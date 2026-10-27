México

Vendedora mexicana se vuelve viral por vender esquites en calabacitas de Halloween: los bautizan como “calabaesquites”

Una comerciante encontró una manera original de presentar uno de los antojitos más populares de México al servirlos en recipientes de plástico que los niños utilizan para pedir dulces

Una publicación mostró cómo una comerciante adaptó los recipientes infantiles para pedir dulces y los convirtió en una alternativa para vender esquites con un toque festivo.

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Una comerciante mexicana llamó la atención de los usuarios de redes sociales gracias a una propuesta que combina la creatividad de los negocios ambulantes con las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos. Su idea consiste en servir esquites en pequeñas calabazas de plástico, de esas que suelen utilizar los niños para recolectar dulces durante las festividades de octubre.

La ocurrencia quedó registrada en un video que comenzó a circular en internet y que provocó comentarios por la peculiar forma de presentar uno de los antojitos más populares del país. En las imágenes se observa a la vendedora mientras prepara una porción de esquites para un cliente y la coloca dentro de uno de estos recipientes decorativos.

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CIUDAD DE MÉXICO, 01NOVIEMBRE2016.- Los días 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos en los diversos estados de la República. Según la tradición los seres queridos ya fallecidos regresan en estas fechas para convivir y degustar de la comida y bebida que se les deja en las tradicionales ofrendas, el día primero se le dedica a las almas de los niños, mientras que el día dos es para los adultos. En la imagen niños piden su "calaverita" en la Glorieta de Insurgentes. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 01NOVIEMBRE2016.- Los días 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos en los diversos estados de la República. Según la tradición los seres queridos ya fallecidos regresan en estas fechas para convivir y degustar de la comida y bebida que se les deja en las tradicionales ofrendas, el día primero se le dedica a las almas de los niños, mientras que el día dos es para los adultos. En la imagen niños piden su "calaverita" en la Glorieta de Insurgentes. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

La propuesta rápidamente recibió un nombre entre los internautas: “calabaesquites”, una combinación de las palabras calabaza y esquites que resume la esencia de esta presentación temática.

De las calabazas de Halloween a los esquites: así surgieron los “calabaesquites”

La mujer utiliza pequeñas calabazas de plástico como recipientes para servir el alimento, una presentación temática que podría inspirar a otros comerciantes durante las celebraciones de octubre y noviembre. (Captura de pantalla)
La mujer utiliza pequeñas calabazas de plástico como recipientes para servir el alimento, una presentación temática que podría inspirar a otros comerciantes durante las celebraciones de octubre y noviembre. (Captura de pantalla)

En México, los vendedores ambulantes suelen adaptar sus productos a las temporadas festivas para llamar la atención de sus clientes. En esta ocasión, una comerciante aprovechó los recipientes con forma de calabaza, tradicionalmente asociados con la recolección de dulces, para ofrecer una versión diferente de los esquites.

El video muestra el momento en que la mujer atiende al comprador y sirve el alimento en una pequeña calabacita de plástico. La presentación convierte un antojito cotidiano en una alternativa que encaja con la decoración y el ambiente de Halloween, sin dejar de lado una de las costumbres gastronómicas más reconocidas entre los mexicanos.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La publicación que difundió la grabación destacó el ingenio detrás de la idea y la relacionó con otras propuestas que han surgido durante estas fechas.

“Cuando pensábamos que las calabachelas lo habían inventado todo, ¡llegaron los calabaesquites!. Se viralizaron unos esquites servidos en pequeñas calabacitas decoradas, una forma muy original y divertida de darle un toque de Halloween a uno des antojitos favoritos de México”, dice la publicación.

La ocurrencia también recordó a las llamadas calabachelas, bebidas presentadas en recipientes con motivos de calabaza que han ganado notoriedad por su estética festiva. Ahora, los esquites se suman a las ideas que buscan aprovechar la temporada para ofrecer productos con una presentación distinta.

¿En qué parte de México venden los “calabaesquites”?

Aunque el video ha llamado la atención de los internautas, hasta el momento no se ha identificado públicamente el estado o municipio donde ocurrió la escena. Por ello, no es posible precisar la ubicación del puesto ni confirmar en qué localidad se encuentra la comerciante.

México cuenta con 32 entidades federativas y, por ahora, la información disponible sobre esta propuesta no permite determinar en cuál de ellas se originó la venta que aparece en la grabación.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Mientras tanto, la idea ha puesto sobre la mesa una alternativa para los comerciantes que buscan atraer clientes durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos. El uso de recipientes temáticos puede dar una apariencia distinta a productos tradicionales y convertir su presentación en un atractivo adicional para quienes buscan experiencias novedosas.

La viralización de los “calabaesquites” vuelve a mostrar cómo una ocurrencia sencilla puede despertar interés en redes sociales. En este caso, una pequeña calabaza de plástico y una porción de esquites bastaron para generar una nueva combinación entre la gastronomía callejera mexicana y las festividades de temporada.

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