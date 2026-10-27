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“No importa el meme”: Polispol cuenta cómo los amigos de Komanche buscaban saber si estaba bien

La despedida del creador salvadoreño deja al descubierto los vínculos personales que se mantenían entre México y España, más allá de las cámaras y los directos

(Instagram)
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La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, ha conmocionado a la comunidad del streaming en español. A sus 30 años, el creador salvadoreño deja recuerdos entre sus seguidores y compañeros, quienes han comenzado a compartir mensajes de despedida que muestran una faceta distinta de la que el público acostumbraba ver durante sus transmisiones.

En medio de las reacciones, Polispol habló durante una transmisión en directo sobre la red de apoyo que, según explicó, acompañó a Komanche durante sus meses más complicados. El streamer español describió una dinámica de llamadas, mensajes y consultas entre amigos para saber cómo se encontraba. Entre sus declaraciones destacó una frase sobre Juan Guarnizo que refleja el impacto de la noticia en su círculo cercano: “Está destrozado. Está hecho mierda”, expresó al hablar del creador.

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El testimonio también puso el foco en una relación que no siempre resultaba visible para quienes seguían las transmisiones desde fuera. Mientras algunos amigos estaban pendientes a distancia, otros podían mantenerse más cerca de Komanche en México. Aunque la información compartida públicamente no permite conocer toda la dimensión de su círculo personal, los recuerdos de sus compañeros ayudan a entender por qué su ausencia ha provocado tantas reacciones.

Polispol cuenta cómo funcionaba la red de apoyo de Komanche

Auron Play recordó una conversación con El Komanche cuatro días antes (RS)
Auron Play recordó una conversación con El Komanche cuatro días antes (RS)

Durante su directo, Polispol recordó que el grupo procuraba mantener el contacto con Komanche, especialmente durante los primeros meses de una etapa que describió como crítica. Su relato no se centró en grandes gestos, sino en acciones cotidianas: preguntar por él, comprobar que estuviera bien y continuar la conversación para no perder el contacto.

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“Y le montamos una red de apoyo que era de... los meses más críticos, los primeros, nos escribíamos a menudo”, explicó. Después recreó cómo se coordinaban para conocer su situación: “Juan, ¿has hablado con, con, con Comi? No, hoy no. Pero a ver si Auron, eh, si Auron, eh, ha hablado con él”.

La conversación que reconstruyó muestra cómo circulaba la información entre quienes estaban pendientes del creador. “Sí, yo he hablado hoy con él. Vale. ¿Está bien? Sí, sí, está controlado. ¿Qué está haciendo?”, relató Polispol al reproducir ese intercambio. También recordó que al día siguiente podía ser él quien retomara el contacto: “Comanche, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Oye, mira, he visto un meme que te dará gracia”. Y enseguida aclaró la intención de esos mensajes: “No importa el meme”. Lo importante, según explicó, era comprobar que su amigo siguiera bien.

Juan Guarnizo, AuronPlay y los amigos que permanecían atentos

Fans de Ari Gameplays están alarmados por su bienestar tras la muerte de El Komanche: muestran mensajes (Intagram/@elkomanche)
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Polispol también distinguió entre las personas que podían acompañar a Komanche desde España y quienes tenían una relación más próxima con su vida en México. Sobre este último grupo, matizó que no controlaba todos los detalles: “Entiendo que también había gente por parte de México haciendo lo mismo”. Luego mencionó a personas que consideraba importantes para el creador: “Y sé que el los demás es de las personas, eh, importantes. Ari, Rivers también son importantes”.

El streamer insistió en que había personas que se mantenían pendientes de Komanche: “Y, y sí que han estado muy encima de él. Y sí que han estado encima de él”. Sin embargo, fue cuidadoso al explicar los límites de lo que sabía: “Pero claro, la, la parte de-del lado de México no la controlo tanto. Mi enlace con el tema Komanche siempre ha sido Juan directamente, ¿no?”. De ese modo, situó a Juan Guarnizo como su principal vínculo para conocer lo que sucedía al otro lado del Atlántico.

Sobre su conversación más reciente con el colombiano, Polispol añadió: “Hoy he hablado con Juan Guarnizo esta tarde. Está destrozado. Está hecho mierda”. A partir de las relaciones que Komanche mostraba públicamente, también suelen mencionarse Ari Gameplays y Rivers entre las personas de su entorno mexicano, mientras que en España destacan AuronPlay e Ibai Llanos. Esta identificación es orientativa: las apariciones compartidas, las interacciones y el seguimiento mutuo en redes permiten reconocer vínculos visibles, pero no establecer una lista completa de sus amistades privadas.

Las despedidas que recuerdan al creador detrás de las transmisiones

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Entre los mensajes más personales está el de AuronPlay, quien contó que había hablado con Komanche apenas cuatro días antes de conocerse la noticia. “Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando”, escribió. El español también recordó que, durante el verano, Komanche cambió sus vuelos para quedarse unos días en su casa después de notar que él no atravesaba un buen momento. “Me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar”, expresó al recordar aquel gesto.

Ibai Llanos también se despidió públicamente con unas palabras de cariño: “Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos”. Por su parte, El Rubius evocó las risas y los momentos que compartieron, y destacó la energía que, a su juicio, caracterizaba a Komanche. Estos mensajes se sumaron a las numerosas reacciones de creadores y seguidores que recordaron su paso por la comunidad digital.

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