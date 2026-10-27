Quién es Rivs, el productor mexicano de artistas como Peso Pluma, Belinda o Natanael Cano que va por su Latin Grammy (RS)

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Rivs, productor mexicano y autor de Contra Todo, busca el Latin Grammy 2026 por su primer álbum como artista, luego de consolidar una trayectoria detrás de canciones de Peso Pluma, Natanael Cano, Belinda y otros intérpretes.

El músico originario de Monterrey compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea con un proyecto de seis temas que reúne regional mexicano, rap, pop y música urbana.

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En entrevista con Infobae México, Marcelo Rivs explica que la nominación adquiere un significado distinto a las que había obtenido como productor de discos ajenos. Esta vez, su nombre aparece como el responsable de un álbum propio frente a artistas con los que antes trabajaba desde el estudio.

El productor afirma que Contra Todo representa el mayor esfuerzo de su carrera hasta ahora. El disco contiene seis colaboraciones y forma parte de una trayectoria que, de acuerdo con la información compartida por su equipo, suma más de 400 créditos y 15,000 millones de reproducciones en proyectos donde ha participado.

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“Contra Todo” lleva a Rivs a la nominación de los Latin Grammy 2026

Rivs señala que recibió la noticia de su postulación desde su celular. Al principio, dice, la asumió con calma porque ya había vivido nominaciones anteriores. Días después entendió la diferencia entre aparecer como productor de otros artistas y competir con una obra firmada bajo su propio nombre.

“Ahora hice mi disco y mi disco está ahí junto con ellos”, dice Rivs a Infobae México. El músico compara esa experiencia con su presencia en nominaciones previas, como la relacionada con Incómodo, álbum de Tito Double P.

El productor sostiene que la candidatura lo coloca junto a colegas con los que ha construido parte de su carrera. Entre ellos menciona a Tito Double P y Peso Pluma, mientras su álbum compite en la misma temporada de premios.

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“En la pantalla estoy yo”, expresa sobre el cambio que implica presentar un material propio. Rivs dice que esa presencia lo hizo dimensionar el alcance de la nominación y el trabajo realizado para terminar el álbum.

Juanes, Santa Fe Klan y Akapellah participan en el álbum debut

Contra Todo reúne seis canciones que buscan conectar distintos sonidos de la música mexicana contemporánea. Rivs participa como compositor, productor y responsable de la dirección creativa de las colaboraciones.

El álbum incluye “Beso de novela”, junto a Juanes; “El Rollie”, con Nueva H y Dan Sánchez; “Terco”, con Miguel Cornejo; y “Me iluminé”, donde participan Akapellah y Santa Fe Klan.

La lista continúa con “Cuernito”, colaboración con Sahir Montoya, y “No digas no”, con Alex Favela. Rivs sostiene que cada encuentro fue pensado desde el estudio y no sólo como una reunión de nombres.

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Su objetivo, explica la información de su equipo, es encontrar coincidencias entre artistas que vienen de géneros distintos. El resultado parte del regional mexicano, aunque incorpora elementos del pop, rap y música urbana.

Rivs ya había adelantado esa línea de trabajo en sus producciones para artistas de la escena mexicana. En la entrevista menciona “Madonna”, canción de Natanael Cano y Óscar Maydon, como una de las melodías con las que parte del público podría identificarlo.

Rivs defiende la libertad de expresión ante las críticas al regional mexicano

El productor fue cuestionado por las críticas que han rodeado a los corridos y otras expresiones del regional mexicano debido a sus letras y al contexto político y social del país.

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Rivs aclara que en varios de los temas donde participa no interviene en la composición de las letras. Por esa razón, considera que parte de esos señalamientos no recae directamente en su trabajo como productor.

“Hay que tener esta libre expresión y que podamos decir lo que queramos”, afirma a Infobae México. Aun así, precisa que su trabajo personal se orienta más hacia canciones románticas.

El músico cita “Beso de novela”, su colaboración con Juanes, como ejemplo de esa intención. Dice que la mayor parte de Contra Todo tiene “una narrativa bonita”, en referencia a letras alejadas de los temas asociados con los corridos de contenido criminal.

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Belinda, Thalía y Cazzu abren otra ruta en la carrera del productor

Además de su trabajo con exponentes del regional mexicano, Rivs ha colaborado con Belinda, Thalía y Cazzu. El productor dice que esa experiencia amplió las posibilidades de su trabajo en el estudio.

“Me encanta trabajar con mujeres, son demasiado creativas, son muy directas, saben qué es lo que quieren”, señala. Rivs recuerda que no esperaba que el regional mexicano lo llevara a trabajar con Belinda en varias sesiones desde su estudio.

También menciona una videollamada con Thalía que derivó en el desarrollo de un disco vinculado con el regional mexicano. Con Cazzu, dice, tuvo la oportunidad de producir un corrido.

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La información proporcionada sobre su trayectoria también lo vincula con producciones para Bizarrap, Becky G, Junior H, Óscar Maydon y Gabito Ballesteros, además de los artistas mencionados durante la conversación.

Rivs defiende la libertad de expresión ante las críticas al regional mexicano (RS)

Rivs adelanta que ya prepara un lanzamiento con Óscar Maydon, Santa Fe Klan y otros intérpretes del regional mexicano. “La música que viene de Rivs es lo mejor y es lo que hay que esperar ahora”, afirma.