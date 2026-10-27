Senado aprueba Ley General de Derechos y anticipa cambios en la Ley del ISR

Ley de Derechos 2027 avanza en el Senado entre aumentos a trámites y servicios. EFE/ Mario Guzmán

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El Senado aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2027, con 79 votos a favor y 34 en contra.

Durante la discusión, Morena anticipó una modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para incluir excepciones dirigidas a la industria automotriz y al sector gasolinero, por lo que el dictamen deberá regresar a la Cámara de Diputados si se aprueba el cambio.

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Senado aprueba la Ley Federal de Derechos 2027 con 79 votos a favor

El pleno del Senado avaló en lo general y en los artículos no reservados el dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos, como parte del Paquete Económico 2027. La propuesta contempla una recaudación estimada de 177,185.9 millones de pesos.

La votación registró 79 sufragios a favor y 34 en contra. Tras la aprobación inicial, quedaron registradas 15 reservas para su discusión, aunque se anticipó que no serían aceptadas.

Entre los cambios contemplados se encuentran ajustes en las cuotas por trámites migratorios, servicios sanitarios, navegación aérea y transporte ferroviario, además de incentivos para el uso de determinadas bandas del espectro radioeléctrico y exenciones en espacios culturales.

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La discusión también incluyó diferencias entre Morena y la oposición sobre el impacto de los nuevos cobros. Mientras legisladores oficialistas defendieron que las cuotas deben corresponder al costo de los servicios públicos, representantes opositores cuestionaron los incrementos previstos en algunos trámites.

Estos son los principales cambios en cuotas y servicios federales

La reforma contempla modificaciones en distintos derechos que pagan personas, empresas y organizaciones por servicios y autorizaciones federales. Entre los ajustes destacan:

Trámites migratorios: incremento en la cuota para visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas, así como cambios en los cobros de determinadas visas.

Servicios sanitarios: actualización de 29 servicios de Cofepris , incluidas licencias y autorizaciones para investigaciones médicas.

Navegación aérea: aumento de 10% en las cuotas por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano.

Transporte ferroviario: incremento de 1.25% a 3% sobre los ingresos brutos para determinadas concesiones con más de 15 años de operación.

Telecomunicaciones: reducción de 12% en derechos por el uso de ciertas bandas del espectro radioeléctrico y descuentos condicionados a compromisos de cobertura.

Cultura: eliminación del cobro de derechos de entrada en 53 museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas.

En materia sanitaria, algunas de las modificaciones implican aumentos considerables. La licencia para servicios de transfusión sanguínea pasaría de 1,482 a 17,349.70 pesos, mientras que la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos alcanzaría los 43,209 pesos.

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Morena plantea modificar la Ley del ISR para la industria automotriz

Durante la sesión, Morena presentó una propuesta de reserva para modificar la Ley del ISR, con el objetivo de incorporar excepciones al mecanismo de control de las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales previsto en el capítulo X de esa legislación.

La propuesta busca incluir a las empresas de la industria automotriz terminal que operan bajo el régimen de depósito fiscal para el ensamble y la fabricación de vehículos, regulado por el artículo 121, fracción IV, de la Ley Aduanera.

El argumento es que estas compañías tienen obligaciones y controles regulatorios similares a los de las empresas que realizan operaciones de maquila, contempladas en el artículo 182 de la Ley del ISR.

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Con la modificación, Morena busca que las empresas automotrices que cumplan con esas condiciones puedan incorporarse a la excepción prevista en el artículo 78-E de la legislación fiscal.

Sector gasolinero también sería incluido en las excepciones fiscales

La reserva también propone incorporar a las empresas dedicadas al expendio al público, distribución y comercialización de gasolinas y diésel que cuenten con los permisos regulatorios correspondientes.

De acuerdo con la justificación presentada, la medida busca contribuir a la estabilidad de los precios de los combustibles y reducir presiones inflacionarias, en un contexto internacional marcado por la volatilidad y los cambios en los precios del petróleo y sus derivados.

La propuesta plantea agregar un supuesto de excepción en el artículo 78-E de la Ley del ISR para las personas morales que realicen esas actividades y cuenten con los permisos establecidos en la legislación del sector hidrocarburos.

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La modificación pretende dar un tratamiento específico a ambos sectores dentro de las disposiciones sobre deducciones y pérdidas fiscales. Su incorporación depende de la aprobación de la reserva.

¿Por qué el dictamen tendría que regresar a Diputados?

La propuesta de modificación a la Ley del ISR introduce cambios que no forman parte únicamente de la discusión de la Ley Federal de Derechos.

Por ello, si el Senado aprueba las modificaciones planteadas al dictamen fiscal correspondiente, el documento deberá regresar a la Cámara de Diputados para que los legisladores revisen los cambios.

De esta manera, la aprobación en lo general de la Ley Federal de Derechos constituye una etapa del proceso legislativo, mientras que la propuesta relacionada con la industria automotriz y las empresas gasolineras requiere avanzar por su propia ruta de revisión.

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El alcance definitivo de las excepciones fiscales dependerá del resultado de la discusión y de la aprobación de las modificaciones correspondientes.