros”, explica el vocalista. “Ahorita bien, por eso fue lo de mi segundo aire. Gracias a Dios lo estamos disfrutando ahora con más responsabilidad”.

El Trono de México asegura que hoy participa de forma directa en asuntos que antes no controlaba por completo. Los integrantes señalan que coordinan redes sociales, videos, portadas de discos y otros elementos ligados a la imagen del proyecto.

“Ahora nosotros lo estamos haciendo todo. Nosotros coordinamos desde redes sociales. Queremos hacer un video, lo coordinamos. Si queremos hacer portada de disco, nosotros lo hacemos”, detalla el músico.

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La agrupación descarta realizar un cambio radical hacia otros géneros, aunque deja abierta la posibilidad de colaboraciones. Sus integrantes dicen que respetan a las bandas, al norteño y a otros estilos del regional mexicano, pero buscan mantener el sonido que los identifica.

“Mejor disfruto de ellos y yo me dedico a lo mío. Me voy a tratar de superar y de hacer algo diferente para seguir en el gusto de la gente”, dice uno de los músicos al explicar por qué no planean grabar un disco completo de banda.

El grupo también recuerda cómo algunas de sus canciones se abren camino sin ser la primera elección de disqueras o programadores. Uno de esos casos es “Ganas de volver a amar”, tema que, según cuentan, crece de manera orgánica después de que la gente lo adopta en México y Estados Unidos.

“Una canción que se fue orgánicamente solita, la gente la aceptó”, recuerda el integrante. “Desde ahí empezó lo bonito”.

El concierto del 6 de marzo tendrá canciones sin orden fijo y la “vaquita” en pantalla

Para su fecha en el Palacio de los Deportes, El Trono de México confirma que no trabajará con un orden cerrado de canciones. La banda acostumbra ajustar el repertorio conforme observa la reacción de quienes asisten al concierto.

“Te ves fatal”, “Almas gemelas” y “Prometiste volver” son tres de las canciones que el grupo menciona durante la conferencia. “Sí, me dijiste tres. Traemos más”, responde uno de los integrantes cuando le piden adelantar parte del repertorio.

El espectáculo también mantendrá uno de los elementos que se vuelve reconocible en sus presentaciones recientes: la imagen de una vaca bailando en las pantallas. El grupo cuenta que incluso niños los identifican por ese recurso visual.