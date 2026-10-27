México

Trevilla Trejo se reúne con el gobernador de Nayarit para revisar avances en seguridad y tras recibir amenazas del CJNG

Miguel Ángel Navarro Quintero reveló que ha recibido varias intimidaciones por miembros del crimen organizado luego de la recuperación de cientos de hectáreas en la entidad

Trevilla con el gobernador de Nayarit
Foto: Gabinete de Seguridad
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El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), se reunió con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, para revisar avances en materia de seguridad.

Su visita a la entidad se da semanas después de que el gobernador confirmó haber recibido amenazas por parte de miembros del crimen organizado que, aunque no quiso señalarlos de manera directa, habló de personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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El Gabinete de Seguridad también explicó que el titular de la Defensa realizó una visita de supervisión a las tropas de la 13ª Zona Militar en Nayarit, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones de seguridad que realizan los elementos de la Defensa, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la entidad.

Gobernador confirmó que ha sido amenazado en varias ocasiones luego de la recuperación de cientos de héctareas

Trevilla Trejo gobernador de Nayarit
Foto: Gabinete de Seguridad

El gobernador de Nayarit enfrenta desde agosto una cadena de amenazas atribuidas al CJNG luego de que su administración recuperara cientos de hectáreas de terrenos como parte del Megaoperativo Nuevo Nayarit, que permitió revertir el despojo de tierras por 50 mil millones de pesos.

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Las intimidaciones escalaron con narcomantas, cuerpos colgados y un atentado frustrado, y en octubre se sumó la caída de una aeronave que el mandatario solía utilizar, pero que se descartó después que estuviera relacionado con un intento de atentar en su contra.

La cadena de hostigamiento comenzó el 12 de agosto, cuando aparecieron dos narcomantas en Tepic que exhibieron una disputa entre organizaciones criminales por el control del territorio. Tres días después, el 15 de agosto, se hallaron dos cuerpos colgados en el Puente Los Lobos junto a un mensaje dirigido directamente contra Navarro y la fiscal, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, el cual estaba firmado por “C.J.N.G. T.”.

Narcomanta contra el gobernador de Nayarit y la fiscal. (Redes sociales)
Narcomanta contra el gobernador de Nayarit y la fiscal. (Redes sociales)

El 9 de septiembre, la fiscal reveló que la institución había detectado, mediante trabajos de inteligencia, un plan para atentar contra ella y contra el gobernador durante la 54ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en Nuevo Nayarit.

“Tenían un atentado contra mí y el gobernador, quien estuvo en la conferencia de procuradores y fiscales en Nuevo Nayarit y ya estaban establecidas las rutas por las que nos iban a ejecutar”, declaró Heredia.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, habló del inicio de las amenazas en su contra, así como de la fiscal del estado, Elvia Ludmila Heredia. Video: Gobierno de Nayarit

Días después, el 15 de septiembre, Navarro Quintero reveló que dos abogados hallados sin vida en Ixtlán del Río se habían presentado meses antes ante la Fiscalía del Estado para amenazarlos.

“Esos abogados fueron meses antes a la Fiscalía del Estado y advirtieron que teníamos que regresar el terreno, 800 hectáreas nada más, de un altísimo valor económico y que, si no se atendía por la Fiscalía, se atenderían las consecuencias”, declaró el gobernador.

La fiscal identificó a los litigantes como emisarios del CJNG, específicamente de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe de plaza del cártel detenido en abril de 2026 en La Yesca. “Estos abogados se identificaron como defensores de un alto generador de violencia de este grupo”, explicó Heredia.

Retrato de Audias Flores Silva, un hombre de tez morena y cabello rapado, mirando al frente, sobre un fondo oscuro con el logo CJNG y dos siluetas borrosas detrás.
Un retrato tipo ficha policial de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, en el centro de una composición oscura que incluye el logo del CJNG y siluetas genéricas, simbolizando la posible sucesión en el liderazgo del cártel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio más reciente de esta escalada ocurrió el 4 de octubre, con el desplome de un Cessna Citation I/SP 501 que el gobernador utilizaba de forma ocasional. La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic con destino a Aguascalientes y cayó en una zona serrana de Ixtlán del Río, con un saldo de dos muertos: el piloto Óscar Quesada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas.

Pese a que la fiscal Heredia no descartó que el accidente se cometiera como un posible intento de atentado contra el gobernador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó en la conferencia de prensa matutina del pasado 7 de octubre que cuenten con datos sobre amenazas contra el gobernador y desestimo que se trata de un atentado en su contra.

No tenemos información de que haya alguna amenaza. No sé si fue caída como tal, una caída de la avioneta, más bien tuvo un desperfecto por lo que yo sé, pero que se cayó la avioneta. Y no hay nada que tenga el gabinete de seguridad que lo asocie a una situación en contra del gobernador”, aseguró.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que el gabinete de seguridad no ha registrado amenazas ni atentados contra el gobernador. Video: Conferencia de prensa matutina

Esta reunión también se realiza luego de que las autoridades de Nayarit localizaron lo que la fiscal calificó como un “centro de exterminio” vinculado al CJNG, en donde se resguardaba a personas que privaban de la libertad para posteriormente torturadas, carbonizarlas y arrojar sus huesos a un arroyo.

La fiscal del estado informó que el sitio tendría operaciones activas en el municipio de Xalisco desde, al menos, el año 2019, fecha que corresponde a la presencia de la estructura criminal en Nayarit.

Heredia explicó que al centro eran enviados desertores, vendedores de drogas que no pertenecían a su grupo delictivo e, incluso, por pagos hechos por particulares para desaparecer personas.

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