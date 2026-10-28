Kai Murphy, la historia del beisbolista que juega en la Liga Mexicana del Pacífico con Mexicali y pidió permiso para acompañar a su papá en la Serie Mundial

Su padre Pat Murphy dirige a los Milwaukee Brewers y busca conseguir el primer título en la historia de la franquicia. (Kai Murphy)

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Kai Murphy, jardinero de los Águilas de Mexicali, cuenta con autorización de la directiva para dejar temporalmente al equipo y acompañar a su padre, Pat Murphy, quien funge como manager de los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial.

El equipo de los Cerveceros está a solamente un triunfo de conseguir el objetivo y levantar su primer título, ya que se encuentran 3-1 arriba en la serie sobre los Tampa Bay Rays.

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Roberto Vizcarra, manager de la novena de Mexicali, confirmó ante los medios de comunicación la ausencia del jugador durante el periodo que se esté disputando la Serie Mundial, pues son conscientes de la importancia que tiene este momento para la familia.

Quién es Kai Murphy

El pelotero forma parte de los Padres de Sam Diego en sucursales y de las Águilas de Mexicali. (Águilas de Mexicali)

Kai Murphy forma parte de la organización de los Padres de San Diego desde 2022. Desde entonces, el jardinero suma cinco campañas dentro del sistema de sucursales de la franquicia de Grandes Ligas.

Su paso por los Águilas de Mexicali marca su primera experiencia en una liga invernal durante sus ocho años como pelotero profesional. El pelotero llegó al circuito tras jugar con las filiales de San Antonio, de Clase AA, y El Paso, de Clase AAA, durante el verano de 2026.

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Antes de iniciar su trayectoria profesional, Murphy juega beisbol colegial con la Universidad Estatal de Arizona dentro de la NCAA.

En el inicio de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, el pelotero de 26 años ha participado en cinco encuentros con Mexicali. Registra cuatro hits en 14 turnos al bate, cifras que le dan un promedio ofensivo de .286.

Pat Murphy busca su primer título de Serie Mundial

Pat Murphy busca darle a los Brewers su primer campeonato de Serie Mundial. (Kirby Lee-Imagn Images)

La trayectoria de Murphy incluye un episodio médico ocurrido el 2 de agosto de 2020. Durante un entrenamiento de los Brewers, cuando se desempeñaba como coach de banca, el entrenador sufrió un infarto y requirió atención hospitalaria.

Ante dicha situación, Murphy fue trasladado en ambulancia y volvió al equipo cerca de un mes después. Antes del cuarto juego de la Serie Mundial de 2026, el manager recordó aquel día en una conferencia de prensa.

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“Juraba que no estaba sufriendo un ataque al corazón”, relató Murphy al Milwaukee Journal Sentinel. El dirigente explicó que incluso bromeó con los paramédicos durante el traslado al hospital.

Murphy les mostró fotografías de sus hijos y rechazó la posibilidad de que la emergencia pusiera fin a su vida. “No voy a ir a ningún lado”, les dijo, según el testimonio que compartió con el diario de Wisconsin.

Seis años después de haber superado ese episodio, el entrenador tiene la oportunidad de darle a Milwaukee su primer título de Serie Mundial.

Antes de llegar a los Brewers, Murphy acumulaba experiencia en el beisbol universitario y profesional, donde dirigió a la Universidad de Arizona State durante 15 temporadas, hasta que deja el cargo en 2009 en medio de una investigación por irregularidades de reclutamiento.

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La NCAA determinó que Pat Murphy no tenía responsabilidad en las acusaciones principales que rodearon su salida de Arizona State, aunque el organismo le impuso una reprimenda.

Tras un periodo alejado de los campos, se sumó a la organización de los Padres de San Diego y trabajó dentro de su sistema de ligas menores.

San Diego le dio la oportunidad de dirigir en Grandes Ligas durante 2015. Murphy quedó al frente del equipo en 96 juegos, con balance de 42 victorias y 54 derrotas, pero la franquicia decidió no mantenerlo como manager al finalizar la temporada.

En 2016 se incorporó a los Milwaukee Brewers como coach de banca. Permaneció en ese puesto durante ocho campañas, hasta que la organización lo nombró manager antes de la temporada de 2024.

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En su primer año al frente obtuvo el reconocimiento como Manager del Año de la Liga Nacional.

Su carrera también incluyó participaciones con la selección de Países Bajos. En 1987 dirigió al equipo en el Campeonato Europeo de Beisbol, donde derrotó a Italia y consiguió el boleto para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Murphy volvió a tomar el mando de la selección neerlandesa para los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. El conjunto terminó en quinto lugar, con tres triunfos y cuatro derrotas, y consiguió una victoria ante Cuba, que no había perdido en el torneo olímpico.