Durante la transmisión en vivo del programa Es Show de Multimedios Televisión, el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que volaba a baja altura en el foro. El artefacto impactó en el rostro de la modelo y colaboradora Isabella Rojas, quien cubrió su cara tras el golpe. Integrantes del elenco auxiliaron a la joven y la acompañaron fuera del estudio para recibir atención médica, mientras la emisión continuaba en el set.

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El conductor Ernesto Chavana, conocido por su trayectoria en Multimedios Televisión de Monterrey, se encuentra en el foco de la polémica este martes 27 de octubre, luego de provocar una herida en el rostro de su compañera Isabella Rojas, tras golpearla con un dron durante la transmisión en directo del programa Es Show.

El clip del momento se hizo viral en redes sociales, provocando múltiples críticas hacia el conductor, quien estaba molesto con la presencia del dron y lo pateó molesto golpeando así a la colaboradora. El resto del elenco se preocupó y la auxilió tras el impacto.

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Después de varios minutos, la modelo regresó para manifestar que sólo tuvo heridas leves, sin embargo, tras hacerse viral el momento, los usuarios le recomiendan que tome acciones legales en contra del conductor.

Qué pasó con Ernesto Chavana: el conductor provoca herida en una colaboradora

Ernesto Chavana patea molesto un dron y lastima a una colaboradora en vivo: el momento viral en la TV de Monterrey

Durante la transmisión en directo del programa Es Show de Multimedios, se vivió un momento de tensión dentro del foro, cuando el conductor Ernesto Chavana se encontraba molesto con la producción y pateo un dron que se encontraba volando a baja altura cerca de él.

La trayectoria del dron fue directamente hacia el rostro de la modelo colombiana Isabella Rojas, impactando fuerte y provocando una herida. La colaboradora fue auxiliada de inmediato por sus compañeros, quienes se mostraron preocupados por ella.

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Aunque la tensión se sentía en el foro y el resto del elenco se mostraba preocupado por su compañera, Ernesto Chavana no ofreció ninguna disculpa en el momento, ni se acercó a preguntar si Isabel estaba bien; el conductor seguía molesto y culpó a la producción por el accidente.

Ernesto Chavana ofreció disculpas minutos después

Ernesto Chavana posa con los brazos cruzados en el foro de grabación de Multimedios Televisión. (@ernestochavanaoficial)

Las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, muestran que el conductor permaneció en su lugar tras la patada, sin acercarse a auxiliar a su compañera, mientras otras integrantes del elenco la ayudaban a salir del set. Ese detalle generó críticas adicionales hacia Chavana.

Minutos después, en otro fragmento de la transmisión, Isabella regresó al estudio tras recibir atención de paramédicos. Las heridas fueron reportadas como leves y Ernesto Chavana ofreció una disculpa pública:

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“Lamento mucho, me hago responsable de lo que acaba de pasar, yo me siento muy apenado y muy avergonzado por lo que acabo de hacer”, expresó.

La producción del programa confirmó que el conductor se hará cargo de los daños ocasionados a la joven.

Ernesto Chavana patea dron y lastima a conductora

El momento se hace viral en redes y provoca críticas de la audiencia

El video se volvió viral en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, y el nombre de Ernesto Chavana se posicionó como tendencia en buscadores.

Algunos espectadores cuestionaron si la escena fue real o parte de una dinámica dramatizada, dado que el programa suele incluir momentos de tensión entre sus participantes, aunque la mayoría de los comentarios giraron en torno a la seguridad en el foro y la actitud del conductor tras el golpe.

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Quién es Ernesto Chavana

Ernesto Chavana Cubos nace el 7 de noviembre de 1967 en Monterrey, Nuevo León. Estudia Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo. Es una de las figuras más reconocidas de la televisión regiomontana.

Inicia su carrera en 1988 en Multimedios Radio, como coordinador deportivo y comentarista de beisbol. Un año después se convierte en cronista de fútbol y llega a cubrir el deporte profesional en Monterrey durante casi 20 años.

(IG: ernestochavanaoficial)

Multimedios lo envía como enviado especial a los mundiales de futbol de Francia 1998 y Alemania 2006. Tras el Mundial del 98 recibe la titularidad de la sección deportiva de Telediario Nocturno, el noticiero más importante de la televisora en Monterrey, donde permanece hasta 2009.

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Entre 2001 y 2007 conduce el programa de concursos Superclásico. En 2002 toma las riendas de Las Noches del Fútbol, programa que con los años se transforma en Es Show, el espacio de entretenimiento de Canal 6 de Multimedios que lo convierte en uno de los conductores más populares de Monterrey.

Es Show es un programa de variedades con humor, música, baile, concursos y dinámicas, caracterizado por el estilo irreverente y espontáneo de Chavana. También ha conducido Mitad y Mitad, Bailadísimo, Cantadísimo y otras producciones de la televisora.

Está casado con Juany Yáñez desde 1994. Tiene cuatro hijos: Patty, Mafer, Daniela y Ernesto Jr.

No es la primera vez que Chavana está en el centro de la polémica. En 2024 anunció su renuncia a Es Show en vivo tras una fuerte discusión con compañeros de producción, aunque posteriormente regresó al programa. Ese mismo año también enfrentó rumores de infidelidad por un video filtrado, los cuales negó públicamente.

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Quién es Isabella Rojas

Isabella Rojas posa en el estudio de Multimedios Televisión con un conjunto celeste de dos piezas sobre una tarima con iluminación. (@isabella_lacolombiana)

Isabella Rojas, conocida en redes como “La Colombiana”, es modelo y creadora de contenidos de origen colombiano radicada en Monterrey. Forma parte del elenco de Es Show, programa de entretenimiento de Canal 6 de Multimedios, donde participa como una de las chicas del programa.

En redes sociales se presenta bajo el usuario @isabellaa_rojasss y es identificada por sus seguidores como “la paisa en MTY”. Mantiene presencia activa en Instagram y X (antes Twitter), donde comparte contenido relacionado con su trabajo en el programa.