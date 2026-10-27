A Romina de 8 años se la llevó una mujer en Puebla a cambio de una casa, Yeimi y Yamileth desaparecieron en Guerrero y Jalisco

Romina, de 8 años fue llevada por una mujer tras salir de su escuela, peresuntamente le habrían prometido darle una casa a la secuestradora. Yeimi, de 14 años, y Yamileth de 16 no han vuelto a casa Foto: Facebook familias

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Las desapareciones de niñas y adolescentes en Guerrero y Puebla han alertado a la población y sus familias piden ayuda para encontrarlas ya que temen que puedan ser víctimas de algún tipo de delito.

A Romina se la llevó una mujer a la que le prometieron una casa

Romina Querena Pomposo Tolama, de 8 años, desapareció el 12 de octubre de 2026 al salir de la escuela Guillermo Jiménez Morales, en Puebla. Según la información difundida por su familia, una mujer habría llevado a la menor cuando se encontraba en la plazuela del Calvario, en la colonia Plazas Amalucan.

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La ficha de búsqueda de la Alerta Amber Puebla señaló que la niña medía aproximadamente 1.30 metros, tenía el cabello largo, lacio y castaño oscuro, además de ojos café oscuro y mentón prominente. Al momento de su desaparición vestía un suéter azul marino con orillas grises, playera blanca con cuello azul marino, falda gris Oxford, calcetas largas azul marino y zapatos escolares negros.

La mamá de Romina denunció que a la presunta secuestradora de su hija le habrían ofrecido una casa para sustraer a la menor cuando salió de su escuela

La madre de Romina pidió apoyo para localizarla, señaló que a la mujer que se la habría llevado, presuntamente le habrían promedito darle una casa y solicitó que la fotografía y la información fueran compartidas. La familia espera que cualquier dato permitiera establecer su paradero y conseguir que regresara a casa.

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La información podía proporcionarse de inmediato en los números 222 214 6405 y 222 237 7237 o al 911. La familia pidió comunicar cualquier detalle relacionado con la menor, aunque pareciera pequeño.

Yeimi, de 14 años, salió a la escuela en Bachilleres y no llegó

La familia de Yeimi Johana Castro Arriaga, adolescente de 14 años, solicitó ayuda para localizarla luego de que salió de su casa en la comunidad de El Naranjo, en el municipio de Mochitlán, Guerrero, con dirección a Bachilleres, pero no llegó a clases.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Yeimi salió de su domicilio a las 06:30 horas, como lo hacía habitualmente para acudir al plantel educativo.

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Su madre acudió a la escuela a las 11:00 horas, luego de tener un mal presentimiento. En el lugar, personal del plantel le confirmó que la adolescente no se había presentado a clases.

Al momento de salir de su casa, Yeimi vestía el uniforme deportivo de Bachilleres. La familia pidió a la población compartir su fotografía y cualquier información que pueda contribuir a localizarla.

Los familiares también dirigieron un mensaje a la adolescente: le solicitaron que, si lee la información o alguien le comunica que la están buscando, se ponga en contacto con ellos y regrese a su hogar.

Yamileth de 15 años, desapareció en Jalisco

Yamileth Hernández de la Cruz de 15 años desapareció en Jalisco, si tienes información que ayude a dar con su paradero llama al 33 3145 6314.

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Paula, de 9 años, desapareció en Edomex

Se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Paula Giovana Mothelet Juárez, una niña de 9 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el pasado 16 de agosto de 2026, cuando se reportó su sustracción de su entorno familiar en el municipio de Jilotzingo, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la información difundida en una ficha de búsqueda identificada con el número AAEM/1036231/2026, existe preocupación por la integridad de la menor, por lo que se pide a la población compartir la información y reportar cualquier dato que pueda contribuir a encontrarla.

Características de la menor

Paula Giovana nació el 7 de octubre de 2017. Tiene una estatura aproximada de 1.45 metros, pesa alrededor de 32 kilogramos y es de complexión mediana.

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Es de tez morena clara, rostro alargado, cabello lacio castaño oscuro, cejas pobladas y ojos grandes de color café oscuro. Tiene la nariz achatada, boca pequeña, labios delgados y mentón ovalado.

Como seña particular, presenta un lunar blanco de aproximadamente tres centímetros en el abdomen. La vestimenta que llevaba al momento de su desaparición no fue especificada.

¿Cómo proporcionar información?

Si alguien cuenta con información que ayude a establecer el paradero de la niña, puede comunicarse a los siguientes números:

Emergencias: 911.

Alerta Amber México: 800 00 854 00.

Alerta Amber Estado de México: 800 89 029 40.

LOCATEL Estado de México: 722 167 88 08.

LOCATEL Ciudad de México: 55 5658 1111.

Se recomienda proporcionar directamente a las autoridades cualquier información relevante y evitar difundir datos sin confirmar que puedan entorpecer las labores de búsqueda.

La colaboración ciudadana puede ser fundamental para localizar a Paula Giovana.