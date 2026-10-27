México

Kenia Os decide hacer público que vive con un síndrome: será intervenida quirúrgicamente

La intérprete de “Malas decisiones” confesó particularidades de su salud por esta poderosa razón

Una mujer con vestido blanco y cabello largo sostiene un micrófono arriba en un escenario iluminado
Kenia Os abre su corazón en el Día del Kenini (Kenia Os/Instagram)
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Kenia Os anunció que será sometida a una cirugía por endometriosis, enfermedad que le fue diagnosticada hace tiempo y que le provoca dolor intenso, durante una transmisión en vivo realizada el 26 de octubre con motivo del Día del Kenini, fecha en que su fandom celebra su trayectoria.

La cantante de 27 años explicó a sus seguidores que acudió a una revisión ginecológica, donde su médica le confirmó que existe tejido creciendo fuera de su útero y le recomendó la intervención quirúrgica para mejorar su calidad de vida.

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“Hace muchísimo tiempo me detectaron endometriosis”, compartió la intérprete de “Malas Decisiones” durante la transmisión.

La cirugía está programada para después de su último concierto del año

Kenia Os en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@keniaos)
Kenia Os en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@keniaos)

Kenia Os detalló que la operación se realizará en diciembre, luego de ofrecer su último concierto programado para 2026, el cual tendrá lugar el 21 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez.

La cantante calculó que necesitará alrededor de cinco días para su recuperación inicial, aunque decidió reservar todo el mes de diciembre para descansar y estar con su familia durante ese periodo.

“Me da ansiedad, pero sí, me van a operar”, contó la artista de manera animada a sus espectadores. Agregó que confía en el resultado del procedimiento médico.

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La cantante explica los síntomas que ha enfrentado por el padecimiento

Una mujer de cabello largo oscuro con un vestido blanco sostiene un micrófono sentada dentro de un vehículo negro
Los síntomas que ha atravesado Kenia Os. (Kenia Os/Instagram)

Kenia Os describió ante sus seguidores los efectos que la endometriosis ha tenido en su cuerpo durante los últimos meses, un cuadro que incluye dolor recurrente e inflamación constante.

“Me detectaron endometriosis. Da muchísimo cólico, estás inflamada todo el tiempo, en un futuro si no te lo tratas bien o no te lo detectan te puede provocar infertilidad y muchas cosas”, explicó la intérprete.

La endometriosis es una afección en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este órgano, con frecuencia afectando a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.

“Es más normal de lo que se piensa, de verdad”, señaló la cantante, al destacar que en muchos casos no existen diagnósticos certeros porque “hay muy pocos estudios” dedicados a este tipo de padecimientos hormonales.

La decisión de hacerlo público busca combatir la desinformación

Kenia Os hizo pública su salud.
Kenia Os hizo pública su salud.

Kenia Os explicó a sus seguidores que decidió compartir su diagnóstico con un propósito específico: visibilizar la falta de información que existe en México sobre los procesos hormonales femeninos.

“Voy a hacer público todo ese proceso porque siento que en México hay muchísima desinformación acerca de las hormonas, de los procesos hormonales. Me van a tener que operar”, señaló la cantante durante su transmisión en vivo.

La artista, originaria de Guadalajara y con más de diez años de trayectoria como creadora de contenido e intérprete, indicó que su intención es ayudar a otras mujeres a identificar síntomas similares y buscar atención médica oportuna.

El tratamiento de la endometriosis puede combinar cirugía y medicamentos hormonales

Infografía sobre siete tipos de dolor vinculados a la endometriosis, con ilustración de cuerpo femenino, órganos internos y siete iconos de dolencias.
Una infografía ilustra los siete tipos de dolor, algunos poco reconocidos, asociados con la endometriosis en diferentes partes del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La endometriosis se clasifica entre las enfermedades ginecológicas crónicas con mayor variedad de abordajes médicos, pues el tratamiento depende de la gravedad del caso y de los síntomas específicos que presente cada paciente diagnosticada.

En los cuadros donde el dolor resulta manejable, los especialistas suelen recetar antiinflamatorios como primera línea de tratamiento, acompañados en ocasiones de anticonceptivos orales que ayudan a regular el ciclo hormonal y reducir la inflamación.

Cuando estas opciones no son suficientes, se recurre a progestágenos o análogos de GnRH, fármacos que frenan el estímulo hormonal relacionado con la menstruación y disminuyen así el crecimiento del tejido fuera del útero.

La cirugía, generalmente mediante laparoscopia, se reserva para los casos donde el tejido ya generó adherencias, quistes o lesiones que no responden al tratamiento farmacológico, como ocurre en el procedimiento que enfrentará Kenia Os en diciembre.

Peso Pluma, expareja de Kenia Os, enfrenta rumores de nuevo romance

Fotos que relacionan a la chica con Peso Pluma circulan por las redes sociales (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)
Fotos que relacionan a la chica con Peso Pluma circulan por las redes sociales (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)

Kenia Os mantuvo una relación sentimental con el cantante Peso Pluma por más de un año, vínculo que surgió tras la colaboración musical entre ambos en el tema “Tommy & Pamela” y que se convirtió en una de las parejas más comentadas de la música mexicana.

La expareja confirmó su separación el 6 de junio de 2026 mediante un comunicado conjunto, en el que aseguraron haber concluido su noviazgo en buenos términos, con respeto mutuo, y pidieron privacidad ante la decisión tomada.

A cuatro meses de esa ruptura, Peso Pluma volvió a ser tema de conversación luego de que circularan videos y fotografías que lo vinculan con una nueva pareja sentimental, presuntamente avistada durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en Miami.

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