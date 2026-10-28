EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 28 de octubre

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a presentar el plan hídrico para Jalisco junto al gobernador Pablo Lemus Navarro desde Palacio Nacional. También podría hablar acerca de la situación de Ariadna Montiel, dirigente de Morena, y la denuncia que presentará contra la gobernadora chihuahuense, Maru Campos, por violencia política luego de ser señalada por sostener vínculos con el crimen organizado. +
Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.
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