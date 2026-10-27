México

Contralor del INE comparecerá ante diputados tras renuncia de Taddei por irregularidades

Ricardo Monreal afirmó que la renuncia de Guadalupe Taddei al INE no la exime de asumir responsabilidades

Piden a partidos políticos respaldar al INE ante crisis por Guadalupe Taddei. Crédito: INE
Piden a partidos políticos respaldar al INE ante crisis por Guadalupe Taddei. Crédito: INE
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Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), comparecerá ante la Cámara Baja en el marco de la renuncia de Guadalupe Taddei, como exconsejera presidenta del organismo electoral tras ser señalada de irregularidades.

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