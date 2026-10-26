Claudia Sheinbaum confirma presión de EEUU para realizar operaciones militares en México contra cárteles: “Eso no, y ellos lo saben”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aborda temas de seguridad nacional y la relación bilateral con Estados Unidos, detallando el esquema de coordinación en materia fronteriza y el respeto a la soberanía territorial. Video: Conferencia de prensa matutina

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que desde el inicio de la administración de Donald Trump se ha insistido en el ingreso de agentes estadounidenses a México para realizar operaciones militares contra los cárteles.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, la presidenta explicó que Estados Unidos ha solicitado en varias ocasiones la operación conjunta dentro del país, pero su respuesta siempre ha sido que no para evitar vulnerar la integridad territorial.

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Es así que las negociaciones se han enfocado en la coordinación entre agencias de ambas naciones, pero sin la participación activa de elementos estadounidenses en México; aunque en aquellos casos en los que se requiera su presencia, dijo que ha señalado la necesidad de que se cumpla con la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Mexicana.

“En el caso de requerir de algún equipo, como hemos mencionado en algunas ocasiones, es a petición de México y nunca con fuerzas de Estados Unidos operando en territorio nacional. Ellos lo han solicitado en distintas ocasiones y siempre hemos dicho que eso no, que podemos coordinarnos y cooperar en distintos temas”, explicó.

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Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa de este lunes. REUTERS/Daniel Becerril

Sheinbaum detalló que una de las maneras en que se ha realizado la cooperación es con las operaciones espejo en la frontera, en los que agentes estadounidenses realizan patrullajes de vigilancia en su territorio y, al mismo tiempo, elementos mexicanos vigilan desde México la zona contraria del muro.

“Y si ellos tienen información sobre generadores de violencia en México, pues que den la información y quien opera son las fuerzas federales, pero el marco de colaboración siempre tiene que estar enmarcado en la Ley de Seguridad Nacional y en el acuerdo de entendimiento que tenemos”, afirmó.

Presión de EEUU se enmarcaría en sus próximas elecciones intermedias, según NYT

Estas declaraciones las realizó luego del reportaje publicado el fin de semana por The New York Times, en el que señaló que funcionarios mexicanos y estadounidenses han afirmado que existe una creciente presión desde Washington al gobierno de Sheinbaum para abrir la posibilidad de llevar a cabo operaciones conjuntas.

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Según ese texto, el gobierno de Trump buscaría conseguir un logro en materia de seguridad que pueda exhibir de manera pública antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Ilustración en acuarela que presenta a Claudia Sheinbaum hablando en un podio con la bandera de México y a Donald Trump con un traje y corbata roja, ambos en un estilo artístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser cuestionada sobre esto, Sheinbaum descartó que se oculte detrás un interés electoral por parte de EEUU, ya que dijo no se trata de una solicitud nueva, sino que ha sido persistente desde la llegada del presidente Trump.

“No es nada nuevo. Además es algo que nos han pedido desde el primer momento de la llegada, no sé si así fue en el pasado, pero en el caso de la llegada del presidente Trump lo han solicitado varias veces. Y lo que les hemos dicho es que tenemos una colaboración muy buena en materia de seguridad que ha dado muchos resultados, pero con el principio de coordinación sin subordinación y de la integridad territorial”, aseguró.

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Además, la presidenta dijo que su administración no está de acuerdo con la presencia de fuerzas de Estados Unidos en tierra “como se hizo en la época de Calderón” y afirmó “que ellos lo saben”.

Y es que desde el comienzo de la administración de Trump, el gobierno mexicano ha sido blanco de presiones por parte de Estados Unidos para llevar a cabo acciones en contra de los cárteles. Los aranceles, y luego el T-MEC, han sido las dos cartas usadas para incentivar resultados.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington D. C., EE. UU. - 5 de diciembre de 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el sorteo. REUTERS/Kevin Lamarque

Pese a la presión, Sheinbaum ha insistido en que no se permitirá el ingreso de agentes estadounidenses en el país para realizar acciones operativas.

Sin embargo, es importante mencionar el caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien es acusado de traición a la patria luego de la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.

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Este caso se destapó por el accidente, ocurrido tras la acción operativa, en el que fallecieron dos agentes extranjeros y el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, y su escolta. El hecho llevó a las autoridades a informar que los elementos estadounidenses no tenían permiso para realizar esas acciones.