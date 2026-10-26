México

NSQK anuncia más conciertos en México para 2027: estas son las fechas de su gira MOSCA

El cantante regiomontano ampliará su recorrido con nuevas fechas para presentar en directo su tercer álbum de estudio

Las producciones de NSQK combinan elementos como música electrónica, pop alternativo, R&B y ritmos urbanos.
Las producciones de NSQK combinan elementos de música electrónica, pop alternativo, R&B y ritmos urbanos. (IG: nsqkk)
Guardar

NSQK continúa ampliando sus planes en vivo y anunció nuevas presentaciones en México para llevar MOSCA, su tercer álbum de estudio, a distintos escenarios del país. Después de confirmar un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el cantante y productor regiomontano sumó fechas en Querétaro, Mérida y Puebla, de acuerdo con la información difundida por OCESA.

El anuncio coloca al artista ante una nueva etapa de su carrera, con presentaciones en recintos de distintas ciudades y una propuesta centrada en su próximo material discográfico. Las fechas permitirán que sus seguidores de otras regiones tengan la oportunidad de escuchar en vivo las canciones del proyecto, cuyo lanzamiento en concierto forma parte de sus planes para 2027.

PUBLICIDAD

La ampliación del calendario llega después de que NSQK anunciara su presentación en el Estadio GNP Seguros, programada para el 23 de enero de 2027. Este espectáculo representa un paso importante para el músico, quien ha construido una audiencia propia gracias a una propuesta que combina pop alternativo, electrónica y sonidos urbanos.

NSQK confirma tres nuevas fechas para presentar <i>MOSCA</i>

NSQK - (Ocesa)
NSQK - (Ocesa)

La primera parada anunciada fuera de la Ciudad de México será Querétaro, donde NSQK se presentará el 27 de febrero de 2027 en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. La fecha amplía las opciones para quienes desean asistir al espectáculo sin trasladarse a la capital del país.

Posteriormente, el artista llegará al Foro GNP Seguros de Mérida el 11 de marzo de 2027. Esta presentación llevará su propuesta musical al sureste mexicano, como parte de una serie de conciertos dedicados a su tercer álbum de estudio.

PUBLICIDAD

El recorrido continuará en Puebla, donde actuará el 27 de marzo de 2027 en el Auditorio GNP Seguros. La información publicada por OCESA también señala una preventa Banamex para el 29 de octubre, con la posibilidad de pagar a tres meses sin intereses. Para consultar los detalles de cada espectáculo y los canales de venta, los interesados pueden revisar los anuncios oficiales de la promotora y la plataforma eTicket.

El Estadio GNP Seguros marcará una nueva etapa para el cantante

NSQK agotó entradas en el Palacio de los Deportes.
NSQK agotó entradas en el Palacio de los Deportes durante 2025. (IG: nsqkk)

Antes de anunciar las fechas adicionales, NSQK confirmó un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México para el sábado 23 de enero de 2027, a las 21:00 horas. El espectáculo, también titulado MOSCA, representa el concierto de mayor capacidad anunciado hasta ahora en su trayectoria.

La presentación llegó después de dos conciertos en el Palacio de los Deportes en noviembre de 2025 y de su actuación en Campo Marte en julio de 2026. Estos antecedentes ayudan a dimensionar el crecimiento de un proyecto musical que ha ganado presencia entre el público joven y dentro de la escena alternativa mexicana.

¿Quién es NSQK y cómo construyó su carrera musical?

NSQK
NSQK llevará su show al Palacio de los Deportes. (Instagram)

NSQK es el nombre artístico de Rodrigo Torres de la Garza, cantante, compositor y productor originario de Monterrey, Nuevo León. Su propuesta se distingue por mezclar elementos del pop alternativo, el R&B, la música electrónica y los sonidos urbanos, con una producción que refleja su participación en distintas etapas del proceso creativo.

Entre los trabajos que han marcado su trayectoria se encuentran el EP Botánica, el álbum ROY y el mixtape ATP. Estos proyectos contribuyeron a desarrollar una identidad sonora propia y a consolidar una comunidad de seguidores interesados en sus letras, sus exploraciones musicales y su manera de combinar géneros.

