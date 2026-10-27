La vez que Canelo Álvarez se quedó sin zapatilla: el recuerdo de Eddy Reynoso

Saúl Canelo Álvarez ha logrado consolidarse como la cara del boxeo en los últimos años (X@Canelo)

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Saúl Canelo Álvarez ha logrado consolidarse como la cara del boxeo en los últimos años, pero antes de lograr una carrera llena de éxitos tuvo que enfrentar dificultades dentro y fuera del cuadrilátero.

Álvarez de 35 años ha logrado prácticamente todo lo que se puede conseguir en el boxeo. Sin embargo, por primera vez en muchos años volverá a subirse al ring como retador. El próximo 31 de octubre se medirá ante Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La vez que Canelo se quedó sin zapatilla

En entrevista con Box Azteca, Eddy Reynoso recordó una etapa de precariedad en los inicios de Saúl “Canelo” Álvarez. La anécdota se refirió a una pelea en Monterrey en la que Canelo usó un calzado muy desgastado: la suela se despegó y no pudieron arreglarla ni sujetarla con cinta.

Ante esa situación, el padre de Eddy, Chepo, optó por una solución improvisada. Le pidió a Canelo que afirmara el pie y continuara peleando pese al daño en el tenis.

La frase “antes ni botas, puros tenis para entrenar” subrayó que no tenían recursos para comprar zapatillas especializadas de boxeo. No habló sólo de una carencia material, sino de las condiciones en que construyeron su carrera: peleas frecuentes, equipo limitado y la necesidad de resolver problemas sobre la marcha.

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El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

“Así es, la verdad, como, como empieza uno en el box. Y pues de todo eso se acuerda uno y pues gracias a Dios ahorita ya ahí también con la marca y tratamos de apoyar a los muchachos. Una vez en una pelea estaba, estaba peleando y se le despegó ya la suela. Unas cinco o seis peleas y ya mi papá dijo: a ver, cabrón, agárrale el pie. Y zas, empezó a darle con el pie. Con la otra, con la otra. No le podían amarrar la cinta. Y ya, así fue como sacamos una pelea allá en Monterrey. Pero como te digo, pues tiempos traen otros. Pues también nos tocó picar piedra, nos tocó chingarle, pues antes ni botas, ¿sabes? Puros tenis para entrenar".

Ahora, todo a cambiado radicalmente, pues Canelo es el boxeador que más dinero genera y uno de los deportistas mejores pagados.

Canelo llega a Arabia Saudita

Álvarez llegó a Riad, Arabia Saudita, el domingo 25 de octubre para cerrar su preparación antes de enfrentar a Christian Mbilli. El arribo ocurre en un contexto de tensión regional, luego de que la Plataforma Nacional de Alerta Temprana de la ciudad emitió una advertencia por un posible riesgo de ataques.

El boxeador tapatío fue recibido con música mexicana y bailes folclóricos de Jalisco. En el lugar también había aficionados con banderas de México, quienes corearon su nombre mientras esperaba el traslado para cumplir con sus actividades previas a la pelea.

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Canelo Álvarez llega a Riad para pelear contra Mbilli (X/ @Turki_alalshikh)

Canelo saludó a los seguidores que se dieron cita en el lugar y atendió a la prensa. Turki Alalshikh, promotor de la función y consejero de la Corte Real saudí, compartió en redes sociales imágenes de la bienvenida, en las que se observan flores blancas y un grupo de personas que acompaña al pugilista.

El contrato con el jeque Turki

Saúl Álvarez mantiene un acuerdo de cuatro peleas con Riyadh Season, la plataforma de espectáculos encabezada por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. Reportes de la prensa especializada estiman que el contrato ronda los 400 millones de dólares, aunque las partes no han informado de manera oficial las cifras ni la distribución de las bolsas por combate.

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El boxeador mexicano inició esta etapa el 3 de mayo de 2025 en Riad, donde venció a William Scull y recuperó el campeonato indiscutido de los supermedianos. Su segunda pelea bajo este acuerdo ocurrió el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, cuando perdió por decisión unánime ante Terence Crawford. El próximo combate, previsto para este 31 de octubre de 2026 en Riad, sería el tercero del convenio.

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez desciende de un vehículo y es recibido con flores a su llegada a un recinto. El mexicano ya se encuentra en Riad previo a su pelea contra Christian Mbilli (X/ @Turki_alalshikh)

Sin embargo, la relación entre Álvarez y Alalshikh podría el calendario pactado. El empresario saudita ha expresado interés en prolongar el vínculo con el mexicano, mientras Canelo contempla completar las dos peleas restantes en un periodo corto, con una posible presentación en febrero de 2027. La continuidad de esa alianza dependerá de las negociaciones posteriores y de los planes del tapatío para la última etapa de su carrera.

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