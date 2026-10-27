México

México suma 518 feminicidios en nueve meses, al menos 54 víctimas son niñas

Sinaloa continúa encabezando la cifra de casos, al corte de septiembre, seguida por el Estado de México y Morelos

Cruz de madera pintada de color morado con varias rosas blancas y velas encendidas en su base. Al fondo, una silueta montañosa bajo un cielo nublado.
Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que se han registrado 518 feminicidios en México, de enero a septiembre del presente año, de los cuales el 26% se concentran en dos estados y al menos 54 víctimas son menores de edad.

En su informe mensual de violencia contra las mujeres, la dependencia indicó que Sinaloa continúa como el estado con más femincidios en lo que va del 2026, con un total de 97 casos registrados; seguido del Estado de México, con 38.

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El mismo documento coloca a Tamaulipas como el tercer estado con más casos, con 34 víctimas; en cuarto lugar, la Ciudad de México, con 29; y en quinto, Chiapas y Chihuahua con 28 feminicidios cada uno.

Los cinco casos con menos casos son: Aguascalientes, Colima e Hidalgo, con tres cada uno; así como Nayarit y Tlaxcala, con dos víctimas respectivamente.

El Secretariado Ejectuvo precisó que en cuanto a la tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes, Sinaloa también encabeza el listado, con 5.99. En segundo lugar está Morelos, con 2.73.

Municipios con más feminicidios

El informe destacó que el 35.8% de los delitos registrados a nivel nacional se concentra en 20 municipios.

Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 44 casos y 8,9%, seguido por Mazatlán, Sinaloa, con 21 casos y 4,3%; Escuinapa, Sinaloa, ocupa el tercer lugar con 17 casos.

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Reynosa, Tamaulipas, ocupa el cuarto lugar al sumr 14 casos, mientras que Chihuahua, Chihuahua, reportó 10.

Benito Juárez, Quintana Roo, registró siete; Hermosillo, Sonora, seis; y Centro, Tabasco, cinco. Cuautla, Morelos; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Tapachula, Chiapas; y Venustiano Carranza, Ciudad de México, contabilizaron cinco casos cada uno.

Siguen el minicipio de Cuauhtémoc, Chihuahua; Gustavo A. Madero, Ciudad de México; León, Guanajuato; Mérida, Yucatán; Puebla, Puebla; Toluca, Estado de México; y Veracruz, Veracruz, registraron cuatro casos cada uno.

Sinaloa lidera cifra de casos de femincidios en México durante 2026. | Jovany Pérez
Sinaloa lidera cifra de casos de femincidios en México durante 2026. | Jovany Pérez

Al menos 54 víctimas son niñas y adolescentes

Respecto a la edad de las víctimas, el informe resaltó que al menos 54 eran mujeres ede entre 0 y 17 años.

Mientras que 428 eran mayores de 18 años, y las 36 restantes, son de edad desconocida.

54 víctimas de feminicidio en México son menores de edad. | Jovany Pérez
54 víctimas de feminicidio en México son menores de edad. | Jovany Pérez

Mujeres víctimas de homicidio doloso

El informe del Secretariado presentó también los casos de homicidio doloso de mujeres, que se han registrado a nivel nacional en el mismo periodo. Según el documetno, el total es de mil 100 víctimas.

De estos, Guanajuato registra 138 casos, equivalentes al 12,5%; Baja California, 95 (8,6%); Chihuahua, 77 (7,0%); Guerrero, 77 (7,0%); y Michoacán, 66 (6,0%). Estas cinco entidades concentran el 41,2% del total nacional, con 453 víctimas. Les siguen el Estado de México, con 62 casos (5,6%); Morelos, con 58 (5,3%); Ciudad de México, con 54 (4,9%); Jalisco, con 52 (4,7%); Colima, con 51 (4,7%); Puebla, con 50 (4,5%); Sonora y Oaxaca, con 46 cada uno (4,2%), y Veracruz y Tabasco, con 45 cada uno (4,1%).

Chiapas registra 39 víctimas (3,5%); Nuevo León, 26 (2,5%); Hidalgo, 26 (2,4%); Sinaloa, 18 (1,6%); Quintana Roo, 16 (1,5%); Durango, 12 (1,1%); Zacatecas, ocho (0,7%); San Luis Potosí y Coahuila, cinco cada uno (0,5%); Aguascalientes, Campeche, Tamaulipas y Tlaxcala, tres cada uno (0,3%); Baja California Sur, Querétaro y Yucatán, dos cada uno (0,2%), y Nayarit, uno (0,1%).

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