Nosferatu llega al Centro Histórico de la CDMX con función musicalizada en vivo gratis

La función es una actividad gratuita organizada por la ACH en colaboración con PILARES que combina un recorrido cultural por el Centro Histórico con talleres y música en vivo, y que culmina con la proyección de Nosferatu a las 19:00 horas en la Plaza Manuel Tolsá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Autoridad del Centro Histórico (ACH) de la Ciudad de México organiza este miércoles 28 de octubre el Festival de las Ánimas, una jornada de Día de Muertos que incluye un recorrido cultural, talleres y música, y que cierra con la proyección de Nosferatu (1922) musicalizada en vivo por el pianista Alejandro S. Ávila.

La actividad forma parte de una programación más amplia por las festividades de temporada en el primer cuadro de la capital.

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Autoridad del Centro Histórico/Facebook

Festival de las Ánimas: recorrido y punto de encuentro

El Festival de las Ánimas comienza a las 15:00 horas con un recorrido por el Centro Histórico. El punto de encuentro es PILARES El Hijo del Ahuizote, ubicado en República de Colombia 42, colonia Centro.

La función es una actividad gratuita organizada por la ACH en colaboración con PILARES que combina un recorrido cultural por el Centro Histórico con talleres y música en vivo, y que culmina con la proyección de Nosferatu a las 19:00 horas en la Plaza Manuel Tolsá.

El recorrido se describe como una experiencia entre cantos, calaveras y tradición. La organización invitó a los asistentes a presentarse disfrazados.

Un cartel promociona la función gratuita del filme mudo Nosferatu con acompañamiento de piano en la Plaza Manuel Tolsá del Centro Histórico de la Ciudad de México. (Autoridad del Centro Histórico)

Otras actividades del 28 de octubre en el Centro Histórico

El Festival de las Ánimas coincide con otras actividades programadas por la ACH para esta misma fecha, dentro del calendario de Día de Muertos. A las 17:30 horas está previsto el recorrido Centrobus: El Tlacuache y los secretos del Centro, con punto de reunión en República de Argentina número 8.

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Se informó, además, que a las 18:00 horas se realizará una proyección cinematográfica adicional, junto con actividades especiales de Noche de Museos dedicadas al llamado Campo de Xolos, con sesiones a las 18:00 y a las 20:00 horas en el Museo Soumaya, Atrio de San Francisco.

La función de Nosferatu con música en vivo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre de la jornada es la proyección de Nosferatu, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, con sonorización en vivo a cargo del pianista Alejandro S. Ávila, integrante del proyecto Monogramático. La cita es a las 19:00 horas en la Plaza Manuel Tolsá, en Tacuba 8, colonia Centro, con entrada libre.

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Al tratarse de un espacio al aire libre, no se requiere reservación previa, aunque se recomendó llegar con anticipación porque el aforo puede ser limitado.

Un festival más amplio: Entre Xolos y Catrinas 2026

El Festival de las Ánimas se inserta en una celebración de mayor alcance: el Festival Entre Xolos y Catrinas 2026, presentado en conferencia de prensa por Carlos Cervantes Godoy, representante de la ACH.

Según explicó Cervantes Godoy, la festividad se extiende del 23 de octubre al 2 de noviembre en distintos espacios del Centro Histórico, como la Plaza Manuel Tolsá, la calle Madero, San Ildefonso, el Centro Cultural El Rule y el Museo Soumaya.

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Entre las actividades ya realizadas o programadas destacan los talleres de alebrijes del 26 y 27 de octubre, de 16:00 a 19:00 horas en el exterior de la ACH, y la inauguración del llamado Campo de Xolos el 27 de octubre a las 18:00 horas.

Para el 29 de octubre está prevista Leyendas sobre ruedas, una rodada ciclista nocturna a las 18:00 horas en la que se invita a los participantes a asistir caracterizados con atuendos de temporada. Ese mismo día se realizará una master class de Pan de Muerto, también a las 18:00 horas.

Los días 30 y 31 de octubre, la calle peatonal de San Ildefonso recibirá la Feria del Cempasúchil, con la participación de 15 productores de esta flor. El 30 de octubre habrá, además, un segundo recorrido de Centrobus.

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El 31 de octubre se suman el curso Diseña tu Calabaza, a las 15:00 horas en San Ildefonso, el Tianguis Xolero en la Plazoleta Gabriel García Márquez de 10:00 a 19:00 horas, un ciclo de conferencias y la actividad musical Xolo Mixtape en El Rule.

El cierre del festival está previsto para el 1 de noviembre, con la exposición El Xolo Sabe el Camino en Plaza Seminario a las 10:00 horas, la Caminata al Mictlán a las 11:00 horas y, por la tarde, el Desfile de Catrinas y Catrines, entre las 18:00 y las 18:30 horas. El contingente partirá de las instalaciones de la ACH, recorrerá las calles de Guatemala y Tacuba, y concluirá en la Plaza Manuel Tolsá con una pasarela y la clausura general, estimada entre las 21:00 y las 22:00 horas.

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También se contempla un Circuito de Ofrendas en los perímetros A y B del Centro Histórico, abierto a vecinos, comercios, hoteles, restaurantes, escuelas e instituciones que deseen registrar sus altares, con actividades hasta el 2 de noviembre.

Nosferatu, de film en riesgo a referente del cine de terror

Nosferatu se produjo en Alemania en 1922, bajo la dirección de Murnau, y tiene una duración de 94 minutos. Se trata de una adaptación no autorizada de Drácula, la novela de Bram Stoker.

Esa condición generó una controversia legal que, según el material difundido por la ACH para esta función, casi provocó la desaparición de la película. Pese a ese riesgo, la cinta sobrevivió y se consolidó como una obra de culto dentro del cine mudo y el expresionismo alemán.

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Su estética, marcada por el uso de luces y sombras, se señala como uno de los elementos que definieron su legado. La figura del Conde Orlok, el vampiro protagonista, se describe como una presencia perturbadora que estableció uno de los referentes visuales más influyentes en la representación cinematográfica del vampiro, un modelo que trascendió la obra original y marcó producciones posteriores del género.