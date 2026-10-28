Navy SEAL de EEUU llegarán a México: Sheinbaum pide al Senado autorizar ingreso de 28 militares

Claudia Sheinbaum revisa un documento frente a la bandera de México y el Senado, rodeada por efectivos navales e insignias militares de México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Senado de la República recibió la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar el ingreso a territorio mexicano de 28 elementos del Equipo 4 de los Navy SEAL de Estados Unidos, quienes permanecerían en el país durante casi seis meses para participar en un programa de adiestramiento con integrantes de la Armada de México.

El oficio fue turnado a la Comisión de Marina y establece que los militares estadounidenses participarán en el evento denominado No. SOF 19 Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas, junto con personal de los SEAL y de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES).

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De acuerdo con la solicitud, las actividades se desarrollarán entre el 29 de octubre de 2026 y el 15 de abril de 2027, en instalaciones navales de Baja California Sur y el Estado de México.

Seis fases de entrenamiento entre Baja California Sur y Edomex

El programa contempla seis fases. La primera se llevará a cabo del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2026 en el Sector Naval de Puerto Cortés, ubicado en Isla Margarita, Baja California Sur.

La segunda fase tendrá lugar en el mismo sitio, del 6 al 24 de noviembre, mientras que la tercera se desarrollará del 25 de noviembre al 15 de diciembre en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra, Estado de México.

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Seis fases del adiestramiento de los Navy SEAL en México Del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027 ← Anterior Siguiente →

Durante el periodo vacacional se contempla una modificación en la permanencia del contingente. El 16 de diciembre de 2026, 24 militares estadounidenses regresarán a Estados Unidos mediante aerolíneas comerciales y volverán a México por la misma vía el 17 de enero de 2027. Solamente cuatro elementos permanecerán en territorio nacional para el resguardo del equipamiento.

La cuarta etapa está programada del 18 de enero al 7 de marzo de 2027, nuevamente en el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra.

Posteriormente, la quinta fase se realizará del 8 de marzo al 8 de abril en el Sector Naval de Puerto Cortés, mientras que la sexta y última tendrá lugar del 9 al 15 de abril, también en Baja California Sur.

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¿A quiénes capacitarán los Navy SEAL?

La solicitud establece que los 28 integrantes del Equipo 4 de los Navy SEAL impartirán adiestramiento a 87 elementos de la Armada de México, pertenecientes a unidades especializadas en operaciones e inteligencia.

El grupo mexicano estará integrado por 31 elementos del Agrupamiento de Fuerzas Especiales, 20 del Batallón de Fusileros Paracaidistas, 24 del Batallón de Comandos Anfibios y 12 integrantes de la Unidad de Inteligencia Naval.

Las conocidas Navy Seal's de EEUU podrían iniciar operaciones tras una solicitud al Senado de la República por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum | Yiannis Kourtoglou / Reuters

El objetivo del ejercicio será desarrollar actividades de adiestramiento de operaciones terrestres y marítimas, mediante la participación conjunta del personal estadounidense y mexicano.

Para llegar a México, los instructores estadounidenses utilizarán una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que transportará también equipo táctico, municiones y el armamento orgánico de los militares.

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El aterrizaje está previsto para el 29 de octubre en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur, desde donde el contingente comenzará las actividades contempladas en el programa.

La autorización del Senado será necesaria debido a que se trata del ingreso de personal militar extranjero a territorio mexicano. De aprobarse, los 28 integrantes del Equipo 4 de los Navy SEAL permanecerán vinculados al programa de entrenamiento hasta abril de 2027, con una pausa durante el periodo vacacional de diciembre y enero.