DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos: especialistas prevén una captura inminente

El Abuelo Farías es identificado como líder de los Cárteles Unidos. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

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Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, líder de los Cárteles Unidos, está siendo “cercado” por autoridades de México y Estados Unidos (EEUU) para su detención en los próximos días o semanas.

Así lo aseguraron los periodistas y escritores especializados en narcotráfico José Luis Montenegro y Jesús Lemus, en su podcast Narcomundo, donde dijeron que “ya no tardan” en detener al narcotráficante.

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Jesús Lemus, en una de sus participaciones, señaló que parecía que El Abuelo Farías estaba cercado en Tepalcatepec, pues había fuerzas federales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Marina, en coordinación con agentes de la DEA y del FBI, quienes ya tenían bien ubicado en dónde se movía el narcotraficante, quien es jefe del Cártel de Tepalcatepec y de los Cárteles Unidos.

“Yo creo que esto no va a pasar a días de que se dé la detención”, dijo, y recordó que recientemente habían detenido a varios de sus escoltas, lo que iba a terminar por revelar en donde se encontraba el Abuelo Farías.

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“Solamente la detención del Abuelo (Farías) puede ser superior a esta detención de El Tanque”.

El periodista Jesús Lemus dijo que las autoridades están próximas a capturar a Farías. Crédito: X/J. Jesús Lemus

¿Quién es El Abuelo Farías?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Juan José Farías Álvarez, El Abuelo Farías, nació el 10 de agosto ce 1970 y es el actual líder de los Cárteles Unidos, una organización delictiva designada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada el 20 de febrero de 2025.

Cárteles Unidos, se explica, surgió como una alianza de cárteles menores en el estado de Michoacán, para prevenir la incursión de cárteles y organizaciones criminales más grandes en el estado. Cárteles Unidos funciona como una organización “paraguas” para varios cárteles menores que colaboran en la adquisición, fabricación y distribución de drogas ilegales como metanfetamina, fentanilo y cocaína. “Cárteles Unidos trabaja en conjunto para exportar estas drogas ilegales desde Michoacán a Estados Unidos”, señala el Departamento de Estado.

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En los primeros años de la alianza, Farías organizó a personas en su ciudad natal, Tepalcatepec, así como otras ciudades del estado de Michoacán, para formar una fuerza de autodefensa contra el cártel de los Caballeros Templarios, que aterrorizaba a la población local con extorsiones, secuestros y asesinatos.

Pero con el tiempo, la organización de Farías llegó a ser conocida como el Cártel de Tepalcatepec o Cártel del Abuelo.

Años más tarde, la alianza combatió la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el occidente de Michoacán.

Hay una recompensa de las autoridades de EEUU de 10 mil dólares por la ubicación de Juan José Farías Álvarez alias "El Abuelo"

Las investigaciones sobre las actividades de narcotráfico de Farías y su facción del Cártel de Los Abuelos, perteneciente a los Cárteles Unidos, en Estados Unidos, comenzó en 2019 en Knoxville, Tennessee. Una investigación sobre un accidente automovilístico local, que reveló la recuperación de una cantidad considerable de metanfetamina, condujo posteriormente a la ejecución de una orden de allanamiento en Atlanta, Georgia, lo que resultó en una incautación mucho mayor de metanfetamina, además de pastillas de fentanilo y heroína.

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En EEUU se rastreó el tráfico de metanfetamina, cocaína, fentanilo y heroína hasta México y Farías. La investigación condujo a una acusación formal contra Farías en el Distrito de Columbia por delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego en enero de 2024. La acusación se hizo pública en julio de 2025, junto con el anuncio de sanciones del Departamento del Tesoro contra Farías y una recompensa ofrecida por el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) para Farías.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve al arresto de y/o condena de Farías.