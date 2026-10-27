“Muy rico”: Mauricio Ochmann sorprende al hablar de los besos con su exesposa Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecieron juntos y sonrientes durante un evento en Las Vegas, lo que desató especulaciones sobre una reconciliación amorosa. (IG: aislinnderbez)

Guardar

Mauricio Ochmann sorprendió con una respuesta directa y sin rodeos al recordar una de las experiencias más particulares de su reciente película con Aislinn Derbez: volver a besar a su exesposa frente a las cámaras después de su separación. Durante una conversación con Melo Montoya en su podcast, el actor respondió entre risas cuando le preguntaron cómo había sido la experiencia. “Muy rico. Muy rico, la verdad”, dijo, provocando las carcajadas de quienes participaban en la charla.

La respuesta abrió la puerta a una historia que comenzó mucho antes del rodaje de Hasta el fin del mundo. Según contó Ochmann, el proyecto llegó a sus manos cuando todavía estaba casado con Derbez y ambos tenían una productora en común. La película les entusiasmó desde la primera lectura, pero la separación cambió sus planes y obligó a reorganizar los proyectos que compartían.

PUBLICIDAD

Pese a ese giro personal, el largometraje terminó reuniéndolos como protagonistas. El actor explicó que, aunque atravesaron un proceso de duelo y adaptación tras el divorcio, nunca perdieron el respeto ni el cariño que existía entre ellos. Sus declaraciones también permitieron conocer cómo lograron trabajar juntos y mantener como prioridad el bienestar de su hija, Kailani.

La película que comenzó cuando todavía estaban casados

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)

Durante la entrevista, Ochmann recordó que Aislinn fue quien leyó primero el guion de Hasta el fin del mundo. Según relató, ella se encontraba en un avión cuando la historia la conmovió hasta las lágrimas. “Lo leyó en un avión y lloraba y lloraba”, contó el actor al reconstruir aquel momento.

PUBLICIDAD

La reacción de Derbez fue suficiente para despertar su curiosidad. Cuando ella le pidió que leyera el libreto, él coincidió con su entusiasmo y ambos comenzaron a explorar la posibilidad de llevarlo a la pantalla. “La leí y le dije: ‘La tenemos que hacer’”, recordó. En aquel momento, la cinta era un proyecto que imaginaban desarrollar juntos, tanto por su interés creativo como por la productora que compartían.

Sin embargo, la separación llegó antes de que pudieran concretarlo. Al repartir los proyectos de su empresa, Aislinn se quedó con la película y Mauricio le dejó abierta la posibilidad de participar como actor. “El día que la hagas, si necesitas actor, me llamas”, aseguró que le dijo. Pasaron varios años hasta que ella decidió retomarla y, finalmente, le propuso incorporarse al elenco.

PUBLICIDAD

“Siempre hubo mucho amor”: así describe su relación con Aislinn

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)

Uno de los aspectos más personales de la conversación surgió cuando Ochmann habló de cómo vivieron la ruptura. El actor explicó que ambos atravesaron sus propios procesos emocionales, pero procuraron no interferir en el camino del otro. “Siempre el vínculo estuvo muy bonito”, afirmó al recordar la relación que mantuvieron después de separarse.

También aclaró que, desde su perspectiva, el final de su matrimonio no se debió a una ausencia de amor. “Fue muy bonito darnos cuenta que nunca fue por falta de amor, fue porque estábamos incapacitados en ese momento para sobrellevar ciertas cosas”, expresó. Con esa reflexión, destacó que superar una ruptura requiere tiempo y un trabajo personal que no puede resolverse de un día para otro.

PUBLICIDAD

Ochmann aseguró que ambos tuvieron claro que debían proteger a su hija de cualquier conflicto entre ellos. “Yo jamás le hablaría mal a mi hija de su mamá”, señaló, al explicar uno de los acuerdos que considera fundamentales en su convivencia. También manifestó su admiración por Derbez y por el esfuerzo que, según él, realiza para trabajar en sí misma, una tarea que dijo intentar hacer igualmente en su propia vida.

El rodaje en España y la experiencia que compartieron con su hija

Una pareja se abraza entre plantas frondosas y muros cubiertos de hiedra, bajo la luz de faroles en un espacio con arcos, ambos mirando hacia arriba. (Aislinn Derbez/Instagram)

Cuando Aislinn finalmente le propuso participar en la película, la respuesta de Mauricio fue inmediata. “Claro. Yo estoy puestísimo para esa película”, recordó que le contestó. El actor explicó que desde la primera lectura había imaginado el proyecto con ambos como protagonistas, por lo que regresar a trabajar juntos representó una oportunidad que recibió con entusiasmo.

PUBLICIDAD

La filmación se realizó en España y tuvo un componente familiar importante: Kailani también estuvo presente durante el proceso. Ochmann contó que su hija, de ocho años, vivió de cerca esta etapa de sus padres y sabe que ambos hicieron una película juntos, aunque todavía es pequeña para verla. “Ella es la más ganona al final”, comentó al hablar de los beneficios que encuentra en la relación cordial que mantienen.

Así, detrás de la anécdota sobre los besos en pantalla hay una historia de colaboración, separación y acuerdos familiares. La conversación con Melo Montoya mostró a un Mauricio Ochmann dispuesto a hablar con humor de una situación poco habitual, pero también a reconocer el trabajo emocional que implicó reencontrarse profesionalmente con su expareja. Para el actor, Hasta el fin del mundo terminó siendo mucho más que un proyecto pendiente: fue una experiencia compartida que pudo concretarse desde una relación distinta, marcada por el respeto y el cariño que, según sus palabras, nunca desapareció.

PUBLICIDAD