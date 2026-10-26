NSQK anuncia más conciertos en México para 2027: estas son las fechas de su gira MOSCA

Las producciones de NSQK combinan elementos de música electrónica, pop alternativo, R&B y ritmos urbanos. (IG: nsqkk)

Guardar

NSQK continúa ampliando sus planes en vivo y anunció nuevas presentaciones en México para llevar MOSCA, su tercer álbum de estudio, a distintos escenarios del país. Después de confirmar un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el cantante y productor regiomontano sumó fechas en Querétaro, Mérida y Puebla, de acuerdo con la información difundida por OCESA.

El anuncio coloca al artista ante una nueva etapa de su carrera, con presentaciones en recintos de distintas ciudades y una propuesta centrada en su próximo material discográfico. Las fechas permitirán que sus seguidores de otras regiones tengan la oportunidad de escuchar en vivo las canciones del proyecto, cuyo lanzamiento en concierto forma parte de sus planes para 2027.

PUBLICIDAD

La ampliación del calendario llega después de que NSQK anunciara su presentación en el Estadio GNP Seguros, programada para el 23 de enero de 2027. Este espectáculo representa un paso importante para el músico, quien ha construido una audiencia propia gracias a una propuesta que combina pop alternativo, electrónica y sonidos urbanos.

NSQK confirma tres nuevas fechas para presentar <i>MOSCA</i>

NSQK - (Ocesa)

La primera parada anunciada fuera de la Ciudad de México será Querétaro, donde NSQK se presentará el 27 de febrero de 2027 en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. La fecha amplía las opciones para quienes desean asistir al espectáculo sin trasladarse a la capital del país.

Posteriormente, el artista llegará al Foro GNP Seguros de Mérida el 11 de marzo de 2027. Esta presentación llevará su propuesta musical al sureste mexicano, como parte de una serie de conciertos dedicados a su tercer álbum de estudio.

PUBLICIDAD

El recorrido continuará en Puebla, donde actuará el 27 de marzo de 2027 en el Auditorio GNP Seguros. La información publicada por OCESA también señala una preventa Banamex para el 29 de octubre, con la posibilidad de pagar a tres meses sin intereses. Para consultar los detalles de cada espectáculo y los canales de venta, los interesados pueden revisar los anuncios oficiales de la promotora y la plataforma eTicket.

El Estadio GNP Seguros marcará una nueva etapa para el cantante

NSQK agotó entradas en el Palacio de los Deportes durante 2025. (IG: nsqkk)

Antes de anunciar las fechas adicionales, NSQK confirmó un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México para el sábado 23 de enero de 2027, a las 21:00 horas. El espectáculo, también titulado MOSCA, representa el concierto de mayor capacidad anunciado hasta ahora en su trayectoria.

PUBLICIDAD

La presentación llegó después de dos conciertos en el Palacio de los Deportes en noviembre de 2025 y de su actuación en Campo Marte en julio de 2026. Estos antecedentes ayudan a dimensionar el crecimiento de un proyecto musical que ha ganado presencia entre el público joven y dentro de la escena alternativa mexicana.

¿Quién es NSQK y cómo construyó su carrera musical?

NSQK llevará su show al Palacio de los Deportes. (Instagram)

NSQK es el nombre artístico de Rodrigo Torres de la Garza, cantante, compositor y productor originario de Monterrey, Nuevo León. Su propuesta se distingue por mezclar elementos del pop alternativo, el R&B, la música electrónica y los sonidos urbanos, con una producción que refleja su participación en distintas etapas del proceso creativo.

PUBLICIDAD

Entre los trabajos que han marcado su trayectoria se encuentran el EP Botánica, el álbum ROY y el mixtape ATP. Estos proyectos contribuyeron a desarrollar una identidad sonora propia y a consolidar una comunidad de seguidores interesados en sus letras, sus exploraciones musicales y su manera de combinar géneros.

Con MOSCA, NSQK prepara una nueva etapa en directo que lo llevará por distintos escenarios de México durante 2027. Las fechas de Querétaro, Mérida y Puebla amplían el alcance del proyecto, mientras que su presentación en el Estadio GNP Seguros apunta a uno de los compromisos más ambiciosos de su carrera. Para sus seguidores, el anuncio abre la posibilidad de escuchar el nuevo material en vivo y acompañar la evolución de uno de los nombres que han ganado terreno en la música alternativa nacional.

PUBLICIDAD