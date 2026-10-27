México

Jóvenes roban peluche de Minnie en papelería de Chalco: así es cómo lograron engañar a la vendedora para escapar con el juguete

El hurto quedó grabado por cámaras de seguridad en un negocio del Pasaje Manuel Alemán, donde los jóvenes aprovecharon que la comerciante atendía a otra persona para llevarse el peluche

Guardar

Un peluche de Minnie Mouse fue robado de una papelería en el municipio de Chalco, Estado de México, luego de que uno de dos jóvenes aprovechara un descuido de la comerciante para tomar el artículo y escapar sin pagarlo. El incidente ocurrió la mañana de este lunes y quedó registrado en videos que muestran cómo se desarrolló el engaño.

El establecimiento se encuentra en el Pasaje Manuel Alemán, sobre la avenida Cuauhtémoc Poniente, cerca de la esquina con Capitán de la Rosa. De acuerdo con las imágenes difundidas, dos jóvenes ingresaron al negocio y solicitaron a la vendedora que les mostrara el juguete que estaba colgado.

PUBLICIDAD

Dos jóvenes pidieron ver el peluche de Minnie

La mujer dejó el artículo sobre el mostrador luego de que dos presuntos clientes aseguraran que regresarían a pagarlo; uno de ellos volvió y aprovechó un descuido. (Captura de pantalla)
La mujer dejó el artículo sobre el mostrador luego de que dos presuntos clientes aseguraran que regresarían a pagarlo; uno de ellos volvió y aprovechó un descuido. (Captura de pantalla)

La comerciante accedió a la petición y entregó la figura para que los visitantes pudieran observarla. Durante ese primer acercamiento, uno de ellos se dirigió a la mujer con la expresión: “A ver, corazón”.

En otro video relacionado con el caso se escucha que los jóvenes comentaron que irían por dinero para pagar el producto y que regresarían al establecimiento. Ante esa explicación, la vendedora dejó el peluche sobre el mostrador y continuó con sus actividades, confiando en que volverían para completar la compra.

Sin embargo, pasaron aproximadamente nueve minutos antes de que uno de los jóvenes regresara al local. Para ese momento, la comerciante estaba ocupada atendiendo a otra persona, situación que el sujeto habría aprovechado para acercarse al mostrador sin llamar demasiado la atención.

PUBLICIDAD

Uno de ellos tomó el juguete y huyó del negocio

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La grabación muestra cómo el joven aparenta esperar su turno mientras la vendedora atiende al otro cliente. En un momento de distracción, extiende el brazo, toma rápidamente el peluche de Minnie y sale corriendo de la papelería.

La acción ocurrió en cuestión de segundos, por lo que la comerciante no consiguió impedir que el responsable abandonara el lugar con el artículo.

Una clienta que presenció lo sucedido se percató de la maniobra y reaccionó con una expresión de sorpresa: “¡Ya se la robaron!”.

Al darse cuenta de lo ocurrido, la vendedora llamó al joven que huía para intentar detenerlo. Su reclamo quedó registrado en el video: “Joven, no”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Acto seguido, salió del establecimiento para perseguirlo, pero no logró alcanzarlo. La mujer tuvo que regresar a la papelería sin recuperar el juguete, mientras la secuencia dejó ver la frustración provocada por el robo.

Una vez de vuelta en el negocio, la afectada expresó su decepción con una frase que también quedó captada en la grabación: “Ay, pero si son”.

¿Detuvieron al joven que robó el peluche en Chalco?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El caso llamó la atención por la manera en que los dos jóvenes habrían conseguido que la comerciante les mostrara el artículo y por la promesa de regresar con dinero para pagarlo. Después de dejar el juguete al alcance de los supuestos compradores, la mujer continuó trabajando sin imaginar que uno de ellos volvería para llevárselo.

