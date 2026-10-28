Odisseo dará concierto gratuito en House of Vans como parte de su nueva gira: así podrás asistir

El anuncio se realizó a través de las cuentas de Instagram de houseofvanscdmx y odisseomx, que confirmaron la fecha, el recinto y las condiciones de ingreso al concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Odisseo llevará su nuevo álbum Decena Trágica a un escenario íntimo en House of Vans Ciudad de México el próximo 4 de noviembre, en un show donde la banda interpretará el disco completo en vivo por primera vez. El acceso será gratuito, aunque requiere registro previo y el cupo es limitado.

El anuncio se realizó a través de las cuentas de Instagram de houseofvanscdmx y odisseomx, que confirmaron la fecha, el recinto y las condiciones de ingreso al concierto.

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Cartel promocional correspondiente a la presentación musical del grupo Odisseo en el marco de su gira Decena Trágica Tour. (Historias Instagram)

Cómo registrarse para el concierto de Odisseo

El enlace de registro se habilitará este 28 de octubre a las 18.00 horas en el sticker de enlace de las Historias de Instagram de House of Vans CDMX. La organización pidió a los interesados activar el recordatorio ante la demanda esperada, ya que el cupo es limitado.

El acceso es gratuito mediante registro previo, cuyo enlace se abre el 28 de octubre a las 18:00 horas en las Historias de Instagram de la cuenta houseofvanscdmx. El evento es exclusivo para mayores de 18 años y se realizará el 4 de noviembre en la sede de Mixcoac, en la Ciudad de México.

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El evento tiene restricción de edad: es exclusivo para mayores de 18 años. Como artista invitado se presentará El Ruido Inmersivo de los Sueños, según detalla el cartel oficial difundido por ambas cuentas.

El nuevo álbum que Odisseo tocará completo

Un cartel promocional anuncia la presentación del grupo musical Odisseo en el recinto House of Vans de la Ciudad de México como parte de su gira Decena Trágica. (House of Vans/Instagram)

Decena Trágica es el sexto álbum de estudio de Odisseo, publicado el 14 de octubre de 2026. El disco reúne diez canciones centradas en experiencias que alteran el curso personal de quien las atraviesa.

El nombre del material remite tanto al número de temas como a la idea de atravesar episodios difíciles que dejan consecuencias. En vez de detenerse en la pérdida, el concepto observa lo que viene después: las huellas, la memoria y las decisiones que surgen tras un cambio profundo, según el sitio oficial de la banda.

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El tracklist de Decena Trágica está compuesto por: Campo de Aceleración, Armadura, Sexto Piso Sin Elevador, Validación, Equilibrio, Toqué Fondo, Beso de Reconciliación, Horas Muertas, Hasta Que Sea Realidad e Inmunidad. En House of Vans, la agrupación tocará este repertorio de principio a fin por primera vez en vivo, además de sumar otros temas de su trayectoria, de acuerdo con la convocatoria publicada por el recinto.

Un disco grabado entre México y Texas

Imágenes detrás de cámaras que documentan el proceso de grabación musical de los integrantes de la banda Odisseo en el estudio. (Instagram)

Las sesiones de Decena Trágica se repartieron entre Sonic Ranch, en Tornillo, Texas, y Panoram Studios, en la Ciudad de México. Se trató de la primera vez que Odisseo grabó fuera de territorio mexicano, en un proceso que llevó al grupo a probar otra manera de registrar su música.

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Durante diez días en Sonic Ranch, un estudio donde también grabaron artistas como Yeah Yeah Yeahs, Bon Iver, Fiona Apple y Zoé, la banda priorizó tocar como conjunto y capturar tomas con una sensación cercana al directo. Buena parte de lo registrado en esas jornadas permaneció en las versiones finales del disco, una decisión pensada para conservar la interacción entre los integrantes.

La producción estuvo a cargo de Manú Jalil, quien ya había colaborado con Odisseo en sus dos trabajos anteriores y es reconocido por su trabajo con Mon Laferte. La mezcla recayó en Michael H. Brauer, conocido por su trabajo con Coldplay, Phoenix, Paul McCartney y The Rolling Stones, mientras que Joe LaPorta realizó la masterización en Sterling Sound.

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El guitarrista Daniel León desarrolló la imagen del proyecto con una inclinación por recursos análogos. El lanzamiento se acompañó de diez videos documentales, uno por cada canción, centrados en el registro de cada tema dentro del estudio. Decena Trágica es, además, el primer álbum de la banda editado en formato vinilo.

Con este material, Odisseo suma un sexto título a una discografía integrada por Sí, Yo Soy, Días de Fuego, Cambio Estacional, Generación Inmediata y Tormentas Inesperadas, este último publicado en 2024.

La historia detrás del recinto en Mixcoac

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) clasificó la propiedad como un inmueble de valor artístico en 1997. Foto: TW Modern Notoriety

House of Vans Ciudad de México funciona dentro de la Casa Serralde, también conocida como Casa Morisca, un inmueble ubicado en el barrio de Mixcoac. La construcción fue diseñada por el ingeniero Enrique Olaeta, cuñado de Francisco Serralde, y se edificó entre 1893 y 1903 con elementos de la arquitectura historicista islámica.

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El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) clasificó la propiedad como un inmueble de valor artístico en 1997. A lo largo de los años, la casa sufrió modificaciones: en la década de 1940 se destruyeron diez metros de uno de sus costados para ampliar la avenida Revolución, y tras el fallecimiento del último descendiente de la familia Serralde Acosta, el terreno fue fraccionado y vendido.

En marzo de 2000, el inmueble se convirtió en el centro de espectáculos Bulldog Café, donde durante casi dos décadas se presentaron bandas de rock y las filas de entrada llegaban a extenderse por varias cuadras. El 16 de febrero de 2023, la Casa Serralde pasó a integrarse formalmente como sede fija de la marca Vans, tras más de una década en que el proyecto operó como un foro itinerante por distintos puntos de la Ciudad de México.

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House of Vans es el tercer y último recinto de este tipo inaugurado a nivel mundial, después de los de Londres y Chicago. Según datos difundidos por la propia marca, el espacio tiene capacidad para hasta mil personas e incluye un skatepark con rampas en el patio y en la azotea del edificio.

Un espacio gratuito para música y cultura urbana

Desde su llegada a la calle Rubens en 2021, House of Vans CDMX se consolidó como un espacio cultural gratuito dedicado a conciertos, exposiciones y actividades de patinaje. En sus cuartos del segundo piso se montan además galerías de arte, de fotografía y conferencias magistrales.

Por su escenario han pasado bandas como Fobia, The Garden, IDLES, Los Amigos Invisibles, La Maldita Vecindad, Elefantes, Caloncho, Little Jesus, Thundercat y, más recientemente, Dead Kennedys y The Hives, entre otras agrupaciones nacionales e internacionales.

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Todos los eventos del recinto son de acceso gratuito y presencial, dirigidos sobre todo a un público joven, bajo un esquema que combina registro previo y cupo limitado, el mismo mecanismo con el que se manejará la presentación de Odisseo el 4 de noviembre.

House of Vans CDMX se ubica en la calle Rubens número 6, colonia San Juan, alcaldía Benito Juárez, entre las avenidas Revolución y Patriotismo. La forma más sencilla de llegar es a través de la estación Mixcoac del Metro, que confluye con las líneas 7 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo.