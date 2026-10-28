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¡No me grite!”: Video de pelea entre Katia Itzel García y Guillermo Almada se vuelve viral durante la derrota del América ante Pachuca

La grabación difundida en redes sociales exhibió el tenso intercambio entre el entrenador y la árbitra durante el partido disputado en el Estadio Azteca, donde los Tuzos se llevaron los tres puntos

Los gestos y gritos del entrenador quedaron registrados en video durante la Jornada 14 del Apertura 2026, en un encuentro que terminó con victoria de los hidalguenses.

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La Jornada 14 del Apertura 2026 dejó una escena que trascendió el resultado deportivo. Guillermo Almada protagonizó un intercambio de palabras con la árbitra Katia Itzel García durante el enfrentamiento entre América y Pachuca, disputado en el Estadio Azteca. El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde llamó la atención por la reacción de la silbante ante los reclamos del entrenador.

El episodio ocurrió mientras se desarrollaba una pausa en el encuentro, cuando Miguel Borja aguardaba la indicación para volver al terreno de juego después de recibir atención del cuerpo médico. En ese momento, el estratega comenzó a realizar movimientos con las manos y a dirigirse de manera insistente a García, quien se encontraba desempeñándose como cuarta árbitra.

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El intercambio de palabras ocurrió mientras el cuerpo arbitral esperaba el reingreso de Miguel Borja, en una escena que rápidamente llamó la atención de los aficionados. (Especial)
El intercambio de palabras ocurrió mientras el cuerpo arbitral esperaba el reingreso de Miguel Borja, en una escena que rápidamente llamó la atención de los aficionados. (Especial)

La situación fue subiendo de tono conforme avanzaba el intercambio. En las imágenes se aprecia cómo Almada continuó expresando sus inconformidades hasta que la silbante se giró para responderle directamente con una frase que se convirtió en el elemento más comentado de la grabación: “¡No me grite!“

La respuesta de Katia Itzel García evidenció la tensión que se vivía en ese sector de la cancha. Después de esa intervención, ambos continuaron intercambiando algunas palabras durante unos instantes, hasta que el entrenador se apartó y regresó al área destinada para el cuerpo técnico.

Los azulcremas cayeron 2-1 en una noche marcada por el homenaje a Guillermo Ochoa y el video del enfrentamiento verbal entre el entrenador y la cuarta árbitra. (Especial)
Los azulcremas cayeron 2-1 en una noche marcada por el homenaje a Guillermo Ochoa y el video del enfrentamiento verbal entre el entrenador y la cuarta árbitra. (Especial)

La secuencia generó comentarios entre los aficionados, especialmente por la manera en que la árbitra respondió a los reclamos. Aunque el video permitió observar el desarrollo del incidente, las imágenes por sí solas no permiten establecer con certeza el contenido completo de la conversación previa ni los motivos específicos que originaron la molestia del entrenador.

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Pachuca derrota al América en una noche marcada por la polémica

Jugadores del Pachuca celebran tras anotar uno de los goles en el triunfo de Pachuca ante América en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 25 de octubre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Jugadores del Pachuca celebran tras anotar uno de los goles en el triunfo de Pachuca ante América en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 25 de octubre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El encontronazo entre Almada y García no fue el único acontecimiento destacado de la jornada. En el terreno deportivo, Pachuca consiguió una victoria por marcador de 2-1 sobre el América, resultado que representó un golpe para el conjunto azulcrema en su búsqueda por consolidarse en la recta final de la fase regular del campeonato.

Los Tuzos encontraron la diferencia gracias a las anotaciones de Alán Bautista y Oussama Idrissi, quienes contribuyeron al triunfo de la escuadra hidalguense. Por parte de las Águilas, Henry Martín consiguió marcar, aunque su aportación no fue suficiente para evitar la caída de los locales.

América continua como líder del Apertura 2026 con 27 puntos pese a su derrota con Pachuca (REUTERS)
América continua como líder del Apertura 2026 con 27 puntos pese a su derrota con Pachuca (REUTERS)

El resultado adquirió un significado especial porque el partido también estuvo acompañado por un reconocimiento a Guillermo Ochoa, guardameta surgido de las fuerzas básicas americanistas que recientemente puso fin a su trayectoria como futbolista profesional.

El homenaje a Memo Ochoa añadió un componente emotivo a la jornada, pues el arquero mantiene un vínculo importante con la institución capitalina. Sin embargo, la derrota terminó por compartir protagonismo con los momentos más comentados del encuentro, entre ellos la discusión captada por las cámaras.

América mantiene el liderato pese al tropiezo

Soccer Football - Liga MX - Club America v Pachuca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 25, 2026 Club America's Miguel Borja and Pachuca's Carlos Moreno interact during the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Pachuca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 25, 2026 Club America's Miguel Borja and Pachuca's Carlos Moreno interact during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

A pesar de perder frente a Pachuca, el América conservó la primera posición de la clasificación del Apertura 2026 con 27 puntos, de acuerdo con la información proporcionada sobre el torneo.

El conjunto capitalino tendrá que concentrarse en sus próximos compromisos para mantener la ventaja en la tabla y evitar que sus perseguidores reduzcan la distancia durante las últimas jornadas de la fase regular.

Entre los encuentros contemplados en su calendario se encuentra el partido frente a Xolos de Tijuana, correspondiente a una jornada pendiente. El encuentro estaba programado para disputarse en el Estadio Azteca a las 21:00 horas, según los datos proporcionados.

Mientras las Águilas buscan recuperar el camino de la victoria, el intercambio entre Guillermo Almada y Katia Itzel García continúa generando conversación en plataformas digitales. La frase de la silbante se convirtió en el momento más reconocible de una noche en la que el resultado, el homenaje al exportero americanista y la tensión dentro del campo compartieron la atención de los seguidores del futbol mexicano.

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