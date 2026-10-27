México

El PAN exige un INE libre, autónomo y separado de Morena

Kenia López Rabadán sostuvo que no debe responder a Palacio Nacional en sus decisiones dentro del órgano electoral

La legisladora panista exigió a la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, mantener una postura independiente frente al partido Morena. EFE/ Mario Guzmán
La legisladora panista exigió a la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, mantener una postura independiente frente al partido Morena. EFE/ Mario Guzmán
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Kenia López Rabadán acusó este 27 de octubre una crisis de credibilidad en el INE y anunció que el PAN promoverá una reforma a la ley electoral para limitar las facultades de su presidencia, tras la designación de Blanca Cruz como presidenta provisional del organismo.

La panista también informó que, junto con el dirigente nacional del partido, acudió a la FGR para presentar una denuncia por presuntos actos de corrupción en el INE.

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En un video difundido en sus redes sociales, López Rabadán sostuvo que el instituto atraviesa “el peor momento de la historia de este país” y pidió que sus decisiones respondan a un órgano colegiado, no a una sola persona. “La presidenta del INE debe rendirle cuentas a todo México, no a Palacio Nacional, afirmó.

La integrante del PAN exigió a Cruz mantener independencia frente al partido en el poder. “No se deje ideologizar, que no defina sus posiciones a favor de Morena, que no es empleada del régimen”, expresó al dirigirse a la presidenta en funciones.

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El PAN plantea limitar facultades de la presidencia del INE

La presidenta suplente afirma que su encargo temporal no pretende reemplazar un protagonismo por otro Blanca Yassahara Cruz García
López Rabadán atribuyó a la mayoría de Morena, PT y Partido Verde la concentración de atribuciones administrativas en la titularidad del árbitro electoral. Crédito: X/@BlancaYCG

López Rabadán dijo que el presidente nacional del PAN anunció una iniciativa para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como LEGIPE. La propuesta busca retirar los superpoderes de la presidencia del INE para que el pleno de consejeras y consejeros determine los asuntos electorales, políticos y administrativos.

Atribuyó la panista a la concentración de facultades en la presidencia del organismo a los votos de Morena, PT y Partido Verde. También acusó a Guadalupe Taddei de controlar recursos y plazas dentro del instituto, además de presuntamente separar a personal especializado para incorporar a personas cercanas a su postura política.

“Ya vemos qué pasa cuando hay una concentración absurda del poder, señaló López Rabadán. Durante su mensaje también cuestionó que Taddei tomara protesta con la mano izquierda y afirmó que esa postura política daña a las instituciones y daña al país.

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, publicó por su parte que su partido demanda una convocatoria formal para elegir a la nueva presidencia del INE. “No permitiremos que Morena vuelva imponer a sus incondicionales”, escribió.

El dirigente panista sostuvo que el árbitro electoral debe rendir cuentas a la ciudadanía y no “a un grupo en el poder.

Kenia López exige propuestas independientes de la CNDH

Kenia López Rabadán pide proteger a aspirantes honestos tras anomalías detectadas en el examen de la UNAM
Kenia López Rabadán pidió a la titular de la CNDH, Rosario Piedra, proponer aspirantes sin vínculos políticos para el proceso de renovación del instituto. Crédito: Cuartoscuro

López Rabadán también se dirigió a Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, para pedirle que proponga perfiles independientes, autónomos y alejados del poder para integrar el Comité Técnico encargado de definir una quinteta para la próxima presidencia del INE.

La legisladora señaló que la CNDH tiene la obligación legal de enviar a dos integrantes a ese comité. Acusó a Piedra de conducirse de manera irresponsable e ilegal” por una presunta postura ideológica, aunque exigió que cumpla con la designación de dos personas sin vínculos políticos.

“Este es el momento de pensar en México, no de pensar en Morena, no de pensar en una convicción política, sino de pensar en todo México, declaró López Rabadán.

PAN presenta ante la FGR una denuncia contra Guadalupe Taddei por seis delitos federales

Jorge Romero advirtió que una pérdida de confianza en el árbitro electoral podía generar dudas sobre la organización de las elecciones de 2027.
Jorge Romero atribuyó a la ex titular del INE, funcionarios electorales y empresarios conductas como cohecho, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones, sin que exista una determinación ministerial. (Archivo Infobae)

El PAN presentó este martes 27 de octubre una denuncia penal ante la FGR contra la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, por presuntas irregularidades en contratos que, de acuerdo con el partido, podrían comprometer la confianza en el organismo que deberá organizar los comicios de 2027.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, pidió indagar seis delitos federales que atribuye a Taddei, otros funcionarios electorales y empresarios. Entre las conductas señaladas se encuentran cohecho, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones.

El partido calculó en 1 mil 600 millones de pesos el monto de los contratos presuntamente irregulares otorgados a empresas que habrían sido favorecidas por Taddei y otros integrantes del instituto. La cifra corresponde a una estimación partidista y no ha sido confirmada por alguna autoridad.

Romero sostuvo que el INE no puede limitarse a sustituir a su titular. El dirigente describió una “tristísima descomposición en la institución, con presuntos casos de corrupción y conflicto de intereses.

El panista solicitó a la Fiscalía General de la República investigar tanto los hechos ya difundidos como aquellos que aún no son públicos. También advirtió que una pérdida de confianza en el árbitro electoral podría abrir dudas sobre la organización de las elecciones de 2027.

Blanca Yassahara Cruz García es elegida como consejera presidenta del INE

La presidenta suplente afirma que su encargo temporal no pretende reemplazar un protagonismo por otro Blanca Yassahara Cruz García
La integrante del Consejo General asumió la conducción temporal del organismo para preservar los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Crédito: X/@BlancaYCG

El INE eligió este 27 de octubre a Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional, tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, para mantener la conducción institucional durante los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027 y cumplir los plazos de organización de los comicios.

La designación se realiza con base en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que las consejerías deben elegir por mayoría simple a una de sus integrantes cuando existe una ausencia definitiva en la Presidencia del Consejo General.

El instituto informó que sus actividades continúan con regularidad y que la sucesión debe apegarse al marco constitucional y legal. Cruz García tendrá a su cargo la continuidad de los trabajos institucionales mientras se define el relevo en la presidencia.

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