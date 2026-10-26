Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana martes 27 de octubre

Las personas beneficiarias de la Beca Benito Juárez cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O, P y Q reciben mañana martes 27 de octubre el depósito (Gobierno de México)

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Las personas beneficiarias de la Beca Benito Juárez cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O, P y Q reciben mañana martes 27 de octubre el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre del ciclo escolar 2026-2027.

El pago forma parte de la dispersión que comenzó el pasado 19 de octubre y termina el viernes 30. Los recursos se entregan de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y conforme al orden alfabético de la persona titular registrada.

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La Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez. Crédito: Gobierno de México

Cabe señalar que la programación también abarca a estudiantes inscritos en Jóvenes Escribiendo el Futuro y en la beca Gertrudis Bocanegra. Cada programa entrega montos distintos y usa el mismo esquema de dispersión por inicial del apellido.

La Beca Benito Juárez entrega 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato, preparatoria o educación media superior inscritos en planteles públicos. El apoyo se otorga durante los 10 meses que contempla el ciclo escolar y no considera julio ni agosto, por el periodo vacacional.

La Beca Benito Juárez cerrará su periodo de registros este 30 de septiembre (Gobierno de México)

Los depósitos continúan hasta este 30 de octubre

El calendario comenzó con las letras A y B este lunes 19 de octubre, mientras que la letra C tuvo fecha el martes 20.

Las letras D, E y F recibieron el pago el miércoles 21 de octubre. El jueves 22 correspondió a las personas cuyo primer apellido comienza con G, y el viernes 23 fue el turno de H, I, J, K y L.

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Este lunes 26 de octubre, las personas relacionadas con apellidos que inician con M tienen programado el depósito. Para este martes 27, la dispersión avanza con N, Ñ, O, P y Q.

Los pagos seguirán el miércoles 28 de octubre para quienes tengan un primer apellido con R. La letra S tiene asignado el jueves 29 de octubre.

El calendario finalizará el viernes 30 de octubre con las letras T, U, V, W, X, Y y Z. Las y los beneficiarios deben tomar en cuenta que el recurso puede reflejarse durante el día, por lo que no necesariamente aparece desde las primeras horas de la mañana.

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Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)

Cómo confirmar el depósito de la Beca Benito Juárez

Las personas beneficiarias pueden revisar si el depósito ya está disponible a través del Buscador de Estatus de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Para la consulta se solicita la CURP de la persona beneficiaria.

Otra opción es verificar el saldo en un cajero automático del Banco del Bienestar o mediante la aplicación móvil de la institución. También está disponible la línea telefónica 800 900 2000, donde se deben ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

La información de atención señala que la línea 55 1162 0300 opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Las personas beneficiarias pueden usar esos canales para resolver dudas sobre la entrega de recursos.

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Video informativo sobre los sitios web oficiales para la solicitud de becas educativas en México, incluyendo Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra en Michoacán, Campeche, Chiapas y Sonora.

Nuevos registros recibirán la tarjeta entre noviembre y diciembre

Por otra parte, las personas que se registraron en septiembre como nuevas beneficiarias de la Beca Benito Juárez no forman parte de esta dispersión de octubre ya que aún no reciben su tarjeta. Julio León Trujillo, titular de Becas Bienestar, informó que los plásticos se entregarán entre noviembre y diciembre.

La tarjeta del Bienestar será el medio para cobrar los apoyos posteriores. La recomendación es consultar únicamente los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y evitar compartir datos personales o bancarios con terceros.

La Beca Universal Benito Juárez está dirigida a estudiantes de educación media superior pública. El programa prevé llegar a 4.2 millones de beneficiarios al cierre de 2026, con una inversión estimada en 39,542.5 millones de pesos.

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