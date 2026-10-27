Localizan con vida al sacerdote Clemente Morales, reportado como desaparecido en Culiacán: blindan parroquia donde oficiaba misa

El Padre Clemente Morales Topete desapareció en Culiacán el sábado 24 de octubre. (Redes sociales) ((Redes sociales))

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El sacerdote Clemente Morales Topete fue localizado con vida en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, luego de ser reportado como desaparecido el pasado sábado tras salir de una consulta médica.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que este martes el sacerdote fue localizado “sano y salvo” en la ciudad, tres días después de ser visto por última vez.

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Las autoridades detallaron que elementos del Grupo Interinstitucional acudieron a la parroquia donde oficiaba misa, ubicada en la colonia La Campiña (también en Culiacán), para dar seguimiento a las acciones de seguridad e investigación del caso.

¿Cómo fue la desaparición del sacerdote?

El sacerdote Clemente Morales Topete, de 67 años, desapareció la tarde del sábado 24 de octubre en Culiacán después de acudir a una consulta médica y perder contacto con su comunidad cuando se dirigía a oficiar una misa en el templo Cristo Resucitado.

Una feligresa, identificada por medios locales como Rossy, narró los últimos momentos en los que se supo de él. Según su relato, el sacerdote se encontraba en una clínica cercana al sector Montebello, de donde salió de consulta médica y abordó su camioneta para dirigirse hacia la iglesia, ubicada en La Campiña, donde tenía programado dar misa a las cinco de la tarde.

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Lo que se sabe de la última vez que se vio al Padre Clemente Morales. (Redes sociales)

El padre Clemente nunca llegó al templo. Desde ese momento, tanto su familia como la comunidad parroquial perdieron todo contacto con él. Según la ficha difundida por familiares, el sacerdote se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux de color gris oscuro, modelo reciente, con placas UG34195.

La gobernadora, Graciela Domínguez Nava, informó en días pasados que el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, mantenía comunicación directa con el obispo de Culiacán, monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, para dar seguimiento al caso.

“Tenemos enlace con el obispo para todo esto. En este momento, el secretario de Seguridad Pública está en constante comunicación con él directamente, a nuestro nombre”, afirmó la mandataria.

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Además, precisó que las labores de búsqueda seguían en curso para dar con el paradero del religioso: “Están en la búsqueda, se mantiene comunicación con las autoridades eclesiásticas, también en el seguimiento a esto”, expresó.

Graciela Domínguez alista junto al gobierno federal el Plan de Seguridad de Sinaloa. (Foto: Gob. Sinaloa)

La mandataria también explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió la denuncia sobre la desaparición del sacerdote y mantenía abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Domínguez detalló que elementos de seguridad federal, estatal y municipal desplegaron un operativo de búsqueda del religioso. En las tareas también participaron las comisiones estatal y nacional de búsqueda de personas.

Por su parte, el obispo de Culiacán informó desde el reporte de desaparición del sacerdote Clemente Morales que los protocolos institucionales de búsqueda se encontraban activos. Asimismo, agradeció las muestras de solidaridad a fieles, comunidad en general y sacerdotes.

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Feligreses exigieron respuestas en Palacio de Gobierno

Feligreses de Culiacán se presentaron el lunes 26 de octubre en la explanada de Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades la localización del padre Clemente. Con veladoras y oraciones, integrantes de distintas comunidades religiosas se congregaron para clamar por el regreso del sacerdote.

Los asistentes señalaron que la privación ilegal de la libertad del párroco los mantiene en la incertidumbre y pidieron a las autoridades intensificar las acciones para dar con su paradero. Durante la concentración, describieron al padre Clemente como una persona cercana a su comunidad.

Padre Clemente Morales desapareció en Culiacán el sábado 24 de octubre. (Redes sociales)

El vocero de la Diócesis de Culiacán, el padre Saúl Norzagaray, informó que la comunidad eclesiástica permanecía a la espera de información oficial sobre el caso.

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“La Diócesis de Culiacán permanece en comunión de oración y a la espera de mayor información sobre la situación de nuestro hermano sacerdote, el padre Clemente Morales Topete”, indicó.