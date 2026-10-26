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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 26 de octubre: desaparece sacerdote en Culiacán tras salir de una consulta médica

Clemente Morales Topete, de 67 años, fue visto por última vez en el fraccionamiento Montebello; la Diócesis y el Episcopado Mexicano pidieron ayuda para localizarlo

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13:04 hsHoy

Desaparece sacerdote en Culiacán tras salir de una consulta médica

El sacerdote Clemente Morales Topete, párroco de la iglesia Cristo Resucitado en Culiacán, Sinaloa, desapareció el sábado 24 de octubre después de acudir a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas activó una ficha para localizarlo, mientras la Diócesis de Culiacán y la Conferencia del Episcopado Mexicano solicitaron apoyo ciudadano y colaboración de las autoridades para dar con su paradero, aún desconocido hasta la mañana de este lunes. El religioso se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux gris oscuro, con placas UG34195.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Padre Clemente Morales Topete desapareció en Culiacán el sábado 24 de octubre. (Crédito: redes sociales)

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