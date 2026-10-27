Luz María Fajardo: la mujer a quien equipararon en poder con El Chapo Guzmán, su amiga y a quien le mataron a dos hijos

Madrina

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En la historia de los cárteles de droga en México pocas mujeres han sido reconocidas por los propios narcos, han tenido poder propio fuera de ser esposas, amantes o familires de los capos, pero una de ella fue Luz Irene Fajardo Campos, conocida como “La Comadre”, fue abusada siendo joven, la obligaron a casarse con su abusador pero logró escalar a lo más alto del Cártel de Sinaloa, incluso era amiga de Joaquín El Chapo Guzmán y sus hijos eran amigos ya que eran de la misma edad.

Sin embargo le costó caro, además de que le mataran a sus dos hijos recibió una sentencia de 22 años de prisión el 27 de julio de 2021 por operaciones de tráfico de drogas entre México, Colombia y Estados Unidos. Durante el juicio, autoridades estadounidenses la describieron como “la cara femenina” del Cártel de Sinaloa y como un equivalente de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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La mujer, también llamada “La Madrina” o “La Doña”, dirige laboratorios de metanfetamina en la región que conecta Sonora y Sinaloa. Para esas actividades cuenta con el apoyo de su hija Arlene y de sus tres hijos: Eduardo Luis, Francisco Rubén y Sixto.

Agentes de investigación de Estados Unidos intervienen su línea telefónica en 2013, aunque ninguna de las conversaciones que sostiene con Guzmán Loera es usada como prueba en su proceso judicial. Hasta su captura, mantiene una red limitada de colaboradores en la que figuran sus hijos y el propio “Chapo”.

La Comadre comenzó a traficar drogas alrededor de 2010

La condena a cadena perpetua de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos no solo selló el destino judicial de uno de los mayores capos mexicanos, sino que también evidenció la enorme distancia económica que lo separa de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán. Crédito: Infobae

Según Deborah Bonello en el libro Narcas: the secret rise of women in Latin America’s cartels, Fajardo Campos pasó sus primeros años en Cosalá, Sinaloa, donde tuvo contacto con plantíos de amapola y marihuana. Desde joven conoce el funcionamiento del tráfico de narcóticos y la influencia del Cártel de Sinaloa.

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Antes de cumplir la mayoría de edad, es secuestrada y violada por un grupo de hombres, de acuerdo con la periodista. Poco después, sus abuelos, quienes estuvieron a cargo de su crianza, la obligan a casarse con un hombre que también ejerce abuso sexual y psicológico contra ella.

Durante una audiencia ante autoridades estadounidenses, un juez considera que ambos episodios pudieron llevarla a incursionar en el narcotráfico. La valoración apunta a que habría buscado mantener a su familia por cuenta propia después de abandonar a su esposo.

Fajardo Campos comienza a traficar drogas aproximadamente en 2010. A diferencia de la estructura del Cártel de Sinaloa, el grupo bajo su mando no emplea “tácticas terroristas violentas”, de acuerdo con la información recabada por Bonello.

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Luz Irene Fajardo Campos (Foto: Twitter@blogdelnarcomx)

La detención de “El Chapo” no representa el fin del grupo criminal, sino que deriva en distintas rupturas internas. Sus herederos, conocidos como Los Chapitos, priorizan la producción y el tráfico de drogas sintéticas, mientras “La Comadre” conserva su poder dentro de la organización.

La detención en Colombia precedió al asesinato de dos de sus hijos

En abril de 2017, Fajardo Campos viaja a Colombia para “tomar fotografías de algunas personas” por encargo de uno de sus colaboradores. El día de su regreso a México, el chofer que debía trasladarla al aeropuerto de Bogotá “se perdió”, por lo que ella pierde el vuelo.

Cuando llega a la terminal aérea, agentes migratorios la detienen y después la presentan ante un procurador colombiano. El funcionario le propone negociar con la Administración de Control de Drogas para volver a México lo antes posible, pero ella no logra un acuerdo.

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Durante su retención en Colombia, dos de sus hijos son secuestrados y torturados en Hermosillo. Los agresores los interceptan en una carretera, los decapitan y queman sus cuerpos; hasta ahora se desconoce cuál de sus tres hijos fue víctima del ataque.

La identidad de los sicarios tampoco se conoce. “La Comadre” interpreta el asesinato como una advertencia para que no delatara a dirigentes del Cártel de Sinaloa, entre ellos los hijos de Guzmán Loera.

Luz Irene Fajardo Campos, alias “La Madrina” o “La Comadre, se alió con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia los Estados Unidos (Fotoarte: Jovanni Pérez Silva)

Fajardo Campos se niega a colaborar con las autoridades y enfrenta juicio. La condena de 22 años de prisión corresponde a sus operaciones para traficar drogas desde México, Colombia y Honduras hacia Estados Unidos.

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“Luz Irene Fajardo Campos y su organización importaron a los Estados Unidos grandes cantidades de cocaína y metanfetamina, sobornaron a agentes de la ley extranjeros en el camino y luego distribuyeron esas drogas en nuestras comunidades”, dijo el secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.

De acuerdo con indagatorias de las autoridades norteamericanas, la Comadre dirigió una red de narcotráfico con sus hijos adultos en complicidad con el Cártel de Sinaloa.

Obtuvo cocaína directamente de Colombia, empleó pilotos y negoció la compra de aviones para transportar el narcótico a Centroamérica y México. No solo fue socia del Chapo Guzmán o de Ismael Zambada García, el Mayo, sino con los hijos de estos y otros narcotraficantes del grupo delictivo transnacional. A través de esos vínculos tuvo mayor alcance en EEUU.

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También supervisó la importación de precursores químicos a México, los cuales procesó en metanfetamina en un narcolaboratorio ubicado en el desierto en las afueras de Hermosillo, Sonora. Luego distribuyó esa droga en Tucson, Arizona y Jackson, Mississippi, entre otras ciudades.

Las manos de una mujer están esposadas, mostrando la situación de detención o arresto por parte de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los narcotraficantes como Fajardo Campos desgarran el tejido mismo de nuestras comunidades. Hizo millones de dólares empujando miles de libras de veneno a las comunidades estadounidenses y al mismo tiempo alimentando la violencia y el crimen en todo Estados Unidos. Hoy se hizo justicia”, agregó el agente de la DEA.

La Comadre se comunicaba con sus socios del cártel vía mensajes de textos enviados a través de un teléfono Blackberry y existen mensajes que están en poder de la DEA y que datan de abril de 2013 a septiembre de 2015.

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“Luz Irene Fajardo Campos dirigió una sofisticada organización multinacional de tráfico de drogas vinculada con el Cártel de Sinaloa que bombeaba grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a las comunidades de todo Estados Unidos”, señaló el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia.

El caso fue investigado por las Oficinas de la DEA en Tucson y la Ciudad de México.

Además, los abogados litigantes Cole Radovich, Kaitlin Sahni e Imani Hutty de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas (NDDS) de la División de lo Penal y Anthony Aminoff, ex de NDDS, procesaron el caso con la asistencia de los Agregados Judiciales de la NDDS en Bogotá, Colombia; así como la Oficina de Asuntos Internacionales y la de Operaciones de Cumplimiento de la División Criminal.

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