México

Tormenta tropical Vance pierde fuerza frente a Colima: prevén lluvias muy fuertes en Jalisco para esta tarde

Además, la circulación de Vance ocasionará rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, en las costas de Jalisco, Colima y el oeste de Michoacán

Turistas permanecen en una playa en Puerto Vallarta estado de Jalisco (México). EFE/ Arturo Montero
Turistas permanecen en una playa en Puerto Vallarta estado de Jalisco (México). EFE/ Arturo Montero
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La tormenta tropical Vance perdió fuerza durante la mañana de este martes mientras continúa desplazándose hacia el noroeste, frente a las costas de Colima y Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A pesar de su debilitamiento, la circulación del ciclón mantendrá el ingreso de humedad hacia el occidente de México y ocasionará lluvias muy fuertes en la costa de Jalisco, además de precipitaciones fuertes en Colima y Michoacán.

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El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros en las costas de estas tres entidades. Las autoridades advirtieron sobre posibles deslaves, inundaciones y desbordamientos de ríos o arroyos.

Tormenta tropical Vance pierde fuerza frente a Colima

En su aviso meteorológico de las 09:15 horas, el SMN informó que el centro de la tormenta tropical Vance se localizó aproximadamente a 470 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El ciclón presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

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Los datos confirman que Vance perdió intensidad durante la mañana. A las 06:00 horas tenía vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95, mientras que tres horas después sus vientos disminuyeron a 65 kilómetros por hora, con rachas de 85.

Al mismo tiempo, su centro se alejó ligeramente de Manzanillo al pasar de 430 a 470 kilómetros de distancia. Respecto de Cabo Corrientes, cambió de 485 a 500 kilómetros.

Aunque el sistema se ha debilitado, su circulación todavía transporta humedad hacia los estados del occidente y mantiene condiciones adversas en el litoral. Por esta razón, el SMN continuará vigilando su trayectoria sobre el océano Pacífico.

Lluvias muy fuertes en Jalisco por Vance

La actualización más reciente del SMN pronostica lluvias muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros, en la costa de Jalisco.

También se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

  • Costa de Colima
  • Costa de Michoacán

El reporte matutino nacional, elaborado con información de las 06:00 horas, contemplaba inicialmente lluvias muy fuertes en el oeste de Jalisco y la costa de Colima. Sin embargo, el aviso específico de Vance, emitido a las 09:15 horas, ajustó el pronóstico y mantuvo ese rango únicamente para la costa jalisciense.

Para el resto del país, se pronostican lluvias fuertes en el sur de Sinaloa, sur de Durango, sur de Zacatecas y Nayarit.

Habrá intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se esperan lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Chihuahua, Morelos y Tlaxcala.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. En Jalisco, Colima y Michoacán existe riesgo de deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortó a la población a no intentar cruzar cauces o vialidades inundadas y atender las indicaciones de las autoridades estatales y municipales de Protección Civil.

Canales de baja presión también ocasionarán precipitaciones

Las lluvias previstas para este martes no estarán relacionadas exclusivamente con Vance. El SMN explicó que diferentes canales de baja presión se extenderán sobre el interior del país, donde interactuarán con inestabilidad atmosférica.

A estos sistemas se sumará el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe. La combinación favorecerá la formación de nubes de tormenta en el norte, centro, sur y sureste del territorio nacional.

En el occidente, el aporte de humedad asociado con Vance será más importante. En otras regiones, las lluvias tendrán su origen principalmente en los canales de baja presión y las condiciones de inestabilidad atmosférica.

Temperaturas de hasta menos cinco grados

Durante la mañana se pronostican temperaturas mínimas de entre menos cinco y cero grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Los termómetros marcarán entre cero y cinco grados en las partes altas del Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

En estas regiones se recomienda utilizar ropa abrigadora, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar atención especial a menores de edad, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias.

En contraste, durante la tarde se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

Las máximas serán de entre 30 y 35 grados en Baja California Sur, este de Nuevo León, oeste de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, costa de Oaxaca, costa de Chiapas, oeste de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Vientos fuertes y oleaje de tres metros

La circulación de Vance ocasionará viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en las costas de Jalisco, Colima y el oeste de Michoacán.

También se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sonora, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas, así como en los litorales de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.

En el istmo y Golfo de Tehuantepec habrá viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

Los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios. La población deberá asegurar objetos colocados en azoteas y evitar permanecer cerca de estructuras endebles.

En cuanto a las condiciones marítimas, se pronostica oleaje de dos a tres metros en las costas de Jalisco, Colima y el oeste de Michoacán. Las olas alcanzarán entre uno y dos metros en el Golfo de Tehuantepec y los litorales de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.

El oleaje elevado representa un riesgo para embarcaciones menores y actividades turísticas. Pescadores, prestadores de servicios y visitantes deberán respetar las restricciones que determinen las capitanías de puerto.

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