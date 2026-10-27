México

Macarena García responde a la polémica de Timbiriche por la serie y lanza mensaje sobre Sasha Sokol: “Mi mayor respeto y admiración”

La actriz compartió cómo recibió el posicionamiento de los músicos y destacó la importancia de respetar tanto a quienes hablan como a quienes todavía no están preparados para hacerlo

Macarena García
CIUDAD DE MÉXICO, 06OCTUBRE2026.- Macarena García durante la presentación a prensa de la nueva serie de la plataforma ViX “Timbiriche”, producción de Televisa Univision. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
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La polémica alrededor de Timbiriche volvió a tomar fuerza después de que los integrantes originales de la agrupación manifestaran su rechazo a la serie inspirada en su historia. Ante la controversia, Macarena García, quien interpreta a Sasha Sokol en la producción, compartió su postura y dejó claro que comprende la reacción de quienes formaron parte del grupo.

“Yo empatizo mucho con su postura, lo respeto mucho”, expresó la actriz ante los medios de comunicación. García explicó que su intención y la de quienes participaron en el proyecto fue rendir homenaje a los artistas que marcaron una época en la música mexicana, por lo que aseguró que las opiniones de los integrantes originales merecen consideración.

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Sin embargo, sus declaraciones también pusieron sobre la mesa uno de los temas más delicados que aborda la producción: la historia de Sasha Sokol y su relación con Luis de Llano. Para García, representar experiencias como la de la cantante puede contribuir a generar espacios de reflexión sobre las mujeres que deciden hablar de situaciones dolorosas y sobre aquellas que todavía no se sienten preparadas para hacerlo.

Macarena García explica su postura ante el rechazo de Timbiriche

Esta imagen difundida por ViX muestra, de izquierda a derecha, a Luis de la Rosa, Michelle Pellicer, Macarena García, Iker Solano, Jesusa Ochoa, Edu Maruri y Sol Wainer posando en el set de la serie "Timbiriche". (ViX vía AP)
Esta imagen difundida por ViX muestra, de izquierda a derecha, a Luis de la Rosa, Michelle Pellicer, Macarena García, Iker Solano, Jesusa Ochoa, Edu Maruri y Sol Wainer posando en el set de la serie "Timbiriche". (ViX vía AP)

La actriz reconoció que el comunicado de los integrantes originales no pasó inadvertido para el equipo de la serie. Durante su encuentro con la prensa, insistió en que existe admiración por las figuras representadas en pantalla y que la producción se realizó con la intención de reconocer su trayectoria, aunque el resultado haya provocado desacuerdos.

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“Creo que hablo no solo por mí, sino por todos los integrantes de la serie, que a todos ellos son a los que admiramos, a los que respetamos, a los que quisimos hacerles un homenaje”, declaró García. Con estas palabras, la intérprete buscó explicar desde qué perspectiva se acercaron a la historia de la agrupación y por qué considera legítima la postura expresada por sus integrantes.

Lejos de descalificar las críticas, la actriz reconoció que las reacciones del público y de las personas involucradas en una historia son difíciles de anticipar. “Creo que es algo que no podemos controlar”, señaló al referirse a las opiniones que pueden surgir alrededor de una producción, tanto si está inspirada en hechos reales como si se trata de una ficción.

La historia de Sasha Sokol abre una conversación incómoda

Macarena García - (Infobae México/ Selene Miranda)
Macarena García - (Infobae México/ Selene Miranda)

Uno de los puntos más sensibles de la serie es la representación de la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano, un episodio que ha mantenido la atención pública y generado discusiones sobre las experiencias de las mujeres en contextos de desigualdad. En ese escenario, García defendió la importancia de abordar historias que permitan cuestionar situaciones que durante años pudieron permanecer sin suficiente discusión pública.

“Creo que de eso se trata la serie, de abrir espacios para que las mujeres en situaciones como las de Sasha puedan levantar la voz, hablar”, afirmó. La actriz también expresó su deseo de que los casos de quienes han vivido experiencias dolorosas reciban atención y justicia, sin presentar la ficción como sustituto de los procesos correspondientes.

Su mensaje incluyó tanto a quienes ya han contado sus experiencias como a las que todavía no encuentran el momento para hacerlo. “Mi mayor respeto y admiración para ella y todas las mujeres que deciden alzar la voz y también para las mujeres que aún no se sienten listas”, expresó. La declaración fue uno de los momentos más significativos de su intervención, pues amplió el enfoque más allá de la controversia sobre la serie.

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