Cuántos campeones del mundo tiene México tras la derrota del Vaquero Navarrete contra O’Shaquie Foster

Emmanuel “Vaquero” Navarrete reconoció que O’Shaquie Foster impuso un estilo superior durante la pelea por la unificación de los cetros superpluma (Captura de pantalla | Box Azteca )

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La derrota de Emanuel “Vaquero” Navarrete ante O’Shaquie Foster del sábado pasado causó que México se quedara con un campeón del mundo menos.

El pugilista de San Juan Zitlaltepec fue superado por el estadounidense de manera contundente y perdió de manera unánime sus títulos superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) luego de que los jueces dieran como resultado en sus tarjetas 115-111, 118-108 y 118-108.

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Navarrete había sido uno de los campeones mundiales más sólidos de México, y este año logró unificar dos de los cuatro cinturones de las 130 libras. Sin embargo, en esta ocasión no le alcanzó para vencer a uno de los peleadores más complicados de la división.

Los pugilistas buscarán los campeonatos unificados del peso superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos campeones del mundo tiene México?

La derrota de Emanuel “Vaquero” Navarrete ante O’Shaquie Foster deja al boxeo mexicano con seis campeones mundiales activos.

Jaime Munguía aparece es campeón supermediano de la AMB; William “Camarón” Zepeda, es monarca ligero del CMB; y Rafael “Divino” Espinoza conserva el título pluma de la OMB.

Además, Christian “Chispa” Medina y José “Chapulín” Salas completan la lista en peso gallo, con los cinturones de la OMB y la FIB, respectivamente.

William “Camarón” Zepeda | título ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Jaime Munguía | título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Rafael “Divino” Espinoza | título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Christian “Chispa” Medina | título gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). José “Chapulín” Salas | título gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Sergio “Yoreme” Mendoza | título mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (captura de pantalla)

Jaime Munguía y Armando Reséndiz se preparan para subir al ring. Amos están apunto de salir rumbo al ring para pelear por el título mundial de la AMB. (captura de pantalla | DAZN)

Finalmente, Sergio “Yoreme” Mendoza concentra dos campeonatos en peso mosca, al poseer los títulos de la AMB y el CMB.

Sergio “Yoreme” Mendoza: el único mexicano con dos títulos mundiales

Sergio Alfonso “Yoreme” Mendoza se mantiene como el único boxeador mexicano con dos títulos mundiales de los cuatro principales organismos en una misma división. El sonorense posee los cinturones de peso mosca, 112 libras, del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

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Mendoza recibió la oportunidad como reemplazo de última hora después de que el puertorriqueño Óscar Collazo se bajó de la pelea por una lesión en las costillas. El mexicano enfrentó a Ricardo “El Niño” Sandoval el pasado 10 de octubre, en Chicago, por los dos campeonatos mundiales.

El “Yoreme” derribó tres veces a Sandoval y el réferi detuvo el combate en el quinto asalto. Con el nocaut técnico, el peleador de Hermosillo conquistó los dos cinturones y elevó su récord a 28 triunfos, 24 por la vía rápida, y una derrota.

Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea (REUTERS/Hamad I Mohammed)

México puede sumar o perder más campeones del mundo este fin de semana

México podría sumar otro campeón mundial o quedarse sin dos el próximo fin de semana. Saúl “Canelo” Álvarez buscará recuperar un título mundial ante Christian Mbilli, con el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego.

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Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)

Si Álvarez se impone, el país llegaría a siete campeones mundiales, siempre que Jaime Munguía y Divino Espinoza conserven sus coronas. Los dos boxeadores, integrantes del equipo de Canelo y dirigidos por Eddy Reynoso, expondrán sus títulos el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.