Los videos permiten observar los momentos principales del incidente, desde la solicitud para ver el peluche hasta la huida del joven. No obstante, las imágenes por sí solas no permiten establecer la identidad del presunto responsable.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del joven ni sobre la recuperación del peluche de Minnie. Tampoco se han dado a conocer más detalles sobre el paradero de los dos individuos involucrados en el incidente.

Temas Relacionados

EdomexChalcorobopelucheviralredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FGR cuestiona declaraciones de Manuel Roberto Farías y lo reta a presentar pruebas y no “testimonios de oídas” en caso de huachicol fiscal

Desde El Altiplano, el exvicealmirante acusa a la Fiscalía de no investigar a Andrés López Beltrán y a Adán Augusto López Hernández; la dependencia aseguró que no tiene elementos suficientes para iniciar una indagatoria en su contra

FGR cuestiona declaraciones de Manuel Roberto Farías y lo reta a presentar pruebas y no “testimonios de oídas” en caso de huachicol fiscal

México suma 518 feminicidios en nueve meses, al menos 54 víctimas son niñas

Sinaloa continúa encabezando la cifra de casos, al corte de septiembre, seguida por el Estado de México y Morelos

México suma 518 feminicidios en nueve meses, al menos 54 víctimas son niñas

Vendedora mexicana se vuelve viral por vender esquites en calabacitas de Halloween: los bautizan como “calabaesquites”

Una comerciante encontró una manera original de presentar uno de los antojitos más populares de México al servirlos en recipientes de plástico que los niños utilizan para pedir dulces

Vendedora mexicana se vuelve viral por vender esquites en calabacitas de Halloween: los bautizan como “calabaesquites”

Contralor del INE comparecerá ante diputados tras renuncia de Taddei por irregularidades

Ricardo Monreal afirmó que la renuncia de Guadalupe Taddei al INE no la exime de asumir responsabilidades

Contralor del INE comparecerá ante diputados tras renuncia de Taddei por irregularidades

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos: especialistas prevén una captura inminente

DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos: especialistas prevén una captura inminente

A Romina de 8 años se la llevó una mujer en Puebla a cambio de una casa, Yeimi y Yamileth desaparecieron en Guerrero y Jalisco

Localizan con vida al sacerdote Clemente Morales, reportado como desaparecido en Culiacán: blindan parroquia donde oficiaba misa

Marina golpea con más de 500 millones de pesos a Los Mayos: desmantelan dos narcolaboratorios para elaborar metanfetamina en Durango

Zapopan, refugio del crimen organizado: 12 objetivos prioritarios han sido detenidos en nueve meses

ENTRETENIMIENTO

“No importa el meme”: Polispol cuenta cómo los amigos de Komanche buscaban saber si estaba bien

“No importa el meme”: Polispol cuenta cómo los amigos de Komanche buscaban saber si estaba bien

Cine Tonalá en CDMX tendrá noche de Halloween gratis: habrá concurso de disfraces temáticos

Quién es Rivs, el productor mexicano de artistas como Peso Pluma, Belinda o Natanael Cano que va por su Latin Grammy

Macarena García responde a la polémica de Timbiriche por la serie y lanza mensaje sobre Sasha Sokol: “Mi mayor respeto y admiración”

“Muy rico”: Mauricio Ochmann sorprende al hablar de los besos con su exesposa Aislinn Derbez

DEPORTES

La historia detrás de “Viejo Sabroso”, el apodo que acompaña a Checo Pérez desde 2021

La historia detrás de “Viejo Sabroso”, el apodo que acompaña a Checo Pérez desde 2021

Brewers a una victoria de levantar la Serie Mundial, estos han sido los números de JoJo Romero y Joey Ortíz en lo que va del Clásico de Otoño

Vendedora mexicana se vuelve viral por vender esquites en calabacitas de Halloween: los bautizan como “calabaesquites”

Alejandro Zendejas enciende las alarmas y está en duda para el partido contra Tijuana

La vez que Canelo Álvarez se quedó sin zapatilla: el recuerdo de Eddy Reynoso