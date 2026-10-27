Jóvenes roban peluche de Minnie en papelería de Chalco: así es cómo lograron engañar a la vendedora para escapar con el juguete

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Un peluche de Minnie Mouse fue robado de una papelería en el municipio de Chalco, Estado de México, luego de que uno de dos jóvenes aprovechara un descuido de la comerciante para tomar el artículo y escapar sin pagarlo. El incidente ocurrió la mañana de este lunes y quedó registrado en videos que muestran cómo se desarrolló el engaño.

El establecimiento se encuentra en el Pasaje Manuel Alemán, sobre la avenida Cuauhtémoc Poniente, cerca de la esquina con Capitán de la Rosa. De acuerdo con las imágenes difundidas, dos jóvenes ingresaron al negocio y solicitaron a la vendedora que les mostrara el juguete que estaba colgado.

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Dos jóvenes pidieron ver el peluche de Minnie

La mujer dejó el artículo sobre el mostrador luego de que dos presuntos clientes aseguraran que regresarían a pagarlo; uno de ellos volvió y aprovechó un descuido. (Captura de pantalla)

La comerciante accedió a la petición y entregó la figura para que los visitantes pudieran observarla. Durante ese primer acercamiento, uno de ellos se dirigió a la mujer con la expresión: “A ver, corazón”.

En otro video relacionado con el caso se escucha que los jóvenes comentaron que irían por dinero para pagar el producto y que regresarían al establecimiento. Ante esa explicación, la vendedora dejó el peluche sobre el mostrador y continuó con sus actividades, confiando en que volverían para completar la compra.

Sin embargo, pasaron aproximadamente nueve minutos antes de que uno de los jóvenes regresara al local. Para ese momento, la comerciante estaba ocupada atendiendo a otra persona, situación que el sujeto habría aprovechado para acercarse al mostrador sin llamar demasiado la atención.

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Uno de ellos tomó el juguete y huyó del negocio

(Captura de pantalla)

La grabación muestra cómo el joven aparenta esperar su turno mientras la vendedora atiende al otro cliente. En un momento de distracción, extiende el brazo, toma rápidamente el peluche de Minnie y sale corriendo de la papelería.

La acción ocurrió en cuestión de segundos, por lo que la comerciante no consiguió impedir que el responsable abandonara el lugar con el artículo.

Una clienta que presenció lo sucedido se percató de la maniobra y reaccionó con una expresión de sorpresa: “¡Ya se la robaron!”.

Al darse cuenta de lo ocurrido, la vendedora llamó al joven que huía para intentar detenerlo. Su reclamo quedó registrado en el video: “Joven, no”.

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(Captura de pantalla)

Acto seguido, salió del establecimiento para perseguirlo, pero no logró alcanzarlo. La mujer tuvo que regresar a la papelería sin recuperar el juguete, mientras la secuencia dejó ver la frustración provocada por el robo.

Una vez de vuelta en el negocio, la afectada expresó su decepción con una frase que también quedó captada en la grabación: “Ay, pero si son”.

¿Detuvieron al joven que robó el peluche en Chalco?

(Captura de pantalla)

El caso llamó la atención por la manera en que los dos jóvenes habrían conseguido que la comerciante les mostrara el artículo y por la promesa de regresar con dinero para pagarlo. Después de dejar el juguete al alcance de los supuestos compradores, la mujer continuó trabajando sin imaginar que uno de ellos volvería para llevárselo.

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Los videos permiten observar los momentos principales del incidente, desde la solicitud para ver el peluche hasta la huida del joven. No obstante, las imágenes por sí solas no permiten establecer la identidad del presunto responsable.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del joven ni sobre la recuperación del peluche de Minnie. Tampoco se han dado a conocer más detalles sobre el paradero de los dos individuos involucrados en el incidente.