Con MOSCA, NSQK prepara una nueva etapa en directo que lo llevará por distintos escenarios de México durante 2027. Las fechas de Querétaro, Mérida y Puebla amplían el alcance del proyecto, mientras que su presentación en el Estadio GNP Seguros apunta a uno de los compromisos más ambiciosos de su carrera. Para sus seguidores, el anuncio abre la posibilidad de escuchar el nuevo material en vivo y acompañar la evolución de uno de los nombres que han ganado terreno en la música alternativa nacional.

Temas Relacionados

NSQKConciertoCDMXEstadio GNPmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Libros de Amazon Méxicomás vendidos para comprar este 26 de octubre

Estas obras disponibles en Amazon están causando sensación en la comunidad lectora de México

Libros de Amazon Méxicomás vendidos para comprar este 26 de octubre

EN VIVO | Paro Nacional de Transportistas hoy 26 de octubre: manifestantes cierran las carreteras en 19 estados, Veracruz, Edomex y Nuevo León los más afectados

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Paro Nacional de Transportistas hoy 26 de octubre: manifestantes cierran las carreteras en 19 estados, Veracruz, Edomex y Nuevo León los más afectados

Scarlett Camberos hace historia y se queda en el lugar 21 del Balón de Oro 2026

La jugadora de América Femenil quedó por delante de futbolistas como Manaka Matsukubo o Caroline Weir

Scarlett Camberos hace historia y se queda en el lugar 21 del Balón de Oro 2026

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 26 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 26 de octubre de 2026

Abren Beca de Empleo para Mujeres en Piedras Negras: requisitos, fechas y cómo registrarte para recibir el apoyo económico

Las mujeres que residen en Piedras Negras ya pueden tramitar la Beca de Empleo con un registro presencial durante el mes de noviembre

Abren Beca de Empleo para Mujeres en Piedras Negras: requisitos, fechas y cómo registrarte para recibir el apoyo económico
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Isra”, operador de Los Rusos, está vinculado con el secuestro del cantante de corridos tumbados “El Gordo Gadaffi”

“El Isra”, operador de Los Rusos, está vinculado con el secuestro del cantante de corridos tumbados “El Gordo Gadaffi”

“Al mejor cazador se le va la liebre”, así recordó Peña Nieto la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán de El Altiplano a 10 años de su captura

Claudia Sheinbaum confirma presión de EEUU para realizar operaciones militares en México contra cárteles: “Eso no, y ellos lo saben”

Lo cercaron en un restaurante de Mexicali: cae “El Isra”, líder de Los Rusos y objetivo prioritario en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 26 de octubre: detienen en Mexicali a “El Isra”, presunto líder de Los Rusos y objetivo prioritario en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Quién es Arturo Elías Slim, uno de los jóvenes herederos de la millonaria fortuna de su abuelo Carlos Slim

Quién es Arturo Elías Slim, uno de los jóvenes herederos de la millonaria fortuna de su abuelo Carlos Slim

Luis Gerardo Méndez presume su química con Ben Affleck en Animals: “Dirigiendo a Ben mientras Ben me dirige a mí”

Ari Gameplays, Rivers y AuronPlay, parte del círculo cercano de El Komanche que marcaron su vida en el streaming

Streamers se despiden de El Komanche: Alana Flores encabeza con fuerte mensaje en contra de la difamación y el acoso

Los Tigres del Norte, Julieta Venegas y pulque: qué hacer este megapuente del 30 de octubre al 2 de noviembre en CDMX y Edomex

DEPORTES

Renato Paiva asume responsabilidad tras goleada de Xolos a Santos

Renato Paiva asume responsabilidad tras goleada de Xolos a Santos

Scarlett Camberos hace historia y se queda en el lugar 21 del Balón de Oro 2026

Julián Quiñones termina en el lugar 28 del Balón de Oro 2026 y hace historia para México

Estas son las combinaciones que necesita Kimi Antonelli para proclamarse como campeón en el Gran Premio de México

Liga Mx: así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras 14 jornadas