México

La alcaldía Venustiano Carranza alista jornada de Día de Muertos con conciertos, Feria de Pan de Muerto y experiencia de terror gratis

La alcaldía suma su festejo Hábitat de Almas a la agenda capitalina, que también incluye la ofrenda monumental del Zócalo y el Gran Desfile de Día de Muertos el 31 de octubre por Reforma

Cuatro miembros de Los Askis junto a su logotipo, una camilla manchada y una mesa con pan de muerto, velas, un farol y calaveritas de azúcar.
Los integrantes de la agrupación musical Los Askis posan junto a una mesa con pan de muerto en un escenario ambientado como un hospital abandonado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Venustiano Carranza presenta “Hábitat de Almas 2026”: conciertos gratuitos, feria de pan de muerto y hospital zombie. La alcaldía Venustiano Carranza confirmó la programación de su festejo de Día de Muertos para este 2026. El evento reunirá música en vivo, gastronomía tradicional y una experiencia de terror en la explanada de la demarcación, del 30 de octubre al 2 de noviembre.

La actividad arrancará el viernes 30 de octubre y se extenderá durante cuatro días consecutivos, en un horario corrido de 10:00 a 22:00 horas. El acceso a todas las actividades será gratuito.

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Fechas y horarios del festejo en la explanada

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Quien se pregunte qué pasa este fin de semana en la alcaldía Venustiano Carranza por Día de Muertos encontrará la respuesta en “Hábitat de Almas 2026”: un festejo gratuito con conciertos, feria de pan de muerto y una casa del terror que se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre, de 10:00 a 22:00 horas, en la explanada de la alcaldía. La sede central de todas las actividades será la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí convivirán durante cuatro jornadas los escenarios musicales, los puestos de pan de muerto y las instalaciones temáticas de terror.

El evento está concebido como un festejo de fin de semana extendido, por lo que las autoridades de la demarcación recomendaron a los vecinos organizar su agenda con anticipación, ya que la oferta de actividades no se repetirá en días posteriores.

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La cartelera musical: estos son los artistas principales

Los Askis en el Estacionamiento del Palacio de los Deportes - Mexico
Gobierno de la Ciudad de México

El componente musical de “Hábitat de Almas” contempla un artista distinto cada día, todos con acceso libre para el público que se acerque a la explanada.

La música abrirá el viernes 30 de octubre con la presentación de Los Askis. Se trata de un grupo mexicano pionero de la cumbia andina mexicana, formado en 1992, reconocido por fusionar la cumbia moderna con elementos de la música folclórica andina.

La agrupación incorpora en sus presentaciones en vivo instrumentos como la quena y la zampoña, además de vestimenta tradicional andina. A lo largo de su trayectoria ha publicado más de una quincena de álbumes y, en fechas recientes, celebró su 30 aniversario con un concierto en el Auditorio Nacional.

Para el sábado 31 de octubre está programada la actuación de Vandi2 Mambo. El domingo 1 de noviembre subirá al escenario Zalatiel MX, mientras que el festejo cerrará el lunes 2 de noviembre con la presentación de Leo Romero.

Todos los conciertos se realizarán en la explanada de la alcaldía, en el mismo horario general de actividades que rige para el resto del festejo, de 10:00 a 22:00 horas.

Cartel con un árbol blanco central, un templo prehispánico iluminado, atracciones temáticas y las fechas de presentaciones musicales
Un cartel anuncia las actividades culturales y musicales del Festejo del Día de Muertos organizado por la alcaldía Venustiano Carranza. (Venustiano carranza)

Feria del Pan de Muerto y experiencias de terror

Una mano con guante térmico sostiene una bandeja con panes de muerto cubiertos de azúcar frente a la puerta abierta de un horno.
Una persona retira una bandeja con panes de muerto recién horneados y espolvoreados con azúcar de un horno encendido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la música, uno de los atractivos centrales de “Hábitat de Almas” será la Feria del Pan de Muerto, disponible durante los cuatro días del evento. Ahí los asistentes podrán probar distintas versiones de este producto, elaborado especialmente para la temporada.

La feria funcionará de forma simultánea a los conciertos y al resto de las actividades, sin un horario particular distinto al general del festejo.

Para quienes prefieran las experiencias de suspenso, la alcaldía instalará un hospital zombie. Se trata de una experiencia temática de terror que formará parte de la oferta de “Hábitat de Almas” junto con la música y la gastronomía. El festejo también incluirá un espacio llamado Templo de Quetzalcóatl, pensado como punto de recorrido dentro de la explanada durante los días del evento.

Calendario completo de actividades en Venustiano Carranza

Conciertos gratuitos en la explanada:

  • Los Askis: viernes 30 de octubre
  • Vandi2 Mambo: sábado 31 de octubre
  • Zalatiel MX: domingo 1 de noviembre
  • Leo Romero: lunes 2 de noviembre

Feria del Pan de Muerto:

  • Fechas: del 30 de octubre al 2 de noviembre
  • Horario: de 10:00 a 22:00 horas
  • Lugar: explanada de la alcaldía Venustiano Carranza

Hospital zombie:

  • Fechas: del 30 de octubre al 2 de noviembre
  • Horario: de 10:00 a 22:00 horas
  • Lugar: explanada de la alcaldía Venustiano Carranza

Templo de Quetzalcóatl:

  • Fechas: del 30 de octubre al 2 de noviembre
  • Horario: de 10:00 a 22:00 horas
  • Lugar: explanada de la alcaldía Venustiano Carranza

Ofrenda comunitaria “La Heróica”:

  • Fechas: del 29 de octubre al 2 de noviembre
  • Lugar: sede “La Heróica”, alcaldía Venustiano Carranza

Otras celebraciones de Día de Muertos en la Ciudad de México

El evento ya fue confirmado por las autoridades de la Ciudad de México.
Este 2025 nuevamente se llevará a cabo la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México. (Cuartoscuro/ Galo Cañas Rodríguez)

El festejo de Venustiano Carranza se suma a una agenda más amplia de actividades por Día de Muertos en la capital. El jueves 29 de octubre está prevista la inauguración de la ofrenda monumental del Zócalo, que este año incluirá una Catrina de cartonería que busca romper un récord Guinness, acompañada de tapetes de aserrín y flores de cempasúchil.

El sábado 31 de octubre, a las 14:00 horas, se realizará el Gran Desfile de Día de Muertos 2026, con un recorrido que va de Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino. La edición de este año incluirá bandas musicales, danzantes, mojigangas y carros alegóricos, además de homenajes a Juan Gabriel, Emilio “El Indio” Fernández y la Reina Roja de Palenque, con motivos de lucha libre y un contingente de UNICEF.

De manera paralela, entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, distintas alcaldías de la ciudad montarán ofrendas comunitarias. La Venustiano Carranza participa con un altar en la sede identificada como “La Heróica”, dentro de un esquema que también incluye a demarcaciones como Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Tlalpan, entre otras.

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