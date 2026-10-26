En operativo con un Black Hawk: cae “El Primo”, jefe de plaza de Los Cromos en Ixtaltepec, Oaxaca

El presunto jefe de plaza fue arrestado junto a cuatro personas vinculadas con el grupo criminal. Foto: Fiscalía de Oaxaca

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Andrés “N”, alias “El Primo”, presunto jefe de plaza del grupo criminal de Los Cromos, fue detenido en un operativo en el que se desplegó un helicóptero Black Hawk en diversos puntos de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detalló que en la acción operativa participaron fuerzas federales y estatales para la ejecución de nueve cateos simultáneos, en las que se logró la captura de objetivos prioritarios, el decomiso de estupefacientes, armas de fuego y la desarticulación de redes dedicadas a la extorsión.

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En el operativo se contó con apoyo aéreo por un helicóptero Black Hawk para la sobrevigilancia, el cual se extendió a cinco municipios de la región y permitió la captura de “El Primo”, presunto jefe de plaza en Ixtaltepec.

Las nueve intervenciones se concentraron en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y San Blas Atempa, en las que lograron el aseguramiento de varios inmuebles identificados como casas de seguridad y la detención de generadores de violencia.

El vínculo con el “Comandante Cromo”, líder del grupo criminal vinculado al CJNG

Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República realizan un operativo conjunto. Durante la diligencia, personal uniformado custodia y escolta a un individuo detenido que desciende de un vehículo blindado de color negro. Video: Gabinete de Seguridad

Andrés “N”, alias de “El Primo”, fue detenido en el municipio de Asunción Ixtaltepec, la zona que presuntamente operaba como jefe de plaza por designación directa de “El Cromo”, líder de este grupo delictivo.

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La Fiscalía del Estado informó que durante su captura se logró el aseguramiento de armas de fuego y la inhabilitación del inmueble desde donde operaba en la región.

Iván “N”, alias “El Cromo”, fue detenido en días pasados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, derivado de las investigaciones por violencia y vínculos criminales de funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca.

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información que permitiera su arresto. Los Cromos es identificada como una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro, tráfico de drogas y armas.

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Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que Iván “N” contaba con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado de tres víctimas y una tercera orden por un asesinato registrado en 2020.

Foto: Especial

La captura de “El Cromo” se produjo semanas después de la detención del entonces alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, señalado de presuntamente brindarle protección para sus operaciones en la zona.

Otras detenciones y redes de extorsión desarticuladas en la captura de “El Primo”

Además de la captura de “El Primo”, las fuerzas estatales y federales detuvieron a otras personas vinculadas a las células que operaban en los puntos intervenidos. Entre los capturados, la Fiscalía de Oaxaca identificó a individuos presuntamente dedicados al narcomenudeo y a la extorsión en su modalidad de “gota a gota”.

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Entre los detenidos se encuentra un sujeto de nacionalidad colombiana, según precisó la fiscalía. En conjunto, los nueve cateos permitieron el decomiso de estupefacientes y armas de fuego, así como la desarticulación de redes dedicadas a la extorsión en la región.

Cabe señalar que la Marina ha mantenido un asedio en contra de este grupo criminal desde el año 2024. Uno de los hechos más recientes que involucran a Los Cromos fue el ataque contra la casa de la diseñadora Elvis Guerra, quien confeccionó el vestido que usó el 15 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Foto: Facebook / Elvis Guerra

Luego de denunciar que había sido víctima de intentos de extorsión desde meses antes, las autoridades procedieron la captura de figuras como el alcalde de Juchitán de Zaragoza, sitio donde residía la diseñadora muxe.

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Por ese hecho fueron detenidos un hombre y una mujer señalados como presuntos integrantes de Los Cromos. Según las investigaciones, los agresores dejaron una cartulina en el domicilio de la diseñadora antes del ataque, firmada bajo el pseudónimo “Cromo”, en la que exigieron una transferencia de 60 mil pesos.