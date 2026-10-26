Canelo Álvarez llega a Riad bajo alerta por posibles ataques: así fue recibido antes de su pelea contra Mbilli

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez desciende de un vehículo y es recibido con flores a su llegada a un recinto. El mexicano ya se encuentra en Riad previo a su pelea contra Christian Mbilli (X/ @Turki_alalshikh)

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Saúl Canelo Álvarez llegó a Riad, Arabia Saudita en medio de las tensiones que vive la región. La Plataforma Nacional de Alerta Temprana de la ciudad emitió una advertencia sobre un peligro potencial de ataques, información que el promotor Turki Alalshikh, consejero de la Corte Real saudí, replicó en sus redes sociales.

Este domingo 25 de octubre, el boxeador mexicano arribó a Riad y fue recibido con música mexicana, bailes folklóricos de Jalisco, además, algunos aficionados ya esperaban al tapatío. Saúl enfrentará a Christian Mbilli el sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena.

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Turki Alalshikh se encargó de compartir a través de sus redes sociales detalles del momento en el que Canelo arribó a la ciudad donde buscará consolidarse como campeón mundial nuevamente.

Semanas antes de la llegada del tapatío, Alalshikh había señalado que Canelo Álvarez no temía cumplir su compromiso de pelear pese al clima de tensión derivado de los últimos ataques registrados en la capital saudí.

Canelo Álvarez llega a Riad para pelear contra Mbilli (X/ @Turki_alalshikh)

La llegada de Canelo Álvarez a Arabia Saudita

Un video compartido por Alalshikh muestra la bienvenida al pugilista: fue recibido con flores blancas, bailes folclóricos y un numeroso grupo de aficionados que portaban banderas de México y corearon su nombre.

Canelo saludó a quienes estaban en el lugar a su llegada, también el tapatío atendió a la prensa y dio sus primeras declaraciones sobre la pelea.

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La cartelera tiene programados 10 combates. Álvarez buscará volver a las contiendas por título en el peso supermediano ante Christian Mbilli, quien realizará su primera defensa de la corona de las 168 libras; el mexicano cedió los cuatro cinturones que ostentaba al caer ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)

El boxeador Saúl Canelo Álvarez mantiene su pelea en Riad ante Christian Mbilli por el título supermediano del CMB, programada para el sábado 31 de octubre, pese a los bombardeos que alcanzaron aeropuertos de la ciudad el domingo 11 de octubre. Turki Alalshikh, promotor de la función y asesor de la corte real saudita, aseguró que el mexicano le confirmó su decisión de subir al ring “pase lo que pase”.

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Álvarez regresará al cuadrilátero después de una operación en el codo y de perder el título indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium. A sus 35 años, el tapatío registra 63 triunfos, tres derrotas y dos empates, además de campeonatos mundiales en cuatro categorías.

Christian Mbilli y el canadiense Arthur Biyarslanov fueron los primeros peleadores anunciados que llegaron a suelo saudí. El jeque Turki Al-Alshikh difundió en redes sociales videos de ambos boxeadores durante su arribo a la capital del país.

El sábado también llegaron el mexicano David “Rey” Picasso y el japonés Reito Tsutsumi. El resto de los protagonistas tiene previsto arribar durante las siguientes horas para cumplir con las actividades promocionales y la ceremonia de pesaje.

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Munguía, Espinoza y Delgado integran las peleas de respaldo

Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La velada contempla 10 peleas y tiene como combate principal el duelo por el título de las 168 libras. Mbilli defenderá por primera vez la corona que obtuvo en esa división, mientras Álvarez busca volver a ser campeón mundial supermediano.

Jaime Munguía forma parte de las peleas coestelares y se medirá con Nikita Zon. El excampeón mundial mexicano buscará una victoria en una noche que reúne a varios integrantes del Canelo Team.

Rafael “Divino” Espinoza enfrentará a Ricardo “Big Bang” Blandón en otro de los combates de respaldo. Lindolfo Delgado se medirá con Biyarslanov, uno de los primeros boxeadores en instalarse en Arabia Saudita.

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Picasso enfrentará a Carl Jammes tras su llegada del sábado a la sede de la función. Tsutsumi también participará en la cartelera, mientras los organizadores mantienen pendientes los últimos arribos de peleadores y las actividades previas al pesaje.