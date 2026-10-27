27 de octubre, Día Mundial del Gato Negro: una fecha para desmitificar a una de las mascotas más perseguidas por las supersticiones

El rechazo que sufrieron los gatos negros en Europa contrasta con el trato que recibieron en civilizaciones anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hoy se celebra el Día Mundial del Gato Negro una fecha que sirve para concientizar sobre el cuidado y evitar el maltrato de estos animales de compañía, que históricamente han sufrido rechazo por su color de pelaje.

El desdén que sufrieron los gatos negros en Europa contrasta con el trato que recibieron en civilizaciones anteriores. En el Antiguo Egipto, estos felinos eran venerados como protectores del hogar frente a plagas de ratas y serpientes, y se los consideraba seres sagrados.

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Su culto estaba asociado a la diosa Bastet, representada como una mujer con cabeza de gata y vinculada a la fecundidad, la protección y la belleza. Uno de sus principales centros de adoración se ubicaba en la ciudad de Bubastis, en el delta del Nilo.

El color negro, lejos de tener una connotación negativa, remitía al limo del Nilo: el barro fértil que dejaba el río tras sus crecidas. Por ese motivo, para los egipcios el negro personificaba la prosperidad, la fertilidad y el renacimiento de la naturaleza.

La diferencia entre ambas tradiciones ilustra que el significado atribuido a un animal no es universal ni inherente a su naturaleza, sino que responde al contexto cultural de cada época y sociedad.

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Una infografía de Universum de la UNAM expone aspectos históricos, genéticos y sanitarios de los gatos negros para conmemorar su día el 27 de octubre. (UNIVERSUM/UNAM)

Qué dice la genética sobre el pelaje negro

En Córdoba presentaron un proyecto de ley que permite las sepulturas compartidas entre humanos y sus animales de compañía (VisualesIA ScribNews) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color negro en los felinos está determinado por el gen de la eumelanina, el pigmento oscuro responsable de esta tonalidad. Para que un gato sea completamente negro, necesita heredar de ambos padres el alelo del color negro, conocido como non-agouti.

Más allá del tono de su pelaje, investigadores del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos descubrieron que las mutaciones vinculadas al color negro en los felinos se relacionan con el receptor CCR5. Ese hallazgo les otorgaría mayor inmunidad frente a infecciones virales, como el Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF).

Este dato científico contradice de forma directa cualquier idea sobre una supuesta “maldad” o “mala energía” asociada al pelaje oscuro: en los hechos, la mutación que define su color también fortalece su sistema de defensas.

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El síndrome del gato negro y el peso de la adopción

Un niño pequeño rubio juega en el suelo de su sala con un gato negro, utilizando un puntero láser para mascotas que proyecta luz roja y captura la atención del felino junto a la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mitos heredados de la Edad Media siguen teniendo un efecto directo en los refugios actuales. Se conoce como “síndrome del gato negro” al fenómeno por el cual estos animales permanecen más tiempo en adopción que los de otros colores, una consecuencia medible de prejuicios que persisten pese a carecer de sustento real.

Un estudio de la Universidad Estatal de Colorado, liderado por la psicóloga Lori Kogan, analizó nueve años de registros de adopción de la Sociedad Humanitaria de Larimer y 18 años de datos de la organización Dumb Friends League, en Denver. Los resultados mostraron que los gatos negros adultos tardan entre tres y seis días más en ser adoptados que los de otros colores, una tendencia que se mantiene tanto en adultos como en cachorros.

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La veterinaria Mikel Delgado, especialista en comportamiento felino e investigadora de la Universidad de California en Davis, sostuvo que no existe evidencia científica que vincule el color del pelaje con rasgos de personalidad. Según explicó, la impresión de que estos gatos son más tímidos responde en realidad al estrés acumulado tras pasar más tiempo en refugios, no a una característica propia del animal.

A las supersticiones se suma un factor técnico: la Fundación Affinity señaló que el pelaje negro resulta más difícil de fotografiar, lo que perjudica la promoción de estos animales en las plataformas que utilizan las protectoras para difundir sus adopciones.

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Otras fechas del calendario dedicadas a los gatos

A esto se suma el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, fijado para el 29 de octubre, impulsado por la especialista en comportamiento animal Colleen Paige con el objetivo de generar conciencia sobre la cantidad de gatos abandonados en las calles. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El 27 de octubre no es la única jornada reservada para estos felinos. El calendario incluye también el Día de Apreciación del Gato Negro, conocido como Black Cat Appreciation Day, que se celebra cada 17 de agosto.

A esto se suma el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, fijado para el 29 de octubre, impulsado por la especialista en comportamiento animal Colleen Paige con el objetivo de generar conciencia sobre la cantidad de gatos abandonados en las calles.

El Día de Muertos también recuerda a las mascotas

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), esta costumbre se vincula con el xoloitzcuintle, el perro asociado a la cultura mexica, que en la cosmovisión náhuatl acompañaba a las almas humanas durante su tránsito hacia el Mictlán, el inframundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el 27 de octubre coincide con otra tradición: la fecha en que, según la creencia popular, las almas de las mascotas fallecidas regresan a visitar a sus familias, antes que las de los seres humanos. Los preparativos del Día de Muertos incluyen así un homenaje especial a los animales de compañía que ya no están.

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De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), esta costumbre se vincula con el xoloitzcuintle, el perro asociado a la cultura mexica, que en la cosmovisión náhuatl acompañaba a las almas humanas durante su tránsito hacia el Mictlán, el inframundo.

Para honrar a estos animales, las familias suelen colocar una fotografía de la mascota en un altar, acompañada de objetos que pertenecieron al animal en vida: su alimento favorito, el plato donde bebía agua, una correa, su collar o sus juguetes. El altar debe permanecer iluminado durante toda la noche para, según la tradición, alumbrar el camino de regreso al hogar.

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A diferencia de las celebraciones principales del Día de Muertos, que se realizan el 1 y el 2 de noviembre, la ofrenda dedicada a las mascotas tiene una fecha propia y se recomienda tenerla lista antes de la madrugada del 27 de octubre, momento en que, de acuerdo con la creencia popular, comienza el regreso simbólico de los animales fallecidos a sus hogares.

Salem y otros gatos negros que marcaron la cultura popular

No todas las representaciones reforzaron la idea de mala suerte. En el anime Sailor Moon, la gata negra Luna aparece como aliada y guía de la protagonista (Captura de Pantalla/Toei Animation)

Estos felinos también encontraron un lugar propio en el cine, la televisión y la literatura, muchas veces como contrapunto directo de las supersticiones que arrastran desde la Edad Media.

El caso más recordado es el de Salem Saberhagen, el gato de la serie Sabrina, la bruja adolescente, emitida entre 1996 y 2003. En la trama, el personaje era en realidad un brujo de 500 años condenado por el Consejo de Brujas a vivir un siglo bajo la forma de un gato negro, tras intentar dominar el mundo.

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Otros personajes animados ocuparon un lugar similar en distintas generaciones. Jiji, el compañero felino de la protagonista de Kiki: entregas a domicilio, producción del Studio Ghibli, o Binx, el gato de la película Hocus Pocus, también quedaron asociados a historias de magia y brujería.

No todas las representaciones reforzaron la idea de mala suerte. En el anime Sailor Moon, la gata negra Luna aparece como aliada y guía de la protagonista, en una línea narrativa opuesta a la del infortunio. La variedad de estos personajes, de la amenaza al humor y la compañía, refleja cómo la ficción fue matizando con el tiempo la imagen que las supersticiones medievales le habían asignado al animal.