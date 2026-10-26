México

Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre el estado de salud de El Flaco Ibáñez tras su hospitalización

El actor compartió lo que sabe sobre la hospitalización de su colega, mientras la familia mantiene la solicitud de donadores de sangre

Primer plano de Jorge Ortiz de Pinedo con cabello gris y bigote, luciendo una cánula nasal y una chaqueta oscura, con un fondo artístico borroso
El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien enfrenta complicaciones por EPOC y cáncer, aparece con una cánula nasal mientras espera un doble trasplante de pulmón. (Programa Hoy: YouTube)
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Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre el estado de salud de Manuel “El Flaco” Ibáñez, luego de que se diera a conocer que el actor de 80 años había sido hospitalizado y que su familia solicitaba donadores de sangre. Cuestionado por reporteros sobre la situación de su colega, el comediante reconoció que inicialmente desconocía los detalles, aunque posteriormente recibió información alentadora sobre su recuperación.

“No sé nada, me sorprendió que por ahí vi que necesitaba sangre”, expresó Ortiz de Pinedo al recordar cómo se enteró de la situación. Sin embargo, explicó que una amiga en común le comentó que el intérprete se encontraba mejor después de someterse a una intervención médica.

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Al compartir lo que sabía, Jorge manifestó su confianza en la evolución de su compañero y señaló: “Yo creo que está muy bien el Flaquito”. Sus palabras se suman a las muestras de interés que ha generado la hospitalización del actor, cuya evolución continúa bajo supervisión médica.

¿Qué dijo Jorge Ortiz de Pinedo sobre la hospitalización del actor?

Manuel “El Flaco” Ibáñez sería dado de alta del hospital tras hemorragias en el estómago: reservado a evolución (RS)
Manuel “El Flaco” Ibáñez sería dado de alta del hospital tras hemorragias en el estómago: reservado a evolución (RS)

Durante el encuentro con la prensa, Ortiz de Pinedo aclaró que no contaba con información directa sobre todos los detalles del ingreso hospitalario. Su primera noticia fue la solicitud de sangre, pero después recibió referencias más tranquilizadoras por parte de Lucero Lander, amiga de ambos artistas.

“Ya está muy bien, nada más que necesita… perdió un poquito de sangre en la operación”, relató Jorge al reproducir lo que le habían comentado. A partir de esa información, explicó que las transfusiones pueden formar parte de la atención médica después de ciertos procedimientos quirúrgicos.

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Con un comentario característico de su sentido del humor, agregó: “Todos los que nos operamos nos piden sangre, pero lo bueno es que algunos somos bien sangrones, entonces no necesitamos tanta transfusión”. La frase provocó un giro distendido en sus declaraciones, aunque el actor también dejó claro que la situación de su colega merece atención y seguimiento.

¿Cuál es el estado de salud de Manuel “El Flaco” Ibáñez?

Primer plano de un hombre con cabello canoso rizado y barba, vestido con una chaqueta oscura frente a escalones de piedra
El actor Manuel "Flaco" Ibáñez fue hospitalizado en Ciudad de México por una úlcera. (Instagram: Manuel Ibañez)

Manuel Ibáñez fue hospitalizado por una hemorragia digestiva alta, relacionada con una probable lesión de Dieulafoy, una alteración de los vasos sanguíneos que puede provocar sangrado en el aparato digestivo. Para controlar la hemorragia, recibió tratamiento endoscópico mediante una ligadura y una inyección de adrenalina.

De acuerdo con la información proporcionada sobre su evolución, el procedimiento se realizó sin complicaciones y los médicos no habían detectado sangrado activo. El actor permanecía estable y bajo observación, mientras el equipo médico vigilaba sus niveles de hemoglobina y su respuesta al tratamiento.

Aunque se contemplaba la posibilidad de que recibiera el alta el domingo 25 de octubre, su salida dependía de la evolución clínica y de los resultados de los controles médicos. Por ello, la posibilidad de abandonar el hospital no debía interpretarse como una confirmación de que ya había sido dado de alta.

La familia de El Flaco Ibáñez mantiene la solicitud de donadores

Estado de salud y recuperación de Manuel “Flaco” Ibáñez (RS)
Estado de salud y recuperación de Manuel “Flaco” Ibáñez (RS)

Mientras continúa su recuperación, la familia del actor mantiene la petición de donadores de sangre tipo O negativo en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México. La solicitud se dio a conocer después de la hospitalización y busca apoyar la atención médica que requiere el intérprete.

Su hija, Daniela Ibáñez, ha señalado que su padre se encuentra estable y permanece bajo vigilancia. La necesidad de donaciones forma parte de las indicaciones relacionadas con su atención, por lo que es importante distinguir entre su estabilidad clínica y el seguimiento que todavía requiere.

Por su parte, Jorge Ortiz de Pinedo recurrió a una expresión del medio artístico para explicar la cercanía entre colegas: “Entre bomberos no nos pisamos las mangueras”. Con esa frase, dio a entender que quienes comparten profesión suelen enterarse de lo que ocurre con sus compañeros. Aunque reconoció que no conoce directamente todos los detalles, cerró sus declaraciones con una nota de esperanza sobre la recuperación de “El Flaco” Ibáñez.

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