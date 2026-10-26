México

Luis Gerardo Méndez presume su química con Ben Affleck en Animals: “Dirigiendo a Ben mientras Ben me dirige a mí”

El actor mexicano comparte un vistazo al rodaje del thriller y celebra la recepción de la producción entre los suscriptores de la plataforma

Luis Gerardo Méndez
Luis Gerardo Méndez
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Luis Gerardo Méndez llamó la atención en redes sociales al publicar un video junto a Ben Affleck, con quien compartió créditos en Animals, una película de suspenso que llegó a Netflix. La publicación permitió conocer un poco más sobre la experiencia del intérprete mexicano durante el rodaje de una producción encabezada por figuras reconocidas de Hollywood.

“Dirigiendo a Ben mientras Ben me dirige a mí. ”, escribió Méndez en el mensaje que acompañó las imágenes. Con esta frase, el actor hizo referencia al intercambio creativo que vivió durante la filmación, en la que Affleck asumió la dirección y también interpretó al protagonista de la historia.

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El mexicano recordó con entusiasmo su paso por el set y destacó la experiencia que representó participar en el proyecto. “¡Qué alegría fueron esos días en el set de ANIMALS!”, expresó. Asimismo, aprovechó la publicación para celebrar el desempeño de la película en la plataforma y agradecer al público por el apoyo recibido.

¿De qué trata <i>Animals</i>, la película de Ben Affleck en Netflix?

Ben Affleck en el set de rodaje junto a Luis Gerardo Méndez - (X)

Animals es un thriller dirigido y protagonizado por Ben Affleck. La historia sigue a Mark Kimball, un candidato independiente a la alcaldía de Los Ángeles cuya vida da un giro cuando su hijo es secuestrado. Para conseguir el dinero del rescate, él y su esposa, Abigail, deben enfrentarse a una situación que amenaza con destruir la estabilidad de su familia.

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El elenco incluye a Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun, Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz. La trama combina el suspenso criminal con los conflictos personales y las tensiones relacionadas con la imagen pública de sus protagonistas, quienes deben tomar decisiones bajo una presión cada vez mayor.

La película plantea un escenario en el que el miedo, la ambición y la necesidad de proteger a los seres queridos se convierten en elementos centrales. A través de sus personajes, la producción explora hasta dónde puede llegar una persona cuando su vida privada queda expuesta y sus decisiones comienzan a tener consecuencias inesperadas.

Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz representan el talento mexicano

Un hombre y una mujer con marcas en el rostro y el brazo se miran fijamente mientras están sentados frente a una mesa
La actriz Adriana Paz interpreta una escena junto a otro actor en el largometraje Animals. (Netflix)

La participación de Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz destaca la presencia de intérpretes mexicanos en una producción internacional encabezada por figuras de Hollywood. Ambos actores forman parte de una historia en la que sus personajes se relacionan con los conflictos sociales y familiares que atraviesan la trama principal.

Méndez interpreta a Ramón, pareja de Cecilia, personaje encarnado por Adriana Paz. Ramón es un inmigrante indocumentado que busca trabajo en la casa de la familia Kimball. Su situación genera tensiones debido a las implicaciones que su contratación podría tener para Mark, quien intenta proteger su imagen mientras desarrolla su carrera política.

Por su parte, Adriana Paz da vida a Cecilia, quien busca una oportunidad laboral para su pareja. La relación entre ambos personajes introduce otra dimensión en la historia y permite abordar las dificultades que enfrentan en un entorno marcado por las desigualdades. Para los actores mexicanos, el proyecto representa una oportunidad de formar parte de una producción con alcance internacional.

¿Quiénes son Luis Gerardo Méndez y Ben Affleck?

Luis Gerardo Méndez
(Foto: EFE/ Cortesía EGEDA)

Luis Gerardo Méndez es un actor y productor mexicano que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en Club de Cuervos. A lo largo de su trayectoria también ha trabajado en producciones como Nosotros los Nobles y Murder Mystery, consolidando una carrera que combina proyectos mexicanos con oportunidades en el mercado internacional.

Ben Affleck, por su parte, es un actor, guionista y director estadounidense con una extensa trayectoria en la industria cinematográfica. Alcanzó reconocimiento internacional por Good Will Hunting, película que escribió junto con Matt Damon, y posteriormente dirigió proyectos como Argo. Su experiencia detrás de cámaras también ha sido una parte importante de su carrera.

Finalmente, Méndez celebró la respuesta de la audiencia y destacó el lugar que, según su publicación, la película había mantenido durante dos semanas consecutivas en Netflix. “Un pequeño regalo para celebrar nuestra segunda semana consecutiva como la película número 1 del mundo en netflix”, escribió antes de cerrar con un agradecimiento: “Gracias por verla y por hacer esto posible”. De esta manera, el actor compartió su entusiasmo por el resultado de la producción y por la oportunidad de trabajar junto a un equipo internacional.

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