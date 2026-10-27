Show run de Checo Pérez en Reforma: horario, calles cerradas y dónde ver el evento de Cadillac en CDMX

Las autoridades capitalinas alistan un operativo para el Show Run de Checo Pérez (X/ @OVIALCDMX// Néstor Hernández Infobae MX)

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Sergio Pérez ya está en la Ciudad de México para las actividades del Gran Premio de México de la Fórmula 1, el piloto de Cadillac no solo regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez, sino que también volverá a las calles de la capital con el Show Run. Este miércoles 28 de octubre, Checo Pérez se adueñará de Paseo de la Reforma para deslumbrar a sus seguidores a bordo de su monoplaza.

Para ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará un operativo a lo largo del evento. La población tendrá que considerar algunos cierres de vialidades importantes, por lo que se recomienda tomar alternativas y evitar Reforma por la realización del evento.

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Las autoridades anunciaron que participarán 102 efectivos para el Primer Show Run de la Escudería Cadillac F1 Team, que se realizará en la avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿A que hora empieza el Show Run de Checo Pérez?

In this aerial view Red Bull's Mexican driver Sergio Perez drives along Reforma avenue during an exhibition in Mexico City, on November 3, 2021. (Photo by ALFREDO ESTRELLA / AFP)

El dispositivo de seguridad comenzará durante las primeras horas del miércoles 28 de octubre, el evento de Cadillac está programado para empezar a las 10:00 horas (centro de México) y se espera que tenga una duración de dos horas y media, los organizadores tienen estimado que concluya a las 12:30 horas.

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Fecha: miércoles 28 de octubre

Horario: 10:00 a 12:30 horas (centro de México)

Sede: Paseo de la Reforma

Transmisión: YouTube Desde el Paddock

Calles cerradas durante el Show Run de Checo Pérez

El evento se realizará sobre Reforma en el tramo del Ángel de la Independencia a la Fuente de la Diana Cazadora, por lo que en los alrededores y calles aledañas se espera cierres para favorecer el paso peatonal de los miles de fanáticos que acudirán al lugar.

Entre las calles principales que permanecerán cerradas y tendrán restricciones viales durante el evento son:

Paseo de la Reforma

Sevilla

Florencia

Una infografía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalla los desvíos y afectaciones viales por una exhibición de Fórmula 1 en el Paseo de la Reforma. (X/ @OVIALCDMX)

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores de vialidad para agilizar el desplazamiento de automovilistas y peatones, además de impedir el estacionamiento en lugares prohibidos en las vías de acceso antes, durante y después del evento.

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De acuerdo con la SSC, el operativo contará con nueve vehículos oficiales, una motoambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y el apoyo de un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que efectuará sobrevuelos preventivos durante las actividades.

La Secretaría invitó a la ciudadanía a utilizar la aplicación Mi Policía, que permite solicitar apoyo al oficial del cuadrante correspondiente y comunicarse de inmediato con el número asignado a la zona para recibir atención ante una emergencia. Para consultar información sobre el evento, las alternativas viales o solicitar auxilio, puso a disposición las cuentas de redes sociales @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.

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Recomendaciones y alternativas viales por Show Run de Checo Pérez

La SSC recomendó utilizar como alternativas viales los carriles laterales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, así como otras alternativas:

el Eje 2 Poniente Florencia-Río Tíber

Eje 3 Poniente Río Mississippi-Sevilla

Av. Insurgentes

Av. Chapultepec

Maestro Antonio Caso

James Sullivan

Circuito Interior

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México difunde las alternativas viales por una exhibición de automovilismo en el Paseo de la Reforma. (X/ @OVIALCDMX)

La dependencia pidió a los asistentes usar ropa y calzado cómodo, respetar las señalizaciones y atender las indicaciones del personal de seguridad. También recomendó evitar cinturones, mochilas, objetos de vidrio y artículos punzocortantes, además de acordar con familiares o amigos un punto de reunión.

La SSC solicitó no subir a bardas, marquesinas, barandales o templetes. Ante condiciones de riesgo o inseguridad, las personas deberán retirarse del lugar; si presencian o son víctimas de un delito, tendrán que acudir con la o el oficial más cercano. La dependencia también llamó a evitar aglomeraciones, desalojar el sitio de manera ordenada y verificar que todas las pertenencias permanezcan consigo.

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Para aquellos que no puedan acudir al evento, podrán seguir la transmisión en vivo a través de YouTube Desde el Paddock.